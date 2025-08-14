Netanjahu prohlásil, že je na historické misi za uskutečnění Velkého Izraele
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je na historické a duchovní misi, kdy silně podporuje vizi „Velkého Izraele“. Tato vize podle něj zahrnuje okupovaná palestinská území a části Jordánska, Libanonu, Sýrie a Egypta.
V rozhovoru pro izraelskou televizní stanici i24, o kterém informoval deník The Times of Israel , Netanjahu popsal sám sebe jako člověka na „historické a duchovní misi“ a řekl, že „velice“ souzní s myšlenkou Velkého Izraele, informuje web Middle East Monitor.
Na otázku, zda Netanjahuova mise reprezentuje židovský národ nebo širší generační cíl, odpověděl: „Uskutečňuji misi generací... Pokud se tedy ptáte, zda to vnímám jako historickou a duchovní misi, odpověď zní ano.“
Termín „Velký Izrael“ se poprvé objevil po šestidenní válce v červnu 1967, kdy Izrael obsadil východní Jeruzalém, Západní břeh, Gazu, Sinajský poloostrov a Golanské výšiny.
Dodnes se používá k popisu politických vizí, které zahrnují tato území.
V lednu loňského roku izraelské ministerstvo zahraničí zveřejnilo na jedné ze svých elektronických platforem údajnou mapu s popiskem, který konstruuje izraelskou historii sahající tisíce let do minulosti, a to v souladu s opakovanými hebrejskými tvrzeními o „židovském království“, které zahrnuje části okupovaného palestinského území, Jordánsko, Libanon, Sýrii a Egypt.
