Pomatená bývalá novinářka "přednáší" na sociálních sítích o tématech, kterým vůbec nerozumí

Nebezpečí vysoce agilních demagogů na sociálních sítích spočívá v ovlivňování snadno manipulovatelných lidí

10. 7. 2025

Paní Bazalová objevila také starou a tisíckráte vyvrácenou konspirační teorii o "spolčení v Simonswoodu". Nechápe, co jsou confoundng faktory, a že je nutné každá data o tyto faktory očistit, protože jinak lze dojít ke zcela nesmyslným výsledkům. Jedna studie například ukázala, že pití kafe způsobuje rakovinu plic. Ve skutečnosti šlo o to, že lidé, kteří kouří, často pijí více kávy. Jakmile byla data o tuto spojitost očištěna, ukázalo se, že na vině je kouření cigaret, nikoli pití kávy. Podobně jiná studie ukázala, že konzumace zmrzliny je spojena s vyšší pravděpodobností útoku žraloků. Všichni snad chápeme proč - zmrzlina se jí především z letních měsících kdy se lidé i více koupou a tudíž vzrůstá pravděpodobnost, že se jejich končetina stane žraločí potravou.

Bazalová také sdílí hlouposti "umělců" Okoro a Salihu z Nigérie, které byly publikovány v antivaxerskem časopise "International Journal of Risk & Safety in Medicíně"s Impaktním faktorem 0.8 (časopis s takovým faktorem nikdo nebere vážně; stejný časopis publikoval i bláboly pana Fursta o vlivu vakcín na plodnost). Podle paskvilu Okory a spol. počet úmrtí na covid stoupal i po zavedení očkování, což prý dokazuje jeho neúčinnost. Samozřejmě nic takového neukazuje, článek je opravdu směšnou snůškou hloupostí. Pro upřesnění - počet úmrtí na covid-19 v lidské populaci bude samozřejmě stoupat i v následujících desítkách, možná stovkách let. Pro paní Bazalovou bude velkým překvapením i jiné šokující zjištění: přestože jsme za posledních 100 let postavili obrovské množství nemocnic po celém světě, umírá v nich stále více lidí. Znamená to tedy, že jsou nemocnice zbytečné, či dokonce že aktivně zabíjejí své pacienty?