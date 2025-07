Ústřední povodňová komise MŽP: Preventivně reagujeme na výrazné srážky v Jeseníkách a Beskydech. Úřady, povodí i záchranný systém jsou v pohotovosti

8. 7. 2025

TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP Ústřední povodňová komise Ministerstva životního prostředí se dnes sešla kvůli očekávaným intenzivním srážkám v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Nejvyšší srážkové úhrny meteorologové předpovídají v Beskydech a Jeseníkách. Zatímco v Jeseníkách se očekává pouze zvýšení hladin toků, v Beskydech mohou řeky vystoupat až na druhý, výjimečně třetí povodňový stupeň. Půda v těchto oblastech zůstává velmi suchá a hydrologická situace není zatím kritická. Stát prozatím přijímá preventivní opatření a apeluje na obce, pořadatele letních táborů i veřejnost, aby byli obezřetní, sledovali vývoj počasí a dbali pokynů záchranných složek.

Na základě výstrah Českého hydrometeorologického ústavu svolal ministr životního prostředí Petr Hladík mimořádné jednání Ústřední povodňové komise. „Dnešní ústřední povodňovou komisi jsem svolal především z preventivních důvodů. Do čtvrtka 10. července očekáváme v Jeseníkách celkové srážky 50–120 mm, v Beskydech by pak mohlo napršet 80–180 mm. V Jeseníkách by se tak měly zvýšit hladiny v korytech řek, v Beskydech by situace měla dosáhnout druhého, maximálně třetího povodňového stupně. Bude ale záležet na tom, jak budou srážky intenzivní a na případném výskytu bouřek. Jsme v letním období, půda není nasycená a vodu může zachytit vegetace. Chceme především vyzvat povodňové orgány, aby byly připraveny, a hlavně apelovat na pořadatele dětských letních táborů v zasažených oblastech, aby pečlivě sledovali situaci a byli v kontaktu například s místními hasiči. Stejně tak žádáme občany ze zasažených oblastí, aby nevyužívali koupací zařízení, nevstupovali do rozvodněných řek a dbali pokynů Integrovaného záchranného systému,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na situaci reagovalo i Ministerstvo zemědělství, které prostřednictvím podniků povodí již zahájilo snižování hladin na přehradách a zajistilo připravenost všech vodních děl. Zároveň jsou v terénu prováděny kontroly koryt řek a zabezpečovacích prvků, aby byl zajištěn co nejhladší průtok vody.

„V rámci Povodí Odry máme k dispozici 103 mil. m3 volných prostorů v zásobních prostorech v přehradách. Povodí už také dokončilo opravu hráze na soutoku Opavy a Odry a hráz je navíc o 40 cm navýšena oproti původnímu stavu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Koryta vodních toků v Povodí Odry jsou po loňských povodních upravena tak, aby dokázala bezpečně převést předpokládané srážky. Největší srážkové úhrny by dle aktuálních předpovědních modelů měly být v povodí Olše – v Českém Těšíně, Dětmarovicích nebo Věřňovicích může dojít k dosažení 2. SPA, ojediněle až k dosažení 3. SPA. Až do odvolání byla na vodních dílech v povodí nařízena nepřetržitá pohotovost.

V Povodí Moravy by dle aktuálních modelů měla být situace klidnější. Všechny nádrže v povodí Moravy a Dyje mají navíc volné retenční kapacity pro zachycení povodňových průtoků. „S ohledem na to, že nejvíce by měla být zasažena oblast Beskyd, se soustředíme na významné vodní nádrže Karolinka, Bystřička a Horní Bečva, a proto jsme v nich maximálně uvolnili zásobní prostor. V souvislosti se sanačními pracemi po havárii benzenu u Hustopečí nad Bečvou sledujeme situaci i v tomto místě,“ doplnil ministr Výborný.

Zapojení záchranného systému koordinuje Ministerstvo vnitra, které připravilo pohotovostní režim Hasičského záchranného sboru i spolupráci s dobrovolnými hasiči v zasažených oblastech. Zvýšená pozornost je věnována především dětským táborům, které jsou v blízkosti vodních toků.

„Záchranné složky přistupují k situaci s preventivní opatrností. V tuto chvíli se na nás neřítí žádná tragédie, ale i tak chceme být na všechna rizika připraveni. Proto je Hasičský záchranný sbor ČR, stejně jako dobrovolní hasiči i zdravotnická záchranná služba v pohotovosti. Žádáme především pořadatele dětských táborů, kteří mají zodpovědnost za děti, aby byli obezřetní, zejména pokud se nacházejí v blízkosti vodních toků. I díky dobrovolným hasičům jsme připraveni informovat všechny tábory v potenciálně zasažených oblastech. Prosím všechny občany, aby zachovali klid, situaci sledovali, a pokud možno nezaměstnávali záchranné složky zbytečnými výjezdy,“ dodal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Český hydrometeorologický ústav, podřízená resortní organizace Ministerstva životního prostředí, bude nadále situaci aktivně sledovat a každé tři hodiny zpřesňovat předpověď. „Nejvyšší úhrny srážek očekáváme v oblasti Jeseníků a Beskyd. Pozitivní je, že půda v těchto regionech je stále výrazně suchá a její nasycení je velmi nízké. Podle našich zkušeností se prvních 50 až 100 mm srážek vsákne a nebude mít výraznější dopad na hladiny toků,” uvedl Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.

„Situace je odlišná od zářijových povodní, a to hned v několika ohledech. Předpovědi srážek nejsou tak dramatické, půda není přesycená a modely ukazují rozdílný vývoj podle lokalit. Vzhledem k dynamickému vývoji budeme nyní přepočítávat modely každé tři hodiny, namísto obvyklých šesti,” doplnil ředitel ČHMÚ Rieder.

