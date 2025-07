Čelná britská právnička: O izraelských válečných zločinech: Pokud národy mlčí, jsou spoluviníky

10. 7. 2025

Moderátorka, pořad The World at One, BBC Radio Four, 13 hodin: Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že nařídil armádě vypracovat plán na vybudování takzvaného nového humanitárního města na jihu Gazy, v ruinách Rafahu. Zpočátku by mělo poskytnout útočiště 600 000 Palestincům, kteří by prošli prověrkou, aby se zajistilo, že nepatří k Hamásu. Oblast by nesměli opustit. Podle jeho plánu by se tam nakonec usadilo všech 2 miliony obyvatel Gazy, i když jeho ambicí je povzbudit Palestince k dobrovolnému odchodu z Gazy do jiných zemí. Baronka Helena Kennedy, KC je právnička zabývající se lidskými právy a loni působila jako expertka v panelu svolaném Mezinárodním trestním soudem, který měl posoudit situaci v Palestinském státě z hlediska legality tohoto plánu.





Helena Kennedy: Tento plán není legální. Ženevská úmluva, která byla vytvořena po druhé světové válce, jasně stanoví, že nucené přesuny, což je v podstatě to, co se zde bude dít s chráněnými osobami, uvnitř území okupovaného okupační mocností, jsou zákonem absolutně zakázány.





Moderátorka: Máte na mysli lidi, kteří opouštějí Gazu? Jsou povzbuzováni k opuštění Gazy, nebo jde o to, že se všichni přestěhují na jih Gazy do Rafahu?





Helena Kennedy: Vlastně by to zahrnovalo obojí, protože když mluvíte například o přesunu lidí, o povzbuzování lidí, aby se rozhodli odejít na jiné místo, ve skutečnosti mluvíte o jiných místech v regionu, protože všichni se potýkáme s problémy souvisejícími s příjezdem imigrantů, a pokud vím, Palestincům se v současné době víza téměř nevydávají, takže nemluvíme o odchodu do Evropy, mluvíme o tom, že trváme na tom, aby sousední země, jako je Jordánsko, kde již žije obrovské množství Palestinců, přijaly lidi. Mluvíme o Egyptě a na tyto země je vyvíjen tlak prostřednictvím í pomoci a vojenské podpory, aby přijaly lidi, a lidé jsou k tomu nuceni. Když mluvíte o volbě, lidé si mohou vybrat, zda si někde jinde vybudují nový život. Tohle ale není volba. Lidé se v Gaze stěhují sem a tam s pravidelností výtahu, byli vysídleni, přišli o velké části svých rodin a představa, že mají svobodnou volbu přestěhovat se někam jinam, není realitou.





Moderátorka: Ministr obrany Izrael Katz řekl, že toto humanitární město bude spravováno mezinárodními orgány, nikoli IDF. Neupřesnil, o jaké mezinárodní orgány se jedná.





Helena Kennedy: Určitě to nebude OSN, protože víte, že Izrael stáhl veškerou podporu OSN v jakékoli formě, a mám podezření, že Amerika se vydá podobnou cestou a přestane OSN podporovat. A co mě tedy znepokojuje? Izrael Katz již prohlásil, že Izrael sám, izraelská armáda, bude moci rozhodovat o tom, kdo bude do táborů přijat a kdo z nich bude moci odejít, a že odchod z tábora bude dobrovolný a bude znamenat odchod do jiného místa v regionu.





Moderátorka: Ptám se vás, zda je to legální, ale v jistém smyslu je to v tuto chvíli téměř irelevantní, že? Protože to snad dokazuje, že právo je moc, ne?





Helena Kennedy: No, jednou z věcí, které se týkají práva, je samozřejmě to, že se jedná o společenskou smlouvu. Právo musí být uvedeno v platnost lidmi, kteří jsou signatáři těchto smluv. A to jsme v poslední době viděli na chování Ruska vůči Ukrajině a na chování Izraele v této válce, která začala sebeobranou, která byla přijata a odsouhlasena jako nezbytná součást práva národa na bezpečnost, ale dostala se do fáze, kdy jsou lidé vyhnáni ze svých domovů a nuceni do táborů. Koncentrační tábor je naprosto v rozporu se zákonem, ale zdá se, že na zákonu už nezáleží. Jsme svědky rozpadu mezinárodního konsensu ohledně řádu založeného na pravidlech, který byl vytvořen po druhé světové válce. Určitě bych si přála, aby Spojené království mnohem hlasitěji odsoudilo tyto činy a nazvalo válečné zločiny tím, čím jsou. Slyšíme křik lidí, kteří jsou vytrháváni z míst, kde žili se svými rodinami jako uprchlíci.





Moderátorka: Používáte slovo koncentrační tábor. Myslíte to vážně? Protože naše chápání koncentračního tábora je jistě velmi odlišné.





Helena Kennedy: Proč?





Moderátorka: Protože lidé byli do koncentračních táborů zavíráni a umírali tam hlady.





Helena Kennedy: No, v tuto chvíli jsme svědky hladomoru. Od lékařů a odborníků na podvýživu slyšíme o dopadech na zdraví kojenců a dětí.





Moderátorka: Takže nemáte pochybnosti, že se jedná o genocidu.





Chcete, aby se Spojené království vyjádřilo více z právního hlediska. Pokud národy mlčí, jsou spoluviníky? Z právního hlediska?





Moderátorka: Ano. Stáváme se spoluviníky, pokud jasně nedáme najevo, že nesouhlasíme s tím, co se děje. Macron je právě na návštěvě u anglického krále, ale doufáme, že se co nejdříve podaří projednat, co se zde plánuje, a to je vytvoření masového koncentračního tábora a využití pronásledování těchto lidí k tomu, aby byli donuceni k falešné volbě, k vynucené volbě. Nyní víme, jak může nátlak působit na psychiku lidí, kteří se nakonec cítí tak beznadějní a zoufalí, že pro ně není žádná naděje, že jejich život skončil, pokud neodejdou. Mluvím zde nejen jako někdo, kdo je svědkem něčeho hrozného, ale také jako právník, který ví, co by mělo mezinárodní právo dělat. Ale je třeba, aby se k tomu zavázali velcí hráči na světové scéně.









Její tvrzení jsme předali izraelské vládě, která nám zaslala následující prohlášení: „Tato tvrzení odmítáme. Jsou prostě nepravdivá a nemají žádnou oporu v realitě. Představa, že Izrael vytváří koncentrační tábory, je hluboce urážlivá a vyvolává srovnání s nacisty. Izrael dodržuje Ženevskou úmluvu.“





Ano, nyní jsem se dostala do pozice, kdy vidím, že jsme svědky genocidy, která se odehrává před našimi očima. A velmi jsem se tomu bránila, protože prahová hodnota musí být velmi vysoká. Musí existovat konkrétní úmysl spáchat genocidu. Ale to, co nyní vidíme, je genocidní chování. Poslechněte si hlasy těch, kteří tam jezdí a pomáhají jako dobrovolníci, a to, co vidí, je šokující.: To byla Baronka Helena Kennedy. Podle Britannicy existují různé definice koncentračního tábora. Jedná se o internační tábor pro politické vězně a členy národnostních nebo menšinových skupin, kteří jsou zde zadržováni z důvodů státní bezpečnosti, vykořisťování nebo trestu.Samozřejmě je třeba zmínit, že Izrael stále odmítá vpustit do Gazy mezinárodní novináře.