Channel 4 News: Izrael v noci na pátek vyvraždil dalších nejméně 138 Palestinců

4. 7. 2025

čas čtení 8 minut



Moderátor, Channel 4 News. pátek 4. července 2025, 19 hodin: Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že jen za poslední den bylo zabito nejméně 138 Palestinců, z toho 63 při snaze o získání humanitární pomoci. Mnoho lidí však vkládá naděje do brzkého příměří a představitelé Hamásu tvrdí, že zvažují návrhy na 60denní zastavení bojů. Prezident Trump včera večer prohlásil, že očekává, že skupina odpoví do 24 hodin. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani připravil následující reportáž:



Reportér: Muž opatrně prochází troskami po izraelském útoku. V tu chvíli dopadá další bomba. I přes rostoucí naději na příměří v Gaze pokračuje bombardování a utrpení. Dnes odpoledne zasáhla Gazu série leteckých útoků, které každý den zabíjejí a zraní několik Palestinců. Nemocnice jsou přetížené. Pacienti jsou ošetřováni na podlaze. „Jen tu sedíme,“ říká tento muž. „Pak najednou, 40 metrů před námi, jsme viděli, jak se budovy hroutí.“





V jižní Gaze se shromáždili příbuzní, aby oplakali další oběti. Někteří byli zabiti při leteckých útocích. Jiní byli zastřeleni, když se zoufale snažili sehnat jídlo pro své hladovějící rodiny.





„Šel pro pomoc, aby nám sehnal pytel mouky k jídlu. Dostal kulku. Do krku. Příměří přijde a já jsem ztratila bratra. Příměří mělo být už dávno, než jsem ho ztratil.“





Všichni v Gaze, hladoví a traumatizovaní, zoufale touží po konci násilí. Hamás zatím oficiálně nereagoval na obnovený návrh příměří. Diplomatické úsilí o dohodu na dvouměsíční zastavení bojů, postupném propuštění izraelských rukojmí a jednáních o trvalém ukončení války však nabírá na obrátkách. Izraelský premiér má příští týden navštívit Washington. A dnes před americkou ambasádou v Tel Avivu příbuzní rukojmích a někteří z těch, kteří již byli propuštěni, vyzvali prezidenta Trumpa, aby zajistil dosažení dohody.





„Toto je naše chvíle. Rodiny čekají. 50 rukojmích čeká. Prosím, prosím, nenechte tuto příležitost uniknout.“





Včera se Trump ve Washingtonu setkal s dalším bývalým rukojmím a hovořil o svém odhodlání přivést domů zbývajících 20 rukojmích, kteří jsou podle všeho stále naživu v Gaze.





Jak velký tlak je ochoten na tohoto muže vyvinout, aby tohoto cíle dosáhl? Mnoho Izraelců obviňuje svého vlastního vůdce Benjamina Netanjahua, že válku prodlužuje kvůli politickým ziskům. Při návštěvě kibucu, který byl 7. října napaden, trval na tom, že rukojmí jsou jeho prioritou, a nyní se zdá být otevřenější dohodě. V Gaze panuje opatrný optimismus, ale naděje byly zmařeny již předtím, než Izrael porušil poslední příměří a pokračoval ve svém tvrzení, že se bude i v rámci nové dohody zaměřovat na Hamás stejným způsobem. Mnoho lidí v této nepokojné oblasti nyní modlí za mír.









Moderátor: Mým hostem je Daniel Levy, ředitel amerického projektu pro Blízký východ. Během premiérství Jicchaka Rabina a Ehuda Baraka působil jako izraelský mírový vyjednavač a nyní je otevřeným kritikem současného premiéra Netanjahua. Děkuji, že jste přišel do studia, Danieli. Nejnovější rozhovory o příměří, které inicioval Donald Trump, jsou tady. Je nějaká naděje, že se skutečně uskuteční?





Daniel Levy: No, změnilo se to, že Netanjahu nyní říká, že ano, můžeme se pokusit, aby to fungovalo, a to je změna. On byl hlavní překážkou. Hamás zastává konzistentní postoj, že příměří je možné, pokud bude trvalé. To je první věc, kterou je třeba překlenout. Netanjahu říká ne, budeme se i nadále snažit dosáhnout těchto nemožných cílů. Trump se bude muset pokusit tuto propast překlenout. Nebude žádná železná záruka.





Další věc, která se stala, je, že se trochu změnila vnitřní dynamika Netanjahua. Podíval se na situaci po válce s Íránem a řekl si: „Mám možnost předčasných voleb? Mám jiné možnosti koalice? Získám podporu, když to teď udělám?“ A co je podle mě ještě důležitější, říká si: „Jaký bude můj další krok vůči Trumpovi?“ Protože za pár dní se stane něco bezprecedentního. Netanjahu navštíví za necelý půl rok potřetí Bílý dům Trumpa a musí tam přijet s něčím. A částečně prodal tuto myšlenku, aby přivedl Američany do války s Íránem. Pokud se pustíme do Íránu, změníme celý region. Aby tomu dodal alespoň špetku věrohodnosti, a já si nemyslím, že se to stane. Musí ukázat nějakou vůli. Musí naznačit, že je připraven něco udělat v Gaze.





Moderátor: Ale proč by mu někdo měl věřit? Protože byla uzavřena dohoda o příměří. byla dohodnuta, jak víte, prostřednictvím Steva Witkoffa, Trumpovou administrativou, Hamásem a Izraelci. A pak ji Izrael porušil.





Daniel Levy: Takže přesně proto nemůže být žádná důvěra a Netanjahu otevřeně říká, že v té válce budeme pokračovat, jeho ministr říká, že budeme pokračovat v etnických čistkách. Jeho ministři o tom mluví zcela otevřeně, včetně těch z jeho vlastní strany. Netanjahuova hlavní strategie spočívá v obviňování druhé strany, aby Američané mohli snadno vinit druhou stranu. Jeho druhou možností je dočasné příměří. Odmítá možnost trvalého řešení. To jsou dvě opravdu těžké otázky. Za prvé, Izrael nyní vyhnal Palestince ze 75 % Gazy, uzavřel je do malých oblastí a pokračuje v jejich bombardování. Izrael se z těchto oblastí bude muset stáhnout. Otázkou je rozsah tohoto stažení. A pokud mohu, otázka dodávek pomoci je samozřejmě zásadní. Izrael zabránil OSN a standardním humanitárním organizacím v dodávkách pomoci. Uvalil na Gazu hladové obklíčení. Poté vytvořil novou agenturu, Gaza Humanitarian Foundation. A v těchto centrech jsou neustále zabíjeni lidé. To je nelidské a musí to přestat. To je něco, co budou muset Američané vynutit.





Moderátor: Nechápu, a možná mi to pomůžete vysvětlit, proč se to vůbec mohlo stát, protože Gaza je srovnána se zemí. Hamás je oslaben. Desítky tisíc civilistů jsou mrtvé a od porušení příměří má Izrael opravdu těžké období i na mezinárodní scéně. Dokonce i Trump už toho má občas dost. Proč tedy pokračují, jaká je pokračující hrozba ze strany Hamásu?









Moderátor: Nejsou dostatečně frustrovaní. Trump na něj v podstatě nebyl dost tvrdý.





Daniel Levy: Ale britský premiér se zjevně více zajímá o omezování občanských svobod v této zemi. Je pro falešné označování skupin za teroristické, než aby se skutečně zabýval problémem Izraele. Jak se nemám chovat špatně? Jak se nemám podílet na válečných zločinech páchaných v Gaze? Ve skutečnosti tedy žádný tlak neexistuje a pokud nebudou uvaleny sankce, nejsem si jistý, že Netanjahu přestane.





Moderátor: A ještě krátce k možným volbám, díky Íránu si trochu polepšil. Myslíte, že je jako ultimátní přeživší připravený vrátit se do země a říct, že chce být znovu zvolen?





Žádná neexistuje. Netanjahuova domácí koalice je částečně závislá na této situaci. Ale co je ještě důležitější, to, co jste popsal, Matte, pokud jde o mezinárodní tlak, není cítit, protože se jedná pouze o slova. Američané vyjádřili trochu frustrace, ale v žádném případě neřekli, že pokud to neskončí, neposkytnou vojenskou podporu. Podívejte se na situaci ve Velké Británii.Netanjahu si vždy chce nechat otevřené možnosti. Ještě nemá dostatečný náskok, aby podstoupil takové riziko. Ví, že je dobrý ve volební kampani. Ví, že by dokázal zdiskreditovat druhou stranu. Je tu ještě jeden faktor, který je třeba zvážit. Od začátku června, kdy začaly Netanjahuovy křížové výslechy u soudu, není spokojený se svou situací. Nejde mu to tam dobře. Je proti němu vzneseno trestní obvinění. Pokud tedy chcete pochopit, co se děje, podívejte se na domácí politiku. Podívejte se, co se děje u soudu, podívejte se na beztrestnost, a pak budete mít představu, jak by se Netanjahu mohl zachovat.