Žaloba pro demokracii: Volt Česko podává žaloby na nepřiznané koalice
15. 8. 2025
Praha 15. srpna 2025 – Volt Česko ve spolupráci se třemi advokátními kancelářemi připravil žaloby na nepřiznané koalice SPD a Stačilo!. Tyto žaloby budou během příštího týdne podány u krajských soudů v krajích, kde dochází k obcházení volebního zákona. Není možné, aby se na ně vztahovala pravidla pro jednu stranu, když se ve skutečnosti jedná o koalice.
„Pokud něco chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, tak je to kachna. S týmem právníků jsme v posledním měsíci pracovali na tom, abychom prokázali, že v České republice platí zákony a že není přípustné, aby komunisté a fašisté takto flagrantním způsobem volební zákon obcházeli,” komentuje žalobu předseda Voltu Česko, Adam Hanka.
„Jako advokáti máme bez ohledu na jednotlivé specializace našich kanceláří velký zájem na tom, aby v ČR fungovala liberální demokracie a spravedlivá politická soutěž. Advokátní stav, do kterého všichni patříme, je neoddělitelnou součástí fungující demokracie, k jejímu hájení chceme přispět i touto iniciativou,” dodává Eleanor Šmejkalová z Aspire Attorneys.
Žádáme,
aby krajské soudy zastavily nepřiznané koalice SPD a Stačilo! a
nepustily je do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Obcházení zákona nesmí v demokratické společnosti
projít nikomu. „Na žalobě pracujeme, protože chceme pomoci
České republice vyjasnit část volebního zákona, v němž jsou
mezery. Věříme, že tím podpoříme naši demokracii,"
komentuje spolupráci Vít Hruška z Advokátní kanceláře Atreum.
,,Záleží nám na světě kolem nás. Věříme, že právo má být
srozumitelné a jasné, jen tak může skutečně sloužit všem.
Pokud se děje něco v rozporu s principy spravedlnosti, demokracie
nebo férové soutěže, nebojíme se ozvat”, uzavírá Petra
Stupková z advokátní kanceláře Legitas.
Na doporučení našich právníků nebudeme z taktických důvodů zveřejňovat podoby jednotlivých žalob. A počkáme až na případné rozhodnutí soudu.
Volt Česko je progresivní politická strana. Jsme součástí celoevropské politické strany Volt Europa, která má napříč Evropou více než 36 000 členek a členů. Volt Europa má také 5 poslanců v Evropském parlament
