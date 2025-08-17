Evropští lídři se připojí k Zelenskému na pondělním setkání v Bílém domě, oznámila Ursula von der Leyenová
17. 8. 2025
Předsedkyně Evropské komise uvedla, že ona a další evropští lídři se v pondělí setkají s Donaldem Trumpem na žádost ukrajinského prezidenta
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen potvrdila v příspěvku na Twitteru, že se v pondělí na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského setká s Donaldem Trumpem a dalšími evropskými lídry v Bílém domě.
Rovněž uvedla, že dnes v Bruselu přivítá Zelenského a společně se zúčastní setkání evropských lídrů v rámci „koalice ochotných“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, finský prezident Alexander Stubb a generální tajemník NATO Mark Rutte také zítra odcestují s Zelenským do Washingtonu.
Koalice ochotných, kterou založily Velká Británie a Francie poté, co Trumpova administrativa pohrozila stažením bezpečnostní podpory pro Evropu, tvoří více než 30 zemí, které spolupracují na podpoře Ukrajiny.
Sir Keir Starmer se v pondělí připojí k prezidentu Zelenskému a evropským lídrům na schůzce s prezidentem Trumpem v Bílém domě, oznámila Downing Street.
Švédský premiér Ulf Kristersson se virtuálně zúčastní nedělního setkání s koalicí ochotných před pondělní návštěvou prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu, sdělil mluvčí úřadu premiéra agentuře Reuters.
Italská premiérka Giorgia Meloniová také zítra odcestuje do Washingtonu, uvedla její kancelář.
Meloniová, která je označována za „Trumpovu evropskou poradkyni“ a strávila nějaký čas v Mar-a-Lago, Trumpově sídle na Floridě, byla jedinou evropskou představitelkou pozvanou na jeho inauguraci v lednu.
Trump označil italskou premiérku, která podporuje Ukrajinu, za „úžasnou osobu“.
Německý kancléř, francouzský prezident a finský prezident odcestují do Washingtonu
Podle informací německé vlády odcestuje zítra do Washingtonu také německý kancléř Friedrich Merz, aby se zúčastnil jednání mezi Trumpem a Zelenským.
Mluvčí kancléře podle BBC News uvedl:
Cesta bude sloužit k výměně informací s americkým prezidentem Donaldem Trumpem po jeho setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce.
Kancléř Merz bude s hlavami států a vlád diskutovat o stavu mírových snah a zdůrazní zájem Německa na rychlém uzavření mírové dohody na Ukrajině.
Diskuse