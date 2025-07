Robert Reich: Jediný způsob, jak dělat s Trumpem dohodu, je vytvořil proti němu co největší a nejsilnější moc

29. 7. 2025

Kolumbijská univerzita. Evropská unie. Japonsko. Všichni právě uzavřeli dohody s Trumpem a všichni tvrdí, že si vedli dobře – nebo tak dobře, jak to šlo.



Nesmysl. Kdy se poučí? S tyranem se nedá jednat, protože tyran nikdy nebude spokojený. Podvolit se Trumpovi – a to právě udělaly Kolumbijská univerzita, EU a Japonsko – ho jen povzbudí, aby požadoval víc.



To udělal, když uvalil cla na Mexiko a Kanadu v rozporu s dohodou mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, kterou sám vypracoval a která sama porušovala Severoamerickou dohodu o volném obchodu.



To udělal a bude dělat i nadále s Kolumbijskou univerzitou a jakoukoli jinou univerzitou, se kterou jedná. Jak o víkendu poukázal Suresh Naidu, profesor ekonomie a mezinárodních veřejných záležitostí na Kolumbijské univerzitě:



„jakékoli zatěžující podmínky, na kterých se škola dohodla, budou považovány za porušené tváří v tvář protestům na kampusu, provokativnímu sylabu, uniklým diskusím ve třídě nebo dokonce ostrým studentským názorům. Budou si vymýšlet nové porušování občanských práv, objevovat nové projevy antiamerikanismu na kampusu a útoky budou pokračovat.“



Trump jedná protizákonně. Jeho ministerstvo spravedlnosti jedná protizákonně. Prezident a jeho přisluhovači, kteří nejsou kontrolováni zákonem, nebudou vázáni žádnou dohodou nebo smlouvou, pokud se domnívají, že jejím porušením mohou dosáhnout lepšího výsledku.



Nezáleží na tom, zda se jedná o dohodu se zahraničními státy, domácími univerzitami, právními firmami, mediálními korporacemi nebo jakýmikoli jinými subjekty, které se domnívají, že mají s Trumpem dohodu. Nemají.



Trump během své kariéry a během svého prvního i druhého prezidentství opakovaně prokázal, že se nepovažuje za vázán žádnou dohodou, nikdy. Podvedl dodavatele, věřitele a obchodní partnery. Propustil své vlastní ministry a prezidentské poradce, kteří se mu znelíbili, a to i poté, co je chválil. Nemá žádnou čest, žádnou povinnost, žádný smysl pro odpovědnost vůči nikomu kromě sebe sama.



Jediným způsobem, jak se před ním mohou univerzity, státy, právnické firmy, mediální korporace nebo jakékoli jiné subjekty, kterým vyhrožuje, chránit, je spojit se s jinými univerzitami, státy, právnickými firmami a mediálními korporacemi, respektovat je a vystupovat jednotně, aby měly společně větší vyjednávací sílu než jednotlivě.



Žádná organizace, žádná osoba, žádná země by nikdy neměla předpokládat, že s Trumpem uzavřela závaznou dohodu. Umění vyjednávání s Trumpem spočívá v tom, získat co největší vyjednávací sílu tím, že se spojíte s ostatními a postavíte se jeho šikaně.

