Palestinský filmař odměněný Oskarem natočil vlastní vraždu izraelským teroristou. Česká televize opět lhala

14. 8. 2025

čas čtení < 1 minuta

Tohle je drastické, tak pozor, píše Jiří Staněk.  Novinář natočil svojí vlastní vraždu izraelským teroristou.

Odehrálo se to takto. Izraelský vrah Yinon Levy dorazil do palestinské vesnice s pistolí v ruce a s bagrem za zády. Začal ničit přívod vody do vsi a olivovníky.

Spolautora Oskarem odměněného dokumentárního  filmu No other Land Awdaha Hathaleena zastřelil. 

Místní se bránili slovně, někteří dokonce házeli na bagr kamení. 

Vrah byl na pár hodin zadržen, posléze propuštěn, zadrženi byli také vrhači kamení které vrah označil.
Česká televize o incidentu informovala obvyklým způsobem. Tj. útočník útočil "údajně". Česká televize lhala, přestože vraždu natočil i Hathaleenův příbuzný, takže  důkazy vraždy existují,

Hataleeneho video jeho vlastní vraždy zveřejnila izraelské lidskoprávní organizace B'Tselem:

