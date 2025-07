Před havárií letadla Air India, při které zahynulo 260 lidí, došlo k odpojení palivových ventilů motorů

12. 7. 2025

Předběžné vyšetřování nehody, která se stala v červnu v Ahmadábádu, obsahuje také podrobnosti o tom, jak piloti o ventilech spolu hovořili





Podle předběžné zprávy bylo palivo do obou motorů letadla Air India, které se minulý měsíc zřítilo a zabilo 260 lidí, několik sekund po vzletu. odpojeno.

Let Air India AI171 směřující do Londýna se 12. června zřítil do hustě obydlené čtvrti indického města Ahmedabad. Zahynulo všech 242 lidí na palubě a 19 dalších na zemi. Jedná se o nejtragičtější leteckou nehodu v Indii za téměř tři desetiletí.



Podle předběžné zprávy indického Úřadu pro vyšetřování leteckých nehod byly krátce po vzletu oba spínače v kokpitu, které řídily přívod paliva do motorů, přepnuty do polohy „vypnuto". Přepnutím palivových spínačů dojde téměř okamžitě k vypnutí motoru.





Počáteční zpráva nedoporučila přijetí opatření proti společnosti Boeing, která vyrobila letadlo 787-8 Dreamliner, ani proti společnosti General Electric, která vyrobila motory.



Na základě informací získaných z datových a hlasových záznamníků letadla, které byly po havárii nalezeny, zpráva uvádí, že „na hlasovém záznamu z kokpitu je slyšet, jak jeden z pilotů ptá druhého, proč to vypnul“, čímž naráží na přepínač paliva.



„Druhý pilot odpověděl, že to neudělal.“ O několik sekund později letadlo začalo klesat a z kokpitu byla vyslána nouzová zpráva letové kontrole, těsně předtím, než se zřítilo na zem mimo areál letiště.



Podle zprávy byly palivové přepínače přepnuty do polohy „vypnuto“ „jeden po druhém“. O několik sekund později byly přepínače přepnuty zpět, aby se palivo znovu zapnulo, a jeden z motorů letadla se podařilo restartovat, ale zpomalení letadla se již nepodařilo zvrátit.



Zpráva neuvádí, které výroky pronesl kapitán letu a které první důstojník, ani který pilot vyslal těsně před havárií signál „mayday, mayday, mayday“.



Velitelem letadla Air India byl 56letý Sumeet Sabharwal, který měl celkem 15 638 letových hodin a podle indické vlády byl také instruktorem Air India. Jeho kopilotem byl 32letý Clive Kunder, který měl celkem 3 403 letových hodin.



Předběžné závěry neuvádějí, jak se mohly přepínače paliva přepnout do polohy pro odpojení a odpojit motory. Přepínače jsou vybaveny bezpečnostními prvky, včetně blokovacího mechanismu, který zabraňuje náhodnému pohybu.



Nejčastěji se používají k vypnutí motorů po příletu letadla na letiště a v určitých nouzových situacích, jako je požár motoru. Zpráva neuvádí, že by došlo k nějaké nouzové situaci vyžadující vypnutí motorů.



Americký odborník na bezpečnost letectví John Cox řekl agentuře Reuters, že pilot nemohl omylem pohnout přepínači paliva, které zásobují motory. „Nemůžete do nich narazit a oni se pohnou,“ řekl.



„Pokud byly přepnuty pilotem, proč?“ zeptal se americký odborník na bezpečnost letectví Anthony Brickhouse.



Přepínače byly vypnuty s odstupem jedné sekundy, uvádí zpráva, což je podle amerického odborníka na letectví Johna Nance zhruba doba, která je potřebná k přepnutí jednoho a poté druhého přepínače. Dodal, že pilot by za normálních okolností nikdy během letu přepínače nevypnul, zejména když letadlo začíná stoupat.



Jediný přeživší, britský občan Vishwash Kumar Ramesh, unikl z trosek letadla otvorem v trupu.



Čtyřicetiletý muž minulý měsíc z nemocničního lůžka řekl, že krátce po vzletu měl pocit, jako by letadlo „viselo ve vzduchu“, a pak začala blikat světla. „Najednou narazilo do budovy a explodovalo,“ dodal.



„Nemůžu uvěřit, že jsem to přežil. Na chvíli jsem měl pocit, že taky umřu, ale když jsem otevřel oči a rozhlédl se kolem, uvědomil jsem si, že jsem naživu. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem to přežil.





„Podařilo se mi odepnout bezpečnostní pás, nohou jsem se protlačil otvorem a vyplazil se ven. Nevím, jak jsem to přežil. Viděl jsem před očima umírat lidi – letušky a dva lidi, které jsem viděl poblíž sebe... Vyšel jsem z trosek.“





Společnost Air India zprávu potvrdila a uvedla, že spolupracuje s indickými úřady, ale odmítla se dále vyjádřit. Společnost Boeing uvedla, že nadále podporuje vyšetřování.





Zdroj v angličtině ZDE

Zpráva potvrdila, že při havárii letadla, které se zřítilo v hustě obydlené čtvrti Ahmedabadu, zahynulo 19 lidí na zemi. Letadlo se zřítilo v plamenech na jídelnu lékařské fakulty, kde studenti obědvali, a zničilo pět budov.Může trvat měsíce, než vyšetřovatelé zveřejní úplnou zprávu o příčinách havárie. Podle indických leteckých předpisů musela být předběžná zpráva zveřejněna do 30 dnů od nehody.