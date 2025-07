V čem se ohledně psychopatů stále mýlíme

28. 7. 2025

Mnoho vědců vykresluje psychopatii jako poruchu mozku, navzdory nedostatku důkazů, píše Rasmus Rosenberg Larsen. Mnoho vědců vykresluje psychopatii jako poruchu mozku, navzdory nedostatku důkazů,

V roce 2009 byl výzkum psychopatie pomocí magnetické rezonance poprvé prezentován v soudní síni Spojených států v případu vraždy State vs. Brian Dugan. Od té doby se zdá, že neurozobrazovací výzkum psychopatie se dostává do soudního systému stále častěji, i když o jeho skutečném rozsahu je známo jen málo.

Zatímco myšlenka psychopatie jako "mozkové poruchy" má dlouhou historii a byla studována pomocí různých technologií, teprve od roku 2000 ji vědci začali důsledně testovat pomocí strukturálních a funkčních metod MRI. Od té doby byly publikovány desítky studií MRI, ale nejrozumnějším závěrem, který lze z tohoto výzkumu vyvodit, je, že se neobjevily žádné spolehlivé důkazy, které by potvrdily myšlenku, že psychopatie – měřená kontrolním seznamem psychopatie (PCL) – koreluje s mozkovými abnormalitami jakéhokoli druhu.

Celkově jsou experimentální výsledky převážně nulové, s několika statisticky významnými, ale nekonzistentními účinky (často v protichůdných směrech), které by mohly být lépe vysvětleny jako vedlejší produkt matoucích proměnných nesouvisejících s psychopatií, jako je zneužívání návykových látek, léky nebo poranění hlavy.

Tento závěr vyvolává důležitou otázku: Pokud nikdy neexistovaly žádné jasné důkazy o mozkových abnormalitách u psychopatických osob, proč tolik vědců stále zobrazuje psychopatii jako neurovývojovou poruchu?

Zatímco někteří recenzenti začali během roku 2010 vyjadřovat pochybnosti o odvozené hodnotě výzkumu MRI – včetně Michaela Koenigse a jeho kolegů v roce 2011 a později Stephanie Griffithsové a Jarkko Jalavové v roce 2017 – jiní zřejmě neustále opakovali výroky, které vyjadřují jen malé pochybnosti o spojení psychopatie s mozkovými abnormalitami. Například ve studii, kterou jsem provedl s Jarkko Jalavovou, Stephanií Griffithsovou a Emmou Alcottovou, jsme zjistili, že mezi lety 2000 a 2022 bylo publikováno nejméně 45 přehledových studií, z nichž drtivá většina popisuje neurozobrazovací důkazy z magnetické rezonance jako podporující pohled na psychopatii z hlediska poruch mozku.

Obzvláště mě zaráží, že se tento vzorec odchyluje od toho, co jsem zjistil při zkoumání jiných oblastí výzkumu, jako je nebezpečnost, léčba a morální schopnosti. V těchto oblastech byla přehledová literatura historicky přesná, často se stavěla proti mainstreamovému vykreslování psychopatických jedinců jako neléčitelných, morálně nedostatečných a ze své podstaty nebezpečných. V těchto případech má problém tendenci spočívat v malém počtu výzkumníků a praktiků, kteří prosazují přehnané názory, které jsou v rozporu s širším vědeckým konsensem.

Stručně řečeno, věda byla vždy přesně shrnuta v přehledové literatuře, zavádějící vyobrazení psychopatie pochází odjinud. Ale v otázce mozkové poruchy se zdá, že přehledová literatura to systematicky chybí. To je obzvláště problematické, protože je to obvykle tento typ literatury, na kterou se forenzní praktici a osoby s rozhodovací pravomocí spoléhají, když hledají informace o psychopatii.

Zdá se mi, že nemůžeme vyloučit možnost, že tyto tendence jsou poháněny (alespoň částečně) fenoménem vědeckého překrucování, praxí, kdy vědci dělají svou experimentální práci "lepší", než ve skutečnosti je. Jedním z důvodů, proč nemůžeme vyloučit vědecké překrucování, je to, že již bylo zdokumentováno, že mělo široký dopad na behaviorální a společenské vědy. Proto by bylo divné, kdyby to také neovlivnilo výzkum psychopatie.

Například studie Leslieho Johna a jeho kolegů z roku 2012 se dotazovala 2 155 anonymních výzkumníků v oblasti psychologie a zjistila, že více než polovina respondentů připustila, že použila několik taktik překrucování (např. selektivní vyloučení experimentálních dat, která jsou v rozporu s teorií výzkumníků).

Může existovat mnoho důvodů, proč se vědci uchylují k překrucovacím taktikám, ale ústřední motivací se zdá být prostý "kariérismus", kdy jsou vědci neúměrně odměňováni, pokud najdou a oznámí statisticky významné a vzrušující výsledky, na rozdíl od využití práce k propagaci opatrných zpráv a (nudných) nulových zjištění.

Abychom prozkoumali teorii, že výzkum psychopatie je zabarven vědeckým překrucováním, navrhli jsme s Jarkko Jalavovou, Stephanií Griffithsovou a Emmou Alcottovou studii, která měla otestovat, zda autoři přehledových studií selektivně uváděli výsledky, díky nimž neurovědecký výzkum jako celek vypadal robustněji, než jaký ve skutečnosti je. Jinými slovy, chtěli jsme otestovat, zda problém spočívá pouze v interpretaci neurovědeckých důkazů, nebo zda jde také o selektivní prezentaci důkazů tak, aby vypadaly lépe, než jaké ve skutečnosti byly.

Abychom toho dosáhli, nejprve jsme identifikovali všechny strukturální výzkumy MRI o PCL psychopatii publikované od roku 2000, což představovalo 38 studií. Poté jsme katalogizovali všechny účinky z každé studie, abychom vypočítali podíl nulových nálezů v těchto studiích. Z celkového počtu 791 efektů jsme zjistili, že 64,10 % bylo nulových. Poté jsme vzali všechny přehledové studie publikované ve stejném období a vypočítali podíl nulových nálezů uvedených v těchto publikacích. Pokud by přehledová literatura odvedla slušnou práci při sdělování základních poznatků z oboru, přehledové studie by pak měly uvádět čísla, která odrážejí skutečný podíl nul. Zjistili jsme však, že nuly z přehledové literatury prakticky zmizely, jako by přehledová literatura fungovala jako prosévání, jako digger rýžující zlato v řece.

Pokud jde o otázku mozkové poruchy, zdá se, že přehledová literatura ji systematicky dezénovala.

V celkem 45 přehledových studiích autoři v průměru uváděli pouze 8,99 % nulových účinků. Ještě zkreslenější byl obrázek v cílených přehledech, jako jsou ty, které zkoumaly účinky z oblasti amygdaly, kde průměrné hlášení nul kleslo na 2,59 % (ve srovnání se studií z roku 2022, která zjistila, že skutečný podíl strukturálních nul MRI je 70,37 %). V přehledech přizpůsobených vydávání doporučení forenzním odborníkům a osobám s rozhodovací pravomocí byl podíl nul 5,39 %.

Stejně zajímavým zjištěním bylo, že 19 přehledových studií (42 %) nezaznamenalo ani jeden nulový nález, což by mělo být hlavním varovným signálem pro odborníky odpovědné za proces recenzního řízení (je dobře známo, že neurozobrazovací studie téměř vždy najdou nějaké nulové účinky). Toto poslední pozorování naznačuje systémovější problémy se spinem, kde se zdá, že recenzenti tuto praxi tolerují.

Samozřejmě, že je ze své podstaty obtížné určit, zda systematické vynechávání nulových efektů z přehledové literatury je aktem vědeckého překrucování, nebo jednoduše čestnou chybou přehlížení nulových efektů, nebo směsí obojího. A možná nezáleží na tom, jaký je důvod, protože ať už se problém scvrkává na problém s vědeckým překrucováním nebo čestnými chybami, realita je stejná: V posledních dvou desetiletích by forenzní praktici a ti, kteří rozhodují o právu, byli uvedeni v omyl, pokud by postupovali s náležitou péčí a spoléhali se na přehledovou literaturu při hledání informací o neurozobrazovacím výzkumu psychopatie. Dobrou zprávou je, že v minulých letech jsme byli svědky publikování kvalitních přehledových studií, kde autoři nyní věnují větší pozornost rozsahu nul.

Nicméně, i když se přehledová literatura pomalu opravuje, čtenáři by si měli být vědomi toho, že pohled na psychopatii týkající se mozkových poruch není problémem omezeným na vědeckou recenzovanou literaturu. Pravděpodobně je rozšířenější ve veřejných médiích, včetně úvodníků a novinářských rozhovorů, stejně jako v populárních knihách o psychopatii, někdy napsaných předními vědci. Vyhledávání na YouTube a TikToku snadno přinese stovky videí (s miliony zhlédnutí), kde odborníci vysvětlují, jak je psychopatie způsobena mozkovou abnormalitou, a není neobvyklé, že televizní dokumenty o psychopatii obsahují segment s výzkumem magnetické rezonance.

Typickým příkladem dokumentárního filmu, který často ukazuji svým studentům (jako příklad vědeckého překrucování), je produkce Canadian Broadcasting Corporation z roku 2014 – národní televizní stanice v Kanadě – s názvem The Psychopath Next Door, ve které vystupují různí přední vědci v této oblasti. V tomto dokumentu je zaznamenáno to, že jeden odborník říká, že psychopatické osoby mají "degradovaná spojení v mozku", což způsobuje, že jejich mozky jsou "přecitlivělé na odměnu" a "necitlivé na utrpení druhých". Na tomto komentáři je zajímavé, že pár let před vydáním tohoto dokumentu byl stejný odborník spoluautorem přehledového článku, který dospěl k závěru, že neurozobrazovací výzkum je "pozoruhodně heterogenní".

Snad nejsilnější důkaz o překrucování pochází z knižního vydavatelského průmyslu, kde někteří výzkumníci podepsali populárně vědecké smlouvy o psychopatii a jsou povzbuzováni, aby psali přesvědčivěji, aby zvýšili prodej. To vytváří napětí, protože snaha o vzrušení může snadno sklouznout do vědeckého překrucování. Je to linie, která je často tenká a obtížně se v ní orientuje. Nechci říci, že je něco problematického na zjednodušování vědy jen proto, aby byla zábavnější, ale problém s tímto populárním žánrem je v tom, že způsob, jakým je psychopatie popisována v těchto knihách, se často přesouvá do vědeckých disciplín a právních praktik, protože studenti a profesionálové mohou tyto zdroje používat jako odrazový můstek ve snaze lépe porozumět předmětu. Existuje mnoho příkladů toho, co se zdá být překrucováním z této domény, ale je zajímavé pozorovat, že nejcitovanější a pravděpodobně nejrozšířenější tituly všechny staví na příběhu o psychopatických osobách s mozkovými abnormalitami.

Například nejpopulárnější kniha o psychopatii, Bez svědomí Roberta Harea (z roku 1993), začíná svůdnou anekdotou o tom, jak EEG neurozobrazovací technologie zdokumentovala extrémní mozkové abnormality u psychopatických osob, a to do té míry, že Hare tvrdí, že jedna z jeho vědeckých prací byla odmítnuta, protože EEG data od psychopatických osob byla tak abnormální, že editor časopisu by nevěřil, že byla získána od lidských bytostí.

Podobně kniha The Psychopath Inside od Jamese Fallona (z roku 2013) přináší přiznaně pohlcující příběh o tom, jak sám Fallon, neurovědec, náhodou zjistil, že je psychopat, když studoval svou vlastní magnetickou rezonanci. A konečně v knize The Psychopath Whisperer od Kenta Kiehla (z roku 2014) se vyprávění soustředí na neurozobrazovací výzkum psychopatických osob, o němž autor, přední odborník, píše, že "konzistence mozkových abnormalit... [psychopatických osob] mě nikdy nepřestala udivovat".

Myšlenky vyjádřené v těchto populárních knihách jsou samozřejmě vědecky neudržitelné a pravděpodobně hraničí s pouhým předstíráním. I když jsou nepochybně zábavné, působí jako forma překrucování, které nakonec dělá medvědí službu forenzním odborníkům a osobám s rozhodovací pravomocí, protože udržuje vědecky zavádějící názory.

