15. 8. 2025

Nový remorkér, který Moskva označila za klíčovou součást kremelské arktické strategie, se převrhl a potopil se 9. srpna předtím, než opustil loděnice v Petrohradě, kde byl vystrojován.

Opravy potrvají měsíce, ne-li roky, vzhledem k tomu, že loď se naplnila slanou vodou a musí být kompletně opravena.

Loď známá jako Kapitan Ušakov byl první z nové generace lodí, které Moskva plánovala pro obslužné základny podél Severní mořské cesty. Nyní je však pravděpodobné, že ruské úřady budou muset přehodnotit své plány s takovými loděmi, což je něco, co dále zpozdí expanzi Moskvy na severu.

Zdroj v angličtině: ZDE

