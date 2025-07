KVIFF 2025: Film o znásilnění třináctileté dívky

7. 7. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty



Úpěnlivý film režiséra Oldřicha Provazníka Sbormistr je psychologické drama z Česka z první poloviny devadesátých let. Vlastně co můžeme čekat, je to už v názvu. Sbormistr je asi třicetiletý-čtyřicetiletý šéf dívčího pěveckého souboru, a jakmile se to dovíme, je jasné, že film bude o sexuálním grooming a o znásilnění, a to taky je.



Paradoxně, vedle filmu Na druhé straně léta, i v tomto snímku jsou hlavní hrdinky ženy, tedy velmi mladé dívky a jejich psychické a osobní problémy, muži se v něm v podstatě nevyskytují, kromě tedy toho Sbormistra. Možná přesunuje český film svou pozornost na druhé pohlaví?

Sbormistr je autoritářský a brutální, na své svěřenkyně řve, vyhrožuje jim a trestá je za každou maličkost. Přitom dívčí pěvecký sbor je velmi profesionální a přestože je teprve polovina devadesátek, je zván do zahraničí, což je v devadesátkách stále ještě považováno za něco mimořádného. Sbor byl na turné v Rakousku a nyní je pozván do Spojených států.

Film Sbormistr je psychologické drama, jednání a rozhodování sbormistra má velký dopad na jeho svěřenkyně a vytváří mezi nimi vzájemnou závist či žárlivost. Hlavní zpěvačka dívčího souboru, patnáctiletá sólistka, má třináctiletou sestru Karolinu, která zpívá v přípravném souboru. Povšimne si ji sbormistr, převede ji do hlavního, profesionálního souboru, a začne ji systematicky v souboru preferovat, odebere roli sólistky její starší sestře a dá ji Karolíně.To samozřejmě v souboru a mezi sestrami nutně vyvolává zlou krev, starší sestra žárlí. Svým brutálním přístupem sbormistr vyvolává v souboru tvrdou rivalitu. Než mají jet do Spojených států, sbormistr souboru sdělí, že přestože má třicet členů, na turné do Ameriky pojede jen zpěvaček dvacet, „Tak se snažte.“

Jak jsem uvedl, podobně jako film Na druhé straně léta dává film Sbormistr prostor názorům a postojům mladých dívek. Jenže v tomto filmu je to všechno daleko vážnější.

Dlouho se zdá, že sbormistr preferuje třináctiletou Karolínu jako sólistku z profesních důvodů, protože ona zdá se opravdu zpívá líp než její starší sestra. Jenže pak přece jen dojde mezi sbormistrem a Karolínou k mírnému sbližování. Při pěveckém tréninku před cestou do Ameriky, který se z nepochopitelných důvodů koná asi čtrnáct dní v jakési horské chatě v zasněžených horách, sejde Karolína v noci do společenské místnosti, kde najde sbormistra, jak si tam hraje na kytaru. Sbormistr v noci (!) pozve Karolínu do sauny a zvykem je u této chaty, že ze sauny se lidi chodí zchladit ven na mráz. Karolína sbormistrovi ze sauny unikne: „Už musím jít“, a jde se ven ochladit, rozzuřená sestra zamkne vchodové dveře, takže Karolína zůstane venku na mrazu, dokud jí odemčením neosvobodí sbormistr. Onemocní.

Nicméně sbormistr vezme do Ameriky pak na turné obě sestry a protože zřejmě v důsledku časového posunu v hotelu v New Yorku usínají, sbormistr najde spící Karolínu v hotelové hale a vede ji nahoru do jejího pokoje. Pokoj je zamčen, tak ji sbormistr vezme do svého pokoje, kde Karolína v jeho posteli pár hodin spí. Když se probudí, tak sbormistr na třináctileté dívce (!) provede sexuální akt. Po sexu odejde a nevěnuje Karolíně už žádnou pozornost.

A pak je v New Yorku koncert, Karolína má zpívat, stojí v první řadě. Po první sloce se odmlčí a usedne na jeviště. Koncert pokračuje dál, film bez komentáře končí.

Drasťák, V devadesátých letech se v České republice asi nedala čekat žádná nápomocná ani trestní akce. Konec konců, ještě daleko později znásilňoval zpěvačky v reálném životě v Praze sbormistr souboru Bambini di Praga. A co i dnes?

0