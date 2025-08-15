Ruská delegace byla k Trumpovi převezena "kokainovým" letadlem
Podle agentury TASS může být na seznamu cestujících jedna z výše postavených skupin. Členy ruské delegace jsou ministr zahraničí Sergej Lavrov, prezidentův poradce Jurij Ušakov, ministr obrany Andrej Bělousov, ministr financí Anton Siluanov a zvláštní prezidentský zástupce Kirill Dmitrijev.
Let RA-96023 se proslavil před sedmi lety, kdy bylo zabaveno téměř 400 kg kokainu z budov ruského velvyslanectví v Buenos Aires. Argentinské četnictvo poté zveřejnilo fotografii ruského dopravního letadla, v němž byl pravděpodobně do země dopraven tento kokain. V roce 2021 shledala porota u moskevského soudu většinu hlasů čtyři obžalované v této "kauze kokainu" vinnými: Aliho Abjanova, Vladimira Kalmykova, Andreje Kovalčuka a Ištimira Chudžamova.
Podle vyšetřování v roce 2016 podnikatel Kovalčuk koupil drogu v Argentině, poté byla látka zabalena do kufrů a ukryta v zadní místnosti školy na ruském velvyslanectví v Buenos Aires. Ali Abjanov, který v té době pracoval jako manažer zásobování na ambasádě, zabalil kufry do speciálního papíru a zapečetil je voskovými pečetěmi, jako se to dělá s diplomatickou poštou. Abjanovovi vypršela smlouva, vrátil se do Moskvy a jeho náhradník našel podezřelý náklad. Bezpečnostní služba velvyslanectví otevřela kufry a našla kokain.
Argentinská policie drogu zabavila a zničila. Místo toho byly naloženy do kufrů pytle s moukou, zapečetěny a odeslány do Moskvy. Dne 12. prosince 2017 byli Abjanov a podnikatelé Vladimir Kalmykov a Ištimir Chudžamov zadrženi v Moskvě, když se pokoušeli převzít balíčky z Buenos Aires. Kovalčuk byl zadržen v Německu a vydán do Ruska. Žádný z obžalovaných se nepřiznal. Tvrdili, že jsou zapojeni do legitimního obchodu a kufry původně obsahovaly kávu, doutníky a polodrahokamy. Údajně nevědí, jak se tam místo zboží dostal kokain.
Zdroj v ruštině: ZDE
