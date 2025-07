Možná čeští politici zuří proti emisním povolenkám, protože jim vadí podpora chudých

28. 7. 2025 / Boris Cvek

Česko prý stále nemá v EU téměř žádnou podporu pro zrušení emisních povolenek, byť v ČR zuří ve veřejném prostoru od koalice i opozice hrůza z toho, jaká to bude katastrofa. Podporu ČR získala aspoň pro revizi povolenek, byť není jasné, o jakou revizi půjde. Na tom shoda zjevně není. Jde prý o 17 států, které žádají revizi. Proč proboha ne všech 27, když to má být taková hrůza?

Možná leccos objasnil europoslanec Niedermayer, když prohlásil – našel jsem reel na Facebooku – že o nic strašného nemá jít, protože vybrané peníze se musejí přerozdělit ve prospěch chudých. To je ale, jak víme, přesně to, co čeští politici nechtějí. Vláda dělá systematicky, cílevědomě pravý opak: zvýšení daní z nemovitostí nebo odvodů OSVČ, ba celý daňový systém, jak nedávno upozornila šéfka Finanční správy Hornochová, je nastavený ve prospěch bohatých. Možná proto čeští politici tak zuří proti povolenkám.

Kromě Niedermayerova prohlášení jsem zaznamenal tvrzení bankéřky Horské, podle níž si lidé u nás žijí dobře a zvýšení cen energií či pohonných hmot na ně nedolehne příliš tvrdě. To je docela šokující vzhledem k tomu, co s příjmy zaměstnanců udělala inflace, resp. s neustále omílaným požadavkem podnikatelů na snížení cen energií, které jsou u nás ve srovnání s jinými zeměmi EU příliš vysoké. A je to v dramatickém rozporu s protiunijní panikou, kterou šíří politici. Jak se v tom vyznat?

Cituji paní Horskou: „Lidé ale často nechtějí přiznat, že se mají ve skutečnosti líp. Je to jedno z takzvaných behaviorálních selhání. Člověk zkrátka často nevnímá reálné hodnoty. S tímto zkreslením ekonomové pracují racionálně a politici iracionálně. Politici zneužívají, ekonomové počítají.“

A co tohle? Ví o tom ve veřejném prostoru někdo? 50 miliard ročně z povolenek na sociální pomoc v ČR. Ne, to politici musejí opravdu nenávidět byť jen jako myšlenku!

„Co je Sociální klimatický fond a komu je určen?

Sociální klimatický fond (dále pouze „SKF“) vznikl na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023 za účelem řešení sociálních dopadů, které mohou být způsobeny zahrnutím budov a silniční dopravy do systému emisního obchodování (EU ETS2). SKF proto v letech 2026–2032 podpoří zranitelné domácnosti, uživatele dopravy a mikropodniky. Definice zranitelnosti v rámci SKF se neomezuje pouze na nejchudší skupinu obyvatel, ale zahrnuje i ty, kteří jsou výrazně zasaženi a nemají prostředky na přizpůsobení se zvýšeným nákladům cen paliv a energií. Prostředky SKF pomůžou dekarbonizaci odvětví dopravy, zlepšení energetické účinnosti budov, řešení energetické chudoby a chudoby v oblasti dopravy a celkově přispět k plnění cílů strategie Zelené dohody pro Evropu z r. 2019 nebo Pařížské dohody o změně klimatu z r.2015.

Kolik prostředků bude mít SKF a z čeho bude financován?

SKF bude financován z emisních povolenek. Fungování SKF má přímou vazbu na nový systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS2), který bude rozšířen na sektor budov a silniční dopravy (pohonné hmoty, vytápění v budovách aj.) od roku 2027. Výnosy EU ETS2 budou využity právě pro financování SKF od téhož roku, k předfinancování SKF pro rok 2026 budou využity výnosy z EU ETS1. Očekávaný celkový objem fondu na úrovni EU je 65 mld. EUR, kde alokace pro ČR činí 2,4 %. Celkově bude SKF disponovat cca 50 mld. Kč.“

