Tisíce lidí v Řecku a Turecku evakuovány kvůli silnému větru a žáru, které rozdmýchávají lesní požáry

28. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Čeští hasiči a italská letadla se připojily k záchranným pracím v Řecku, v Turecku zahynul hasič



Tisíce lidí v Řecku a Turecku byly nuceny opustit své domovy, zatímco hasiči v těchto zemích bojovali s lesními požáry rozdmýchávanými silným větrem a spalujícím žárem.



Vzhledem k tomu, že teploty v jihovýchodní Evropě překročily 40 °C již sedmý den v řadě, řecký premiér pochválil záchranáře za „titánský boj“ o zvládnutí požárů. Tisíce lidí v Řecku a Turecku byly nuceny opustit své domovy, zatímco hasiči v těchto zemích bojovali s lesními požáry rozdmýchávanými silným větrem a spalujícím žárem.Vzhledem k tomu, že teploty v jihovýchodní Evropě překročily 40 °C již sedmý den v řadě, řecký premiér pochválil záchranáře za „titánský boj“ o zvládnutí požárů.



„Státní mechanismy byly povolány k titánskému boji, při kterém současně zasahují u desítek lesních požárů po celé zemi,“ uvedl Kyriakos Mitsotakis ve svém prohlášení. „Všem, kteří přišli o svůj majetek v plamenech, vzkazuji, že stát stojí na jejich straně.“



Jedenáct regionů Řecka čelí „velmi vysokému riziku“ požárů a vláda požádala partnery z EU o pomoc při hašení požárů na několika frontách.



Záchranné služby uvedly, že zatímco požár, který zranil dva hasiče v Kryoneri severovýchodně od Atén, byl úspěšně uhašen, požáry v okolí Messinie na jihozápadě Peloponésu a na oblíbeném ostrově Kythéra se nepodařilo dostat pod kontrolu.



Úřady také bojovaly s ohni na ostrovech Evia a Kréta. Ve všech postižených oblastech byli obyvatelé vyzváni k evakuaci.



Několik regionů bylo kvůli extrémnímu počasí, které proměnilo terén v troud, zařazeno do červené kategorie 5, což je nejvyšší stupeň na národní úrovni.



Národní observatoř v Aténách zaznamenala v pátek v Messinii teplotu 45,8 °C. V sobotu teplota dosáhla 45,2 °C v Amfilochii v západním Řecku.



V neděli večer, kdy se k záchranným týmům v Řecku připojili čeští hasiči a italské vodní bombardéry, se pozornost soustředila na Kythéru.



Veřejnoprávní stanice ERT popsala zničení jako „nevyčíslitelné“ a uvedla: „První záběry připomínají biblickou katastrofu, protože obrovské oblasti byly proměněny v popel.“



Místostarosta ostrova Giorgos Komninos byl citován slovy: „Všechno, od domů, úlů až po olivovníky, shořelo.“



Dva týmy lesních komand, 67 hasičů a desítky dobrovolníků podporovaných 22 hasičskými vozy, třemi vrtulníky a dvěma letadly se snažily uhasit plameny, které se šířily po nejlepších zemědělských a lesních pozemcích ostrova a byly živeny silným větrem.



Jak se plameny blížily, byli obyvatelé vesnic nařízeno evakuovat se do bezpečnějších oblastí. Pobřežní stráž zachránila 139 lidí, včetně turistů, kteří uvízli na pláži.



Meteorolog Panagiotis Yiannopoulos řekl ERT: „Očekáváme, že vítr nad Kythérou a Krétou zesílí, od dnešního večera do úterního večera bude foukat vítr o síle 6 stupňů Beaufortovy stupnice, takže nás čeká mnoho hodin velmi silného větru.“



V Turecku, kde v provincii Şirnak na jihovýchodě země byla naměřena rekordní teplota 50,5 °C, která překonala předchozí teplotní rekord 49,5 °C z srpna 2023, bylo více než 1 700 lidí nuceno opustit své domovy poté, co se k Burse, čtvrtému největšímu městu země, přiblížily lesní požáry. Orhan Saribal, opoziční poslanec, popsal scénu jako „apokalypsu“.



S plameny bojovalo více než 1 100 hasičů a podle úřadů během 24 hodin vypuklo nejméně 76 požárů. Turecko již několik týdnů sužují četné požáry způsobené horkem.



V neděli starosta Bursy oznámil, že jeden hasič zemřel při výkonu služby na infarkt, čímž se počet obětí zvýšil na 14. Deset z nich byli dobrovolní záchranáři a lesní dělníci, kteří zahynuli ve středu při požáru na západě země.





Desítky požárů byly o víkendu hlášeny také v Albánii, kde byly tisíce lidí nuceny evakuovat své domovy v jižním městě Delvina.





Zdroj v angličtině ZDE

0