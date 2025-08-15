Nový remorkér, který měl být klíčovou součástí ruských arktických plánů, se převrátil a potopil před opuštěním loděnice
15. 8. 2025
Opravy potrvají měsíce, ne-li roky, vzhledem k tomu, že loď se naplnila slanou vodou a musí být kompletně opravena.
Loď známá jako Kapitan Ušakov byl první z nové generace lodí, které Moskva plánovala pro obslužné základny podél Severní mořské cesty. Nyní je však pravděpodobné, že ruské úřady budou muset přehodnotit své plány s takovými loděmi, což je něco, co dále zpozdí expanzi Moskvy na severu.
Zdroj v angličtině: ZDE
