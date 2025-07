Trumpova cla platí Američané, ne zahraniční společnosti

28. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Kdo platí za cla Donalda Trumpa? Zatím americké firmy a spotřebitelé, píše Georgina Boos.

Společnost General Motors Co. byla poslední americkou společností, která zveřejnila, jak cla zvyšují náklady. Automobilka v úterý uvedla, že cla snížila zisky o více než 1 miliardu dolarů, protože se rozhodla absorbovat ránu. To pomáhá vysvětlit, proč ceny automobilů v údajích o inflaci z minulého týdne nerostly, zatímco robustní růst cen jiného běžně dováženého zboží, jako jsou hračky a spotřebiče, ukázal, že náklady na cla se přenášejí na spotřebitele.

Mezitím ceny dovozu bez pohonných hmot v červnu výrazně vzrostly, což naznačuje, že zahraniční společnosti nenesou břemeno tím, že americkým firmám nabízejí nižší ceny – což zpochybňuje prezidentova tvrzení, že ostatní země platí cla. Trump tuto charakteristiku zopakoval v úterý po setkání se svým protějškem na Filipínách a v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že země „zaplatí 19 % clo“.

Zatímco cla významně zvyšují příjmy USA, data ukazují, že se tato pokladna plní z domácích zdrojů.

„Makroekonomické důkazy se zdají být jasné: Američané většinou platí za cla,“ uvedl v úterní poznámce George Saravelos, globální vedoucí devizového výzkumu v Deutsche Bank AG. „Pravděpodobně se připravuje větší tlak na spotřebitelské ceny v USA.“

Mnoho ekonomů s tím souhlasí, zejména proto, že relativně mírné údaje v indexu spotřebitelských cen v letošním roce podtrhují váhání firem přenášet cla na zákazníky. To je patrné i v indexu cen výrobců, kde se tempo růstu ukazatele marží pro velkoobchodníky a maloobchodníky v posledních měsících prudce zpomalilo.

„Vzhledem k malé úlevě od dovozních cen domácí firmy obviňují z nákladů vyšší cla a začínají je přenášet na spotřebitele,“ uvedly v minulém týdnu ekonomky Wells Fargo & Co. Sarah House a Nicole Cervi. „Nedávný nárůst dovozních cen naznačuje, že zahraniční dodavatelé se obecně brání snižování cen.“

Jistě, existují určité náznaky, že zahraniční dodavatelé absorbují část dopadu, aby udrželi příliv zboží do USA. Exportní ceny v Japonsku se snižují již tři měsíce po sobě a japonské automobilky v červnu snížily ceny pro USA, což je rekordní hodnota dat sahající až do roku 2016.

Podle společnosti Wells Fargo však pokles amerického dolaru motivoval mnoho zahraničních společností ke zvýšení fakturovaných cen, aby to kompenzovaly. A Saravelos z Deutsche Bank uvedl, že tlak na americké firmy, aby nesly náklady na cla, je dalším protivětrem pro dolar, který je již nyní na nejhorším začátku roku od 70. let.

Prognostici pochybují, že americké korporace budou obětovat zisky ještě dlouho. Společnost 3M Co. minulý týden zvýšila svůj výhled zisků, protože změny ve výrobě a cenách pomohou zmírnit dopad cel. Společnost Nike Inc. plánuje „chirurgické“ zvýšení cen, aby pomohla zmírnit dopad cel, protože společnost očekává, že cla zvýší náklady přibližně o 1 miliardu dolarů.

„Pokud spotřebitelé a zahraniční firmy nenesou náklady na cla, nesou je domácí firmy. To by se nakonec mělo projevit v oznámeních o hospodářských výsledcích firem,“ uvedl v úterní poznámce hlavní ekonom Citigroup Inc. pro USA Andrew Hollenhorst. „V tomto čtvrtletí budeme naslouchat, ale firmy mohou stále zdůrazňovat nejistotu a (možná právem) očekávat, že se sdílení zátěže v nadcházejících měsících může změnit.“

Zdroj v angličtině: ZDE

