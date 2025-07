"Naprostý chaos." Pentagon přestal komunikovat s evropskými spojenci a Ukrajinou

11. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Evropské země jsou v nevědomosti o plánech americké administrativy týkajících se jejich bezpečnosti a podpory Ukrajině. Politika Donalda Trumpa zůstává nepředvídatelná, ale věci jsou ještě horší v oblasti kontaktů s Pentagonem. Zdá se, že ministr obrany Pete Hegseth začal dráždit dokonce i Bílý dům. Ukrajinci a Evropané nemohou z Pentagonu získat žádné důležité informace. Evropské země jsou v nevědomosti o plánech americké administrativy týkajících se jejich bezpečnosti a podpory Ukrajině. Politika Donalda Trumpa zůstává nepředvídatelná, ale věci jsou ještě horší v oblasti kontaktů s Pentagonem. Zdá se, že ministr obrany Pete Hegseth začal dráždit dokonce i Bílý dům. Ukrajinci a Evropané nemohou z Pentagonu získat žádné důležité informace.

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov se snaží kontaktovat Hegseta od 1. července, kdy Pentagon bez varování zastavil dodávky raket protivzdušné obrany a přesně naváděných zbraní. Americké ministerstvo obrany však s touto výzvou zatím nesouhlasilo, řekli Politico dva lidé obeznámení se situací. Podle jednoho evropského představitele je těžké pochopit, co se děje v prezidentské administrativě, zejména vzhledem k tomu, že "Trump se stal konzistentnějším ve své podpoře Ukrajiny", zatímco vedení Pentagonu zaujímá jiný postoj.

Hegseth neinformoval Bílý dům o svém rozhodnutí zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu, což donutilo Trumpovy spolupracovníky, aby se pokusili pochopit, co to způsobilo, a hledali odpovědi pro znepokojené kongresmany, evropské spojence a Kyjev, řeklo CNN pět lidí obeznámených se situací. Trump v úterý dal jasně najevo, že si není vědom důvodů zastavení dodávek, a poté řekl, že Ukrajině poskytne více systémů protivzdušné obrany, aby se mohla chránit před ruskými útoky. Podle zdrojů CNN je to podruhé, co Hegseth zastavil dodávky bez souhlasu Bílého domu: poprvé se to stalo v únoru a jeho rozhodnutí bylo rychle zrušeno. Ale problém je širší, zdůrazňují evropští představitelé: Pentagon je také nekontaktuje, což je udržuje v nevědomosti o plánech na snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Náměstek ministra obrany pro politiku Elbridge Colby provádí audit globálního rozmístění amerických vojenských sil a prostředků. V rámci tohoto přezkumu jsou analyzovány zejména zásoby zbraní – právě jejich přehodnocením Washington vysvětlil pozastavení dodávek na Ukrajinu. Ale audit, který Colby slíbil dokončit v srpnu, by také mohl vést k přerozdělení americké vojenské přítomnosti mezi různými regiony. Vzhledem k názorům Colbyho, který se domnívá, že je nutné přesunout pozornost z Evropy do indo-pacifického regionu, očekávají evropské země snížení amerického kontingentu.

Žádný z evropských představitelů, s nimiž Politico hovořilo, nebyl schopen hovořit o diskusích s Colbyho týmem o této otázce. Výsledkem je, že země jako Německo, Itálie, Velká Británie a Španělsko, kde se trvale nacházejí největší americké jednotky, nevědí nic o své budoucnosti.

Celkem je v Evropě umístěno asi 80 000 amerických vojáků a Starý svět se již začal připravovat na ztrátu některých z nich. Zatím se zvažují scénáře stažení 10-20 tisíc vojáků.

Někteří spojenci považují Hegsetha za nespolehlivého partnera v otázce strategie na Ukrajině nebo v širších otázkách, jako je přítomnost USA v Evropě. Dva zdroje CNN připisují ministrovu neefektivitu nedostatku personálního šéfa a důvěryhodných poradců. Podle nich Trump v rámci auditu nenařídil Hegsethovi, aby zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu. Doporučení k tomu přišlo od Colbyho, tvrdí všech pět lidí.

Bílý dům po Hegsethových prvních projevech omezil ministrovu veřejnou aktivitu a zrušil jeho cesty na Blízký východ a do Evropy; nyní dává přednost tomu, aby cestoval s Trumpem a pokud možno nekomunikoval se spojenci.

Evropský úředník řekl Politicu:

"V politice administrativy je mnoho nepředvídatelných věcí. Panuje zde naprostý chaos a, upřímně řečeno, nedostatek řádného řízení na nejvyšší úrovni."

Zdroj v angličtině: ZDE

0