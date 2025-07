29. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

Aktualizace: Filmař zemřel.

Izraelský osadník právě střelil do plic Odeha Hadalina, významného aktivistu, který pomáhal natáčet film No Other Land.

Obyvatelé identifikovali střelce jako Yinona Leviho, který je sankcionován EU a USA. https://t.co/vJ2YTjTbKI