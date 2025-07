Donald Trump oznámil 30% cla na zboží z EU a Mexika

12. 7. 2025

Trump oznámil tuto zprávu na sociálních sítích, přestože EU doufala v uzavření obchodní dohody



Donald Trump v sobotu oznámil, že zboží dovážené z Evropské unie a Mexika bude od 1. srpna podléhat 30% clu USA. Oznámil to v dopisech zveřejněných na své sociální síti Truth Social.



V dopise mexické prezidentce Trump uznal, že Mexiko pomáhá zastavit příliv nelegálních migrantů a fentanylu do Spojených států.



„Měli jsme roky na to, abychom projednali naše obchodní vztahy s Evropskou unií, a dospěli jsme k závěru, že se musíme zbavit těchto dlouhodobých, rozsáhlých a přetrvávajících obchodních deficitů, které jsou způsobeny vašimi celními a necelními politikami a obchodními bariérami,“ napsal Trump v dopise Evropské unii. „Naše vztahy bohužel zdaleka nejsou vzájemné.“



Vyšší než očekávaná sazba zasadila ránu nadějím EU na uklidnění situace a uzavření obchodní dohody. Je mnohem vyšší než 10 %, o kterých se obecně předpokládalo, že byly vyjednány evropským komisařem pro obchod Marošem Šefčovičem, a mohla by ještě vyvolat obchodní válku s výrobky s nízkými maržemi, jako je belgická čokoláda, irské máslo a italský olivový olej.



Stejně jako dohoda s Velkou Británií je i dohoda EU pouze principiální a není právně závazná. Zahrnuje pouze hlavní body a zdroje potvrzují, že návrh předložený velvyslancům na pondělním tajném zasedání měl pouze tři stránky.



Brusel téměř jistě bude požadovat obnovení jednání, protože poslední výhrůžku považuje za manévr Trumpa, který se snaží získat od EU další ústupky, když ji v souvislosti s obchodem označil za „horší“ než Čínu.



V každém případě jsou zapotřebí další jednání, aby mohl být vypracován právní text, který bude moci být formálně zaregistrován vládou USA, což je proces sám o sobě velmi riskantní.



Spojené království potřebovalo sedm týdnů, aby dosáhlo registrace dohody, která zahrnuje slib snížení cel na vývoz automobilů z 27,5 % na 10 %, ale dohodnuté nulové clo pro britský ocelářský průmysl v ní chybí.



Dohoda ukončuje turbulentní týden pro EU, kdy Trump v pondělí oznámil prodloužení jednání do 1. srpna a v úterý pak oznámil, že EU „pravděpodobně“ do 48 hodin obdrží dopis stanovující nové americké celní sazby, přičemž tvrdil, že blok přešel od „velmi tvrdého“ postoje k „velmi vstřícnému“.



Diplomaté to však považovali za smíšený signál, protože Trump zdůraznil, že stále jedná s vyjednavači z bloku, ale že je nespokojen s evropskou politikou vůči americkým technologickým firmám.



Douglas Holtz-Eakin, bývalý ředitel Kongresového rozpočtového úřadu a prezident středopravicového American Action Forum, uvedl, že dopisy jsou důkazem toho, že v posledních třech měsících neprobíhaly žádné seriózní obchodní rozhovory. Zdůraznil, že země místo toho mezi sebou diskutují o tom, jak minimalizovat svou vlastní závislost na americké ekonomice a Trumpovi.



„Tráví čas tím, že spolu diskutují o tom, jak bude vypadat budoucnost, a my jsme z toho vyloučeni,“ řekl Holtz-Eakin.





Dodal, že Trump dopisy využívá k tomu, aby upoutal pozornost, ale „nakonec se jedná o dopisy jiným zemím o daních, které hodlá uvalit na své občany“.





Zdroj v angličtině ZDE

