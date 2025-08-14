Předvolební billboard s Putinem a metamorfóza východoevropského nacionalismu
14. 8. 2025 / Boris Cvek
S vládnoucími demokraty, tedy Fialovou vládou, se naprosto shodnu v názoru na Putina a jeho agresi. Opravdu se Putina bojím, ba děsím, záleží mi na demokracii. O to méně ale chápu, jak může vláda dělat politiku, kterou dělá, politiku ždímání chudých ve prospěch bohatých, politiku nedostatku peněz na základní funkce státu a rozvoj společnosti. Tím nás hází Putinovi do chřtánu.
Naprosto absurdní je proto předvolební billboard, namířený proti opozici, kde Putin chválí opoziční strany za to, jak to dělají dobře. Tohle opravdu volební preference a schopnost státu čelit Putinovi nezmění. Možná dokonce naopak. Vedle Putina by tam klidně mohl být Trump. Vývoj na Ukrajině vede bohužel k tomu, že se může stále více zdát, že ten, kdo měl pravdu, není Fialova vláda, ale Orbán a jeho velký spojenec Trump.
Samozřejmě Fialova vláda už dávno nemluví o tom, jak je ukrajinské vítězství jisté a jak bude získáno zpět celé nyní okupované území Ukrajiny včetně Krymu. Ale dlouho na tom stavěla, dlouho to byla její oficiální sebejistota. Ačkoli jsem si přál, aby měla pravdu, už od konce jara 2022 jsem měl za to, že důležitější pro přežití a vzdor je pravda než chvástání.
S tím, jak Rusko fakticky vítězí za podpory Trumpa a jak se hroutí demokracie všude kolem, může být stále těžší držet přesvědčivost zahraniční politiky Fialovy vlády, která místo důrazu na integraci do západní Evropy hrála a hraje na strunu východoevropského nacionalismu.
Tento nacionalismus může snadno nabýt orbánovsky hnědých barev. Podobný vývoj mentality jsme zažili už za druhé republiky, ačkoli Masarykova ani Benešova politika nebyla nikdy vázaná na východoevropský nacionalismus.
