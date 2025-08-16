Putin požaduje jako podmínku pro ukončení války na Ukrajině plnou kontrolu nad Doněckem a Luhanskem
16. 8. 2025
Putin řekl Trumpovi, že zastaví další postup a zmrazí ukrajinskou frontu v oblastech, kde ruské síly okupují významné území
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj důsledně odmítá vzdát se území a v sobotu evropští spojenci znovu potvrdili, že hranice Ukrajiny nesmí být změněny silou.
Ukrajinský prezident uvedl, že v pondělí odletí do Washingtonu, aby se po summitu na Aljašce setkal s Donaldem Trumpem, a to uprostřed spekulací, že americký prezident ho požádá o postoupení území za ukončení války.
Setkání příští týden bude pro Volodymyra Zelenského prvním návratem do Bílého domu od jeho nechvalně proslulé hádky s Trumpem a viceprezidentem JD Vancem v Oválné pracovně v únoru.
„Prezident Trump [mě] informoval o svém setkání s ruským lídrem a o hlavních bodech jejich diskuse,“ napsal Zelenskyj po hodinovém telefonátu s Trumpem po jeho setkání s Vladimirem Putinem.
Zelenskyj neupřesnil hlavní body diskuse mezi Trumpem a Putinem. Později hlavní poradce prezidenta pro komunikaci uvedl, že „neslyšeli nic“ o možném leteckém příměří před trojstranným summitem, což je návrh, který na sociálních sítích zveřejnil jeden novinář.
Trump po summitu řekl Fox News, že s Putinem diskutovali o výměně území na Ukrajině, což Zelenskyj opakovaně vyloučil.
Evropští lídři byli pozváni na pondělní schůzku s Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, i když zatím není jasné, kdo se jí zúčastní
Po setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce informoval Trump Zelenského o svém rozhovoru s ruským prezidentem. Trumpův telefonát se Zelenským trval přes hodinu a půl a zúčastnili se ho také evropští lídři a představitelé NATO.
„Mám dojem, že chce rychlou dohodu za každou cenu,“ řekl Reuters zdroj obeznámený s rozhovorem.
Zdroj dodal, že Trump Zelenskému řekl, že Putin nabídl zastavení bojů na frontách jinde v rámci mírové dohody, pokud Ukrajina zcela stáhne své jednotky z východních regionů Doněcku a Luhansku, což Zelenskyj označil za nemožné.
Agentura Reuters dále uvádí, že Trump a americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff sdělili Zelenskému, že Putin řekl, že předtím nemůže dojít k žádnému příměří a že Putin se může zavázat, že v rámci mírové dohody nezačne žádné nové útoky proti Ukrajině.
Na summitu na Aljašce Putin požadoval, aby Ukrajina stáhla své jednotky z Doněcku a Luhansku jako podmínku pro ukončení války, ale Trumpovi nabídl zmrazení zbývající frontové linie, uvedly dva zdroje s přímou znalostí jednání pro deník Guardian.
Ačkoli Luhansk je téměř zcela pod ruskou kontrolou, Ukrajina stále drží klíčové části Doněcku, včetně měst Kramatorsk a Slovjansk a silně opevněných pozic, jejichž obrana stála desítky tisíc životů.
Putin řekl Trumpovi, že výměnou za Doněck a Luhansk zastaví další postup a zmrazí frontovou linii v jižní ukrajinské oblasti Chersonu a Záporoží, kde ruské síly okupují významné oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj důsledně odmítá vzdát se území a v sobotu evropští spojenci znovu potvrdili, že hranice Ukrajiny nesmí být změněny silou.
Trump podporuje postoupení ukrajinského území jako součást mírového plánu
Po pátečním setkání s Vladimirem Putinem Donald Trump evropským lídrům sdělil, že podporuje plán na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem postoupením dobytého území Rusku, informoval deník New York Times s odvoláním na dva vysoké evropské činitele.
Úředníci uvedli, že Trump tento plán projedná s Volodymyrem Zelenským v pondělí, kdy ukrajinský prezident navštíví Bílý dům, a dodali, že evropští lídři byli pozváni, aby se k jednání připojili.
Zprávy o tom, že Trump podporuje možné postoupení území, znamenají posun od jeho předchozích požadavků na okamžité příměří.
Podle New York Times Trump věří, že mírová dohoda může být rychle vyjednána, „pokud Zelenskyj souhlasí s postoupením zbytku Donbasu Rusku, a to i těch oblastí, které nejsou okupovány ruskými vojsky“.
V rozhovoru pro tento deník uvedli vysoce postavení úředníci, že Putin na oplátku nabídl příměří na zbytku Ukrajiny na současných bojových liniích a písemný slib, že znovu nezaútočí na Ukrajinu ani žádnou jinou evropskou zemi.
Reakce Ruska na summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce byla přímo jásavá. Moskva oslavuje skutečnost, že ruský vůdce se setkal se svým americkým protějškem, aniž by učinil ústupky, a nyní mu nehrozí žádné sankce, přestože odmítl Trumpovy požadavky na příměří.
„Setkání dokázalo, že jednání jsou možná bez předběžných podmínek,“ napsal na Telegramu bývalý prezident Dmitrij Medveděv. Dodal, že summit ukázal, že rozhovory mohou pokračovat i během ruské války na Ukrajině.
Trump vstoupil do tohoto riskantního summitu s varováním, že „nebude spokojen, pokud odejde bez nějaké formy příměří“, a pohrozil „vážnými důsledky“, pokud Moskva odmítne spolupracovat.
Po tříhodinovém setkání s ruskou stranou, které nepřineslo žádné hmatatelné výsledky, však Trump své hrozby odložil a místo toho trval na tom, že setkání bylo „mimořádně produktivní“, i když Putin trval na svých maximalistických požadavcích na ukončení války a neoznámil žádné ústupky na bojišti, kde ruské síly konsolidují klíčové zisky na východní Ukrajině.
Putin: Návštěva Aljašky byla „užitečná a včasná“
Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jeho návštěva Aljašky byla „užitečná a včasná“, informovala v sobotu ruská tisková agentura TASS.
Putin také dodal, že jeho rozhovor s Trumpem byl „upřímný a věcný“ a že Rusko respektuje postoj USA a také chce ukrajinský konflikt vyřešit mírovou cestou.
Spojené státy jsou připraveny podílet se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, uvedl v sobotu německý kancléř Friedrich Merz po skončení summitu v Aljašce mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který neskončil dohodou o příměří. Merz hovořil s německou veřejnoprávní televizí ZDF poté, co byl spolu s dalšími evropskými lídry informován Trumpem o jeho rozhovorech s Putinem.
Dva lidé, 52letý muž a jeho 13letý syn, byli zabiti při ukrajinském úderu dronů na ruský region Kursk, uvedl v sobotu místní guvernér. V prohlášení zveřejněném na Telegramu guvernér Kursku Alexander Khinshtein uvedl, že oba byli zabiti, když jejich auto začalo hořet v důsledku úderu dronu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v příspěvku na X uvedla, že silné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a Evropu jsou „nezbytné“ v jakékoli mírové dohodě, která má ukončit válku na Ukrajině. „EU úzce spolupracuje se Zelenským a Spojenými státy na dosažení spravedlivého a trvalého míru. Silné bezpečnostní záruky, které chrání životně důležité bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy, jsou nezbytné,“ napsala von der Leyenová v sobotu.
