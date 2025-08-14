AP: Izrael chce poslat obyvatele Gazy do Jižního Súdánu
Agentura Associated Press informuje, že Izrael jedná s Jižním Súdánem o vyslání Palestinců do této země, zatímco izraelská válka v pásmu Gazy a diskuse o jeho anexi pokračují.
V dnešním rozhovoru pro izraelský server i24 izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil přání „umožnit“ Palestincům opustit Gazu, ale zároveň uvedl, že ostatní země se musí rozhodnout, zda jim „otevřou své dveře“. Během jednání s Jižním Súdánem uvedl, že Izrael „jedná s několika zeměmi“ o přijetí Palestinců, informuje na webu Responsible Statecraft Stavroula Pabst.
„Proč musí být Gaza uzavřeným místem? ... Dejte jim možnost odejít! Především musí opustit bojové zóny. Pokud chtějí, mohou také opustit pásmo, to jim dovolíme... My je nevyháníme, ale dovolujeme jim odejít,“ řekl Netanjahu.
Netanjahu také sdělil, že Palestinci „opustí bojové zóny“ tím, že odejdou z Gazy.
Jižní Súdán se nezdá jako místo, kam by Palestinci mohli uprchnout. Země sama trpí nedostatkem potravin a pomoci a zotavuje se z dlouhé občanské války, která vypukla po jejím odtržení od Súdánu.
V této souvislosti vůdce jiho-súdánské občanské skupiny řekl agentuře AP, že Palestinci přicházející do Jižního Súdánu by se mohli ocitnout v novém nebezpečí kvůli nepřátelství způsobenému „historickými problémy s muslimy a Araby“ v regionu.
„Jižní Súdán by se neměl stát skládkou pro lidi,“ řekl AP vůdce země.
Netanjahuovy pokusy o přesídlení obyvatel Gazy připomínají rozhovory Trumpovy administrativy z března s dalšími konfliktními africkými zeměmi, včetně Súdánu a Somálska, o přijetí Palestinců jako prostředku k realizaci jeho plánu proměnit Gazu v „Riviéru Blízkého východu“. Aby byl tento plán úspěšný, podle Trumpových představitelů by obyvatelé Gazy museli opustit pásmo, a to buď dočasně, nebo natrvalo.
