Channel 4 News: Izrael v neděli vyvraždil v Gaze další desítky civilistů

28. 7. 2025

čas čtení 8 minut

Moderátor, Channel 4 News, neděle 27. července 2025: Nová dohoda pro Gazu, ale s desítkami dalších zabitých dnes. Opravdu Izrael změnil taktiku v pásmu? Dobrý večer. PR trik, tlak mezinárodního společenství, nebo obojí? Izrael oznámil zastavení bojů ve třech malých oblastech Gazy a zřízení koridorů pro humanitární pomoc. Zabíjení však pokračuje.



Když Izrael oznámil, že jsou zřizovány bezpečné trasy pro dodávky nouzových zásob do Gazy uprostřed rostoucího mezinárodního protestu proti hladomoru, začaly některé letecké dodávky, ačkoli humanitární organizace opakovaně varovaly, že to humanitární katastrofu nijak nezmírní, zatímco podle zpráv byli zabiti další Palestinci, kteří se pokoušeli dostat k distribučnímu centru pomoci poblíž města Gaza. Upozornění: Reportáž Andrewa Mitchella obsahuje znepokojivé záběry.





Reportér: V Khan Unis Nadine pláče nad svým bratrem a jeho dětmi, kteří byli mezi desítkami lidí zabitých v Gaze během noci na neděli při izraelských útocích. Některé z těchto pytlů obsahují několik malých těl. Podle palestinských zdravotnických úřadů čekali na pomoc, když dopadly rakety. Nová dohoda pro Gazu, ale s desítkami dalších zabitých dnes. Opravdu Izrael změnil taktiku v pásmu? Dobrý večer. PR trik, tlak mezinárodního společenství, nebo obojí? Izrael oznámil zastavení bojů ve třech malých oblastech Gazy a zřízení koridorů pro humanitární pomoc. Zabíjení však pokračuje.





Pro příbuzné zabitých je izraelské oznámení o zastavení bojů těžko uvěřitelné.





„Musí být uzavřeno příměří a ukončeno krveprolití. Umírají civilisté. Dnes máme šest mrtvých a včera ani nevíme, kolik jich bylo. Chceme pomoc a konec války.“





V noci izraelská armáda zveřejnila záběry ze shozu pomoci do Gazy, rozptýlené balíčky pro 2 miliony obyvatel čelících masovému hladu. Podle ministerstva zdravotnictví řízeného hnutím Hamás od začátku války zemřelo na podvýživu nejméně 133 lidí. Humanitární organizace a vysídlení lidé v Gaze tvrdí, že shazování pomoci z letadel je jen odvedení pozornosti a nedokáže přivést dostatek jídla, aby zastavilo hladomor.





„Způsob distribuce pomoci je velmi škodlivý a nebezpečný, ale chodíme tam kvůli dětem, protože děti pláčou a říkají: ‚Strýčku, chci bochník chleba.‘ To vám zlomí srdce. Je to jako milion nožů v srdci, milion nožů v srdci.“





Izrael tvrdí, že během dne otevře humanitární koridory, které umožní nákladním vozidlům s potravinami a lékařskou pomocí vjet do Gazy z Egypta přes hraniční přechod Rafah. Tato humanitární pracovnice v Gaze říká, že je to už dlouho potřeba.





Pracovnice organizace Lékaři bez hranic: Rozčilující na tom je, že ať už to teď vítáme jakkoli, je to naprosto v pořádku, ale to nic nemění na tom, že lidé měsíce a měsíce hladověli kvůli záměrné politice. Politice, která nedovoluje dovoz pomoci, nedovoluje dovoz dostatečného množství jídla a znovu střílí na lidi, zabíjí a mrzačí je na těch několika místech, kde se k pomoci dostanou.









„Naléhavě potřebujeme, aby byla zrušena omezení dodávek pomoci do Gazy. Potřebujeme příměří, potřebujeme propuštění rukojmích, víte, a to je jediný způsob, jak můžeme pokročit a vydat se na cestu k řešení dvou států, které je tak důležité.“





Keir Starmer se chystá učinit neobvyklý krok a svolat svou vládu z letních prázdnin, protože na Spojené království se zvyšuje tlak, aby se připojilo k plánu Francie uznat stát Palestina. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím prohlásil, že bude i nadále povolovat dodávky pomoci, ať už budou probíhat jakýmkoli způsobem. Pro některé je to záchranné lano. Pro jiné to může být příliš málo a příliš pozdě.





Moderátor: Hovořili jsme s bývalým izraelským premiérem Ehudem Olmertem a zeptali jsme se ho, zda Benjamin Netanjahu podlehl mezinárodnímu tlaku.





"Zdá se, že došlo k mírné změně v logistice izraelské operace. Zůstává otázkou, jak široká, komplexní a účinná bude. Zároveň Netanjahu svolal na pátek večer konzultaci bez některých ministrů, kteří jsou proti této politice, a dnes tito ministři prohlásili, že přijmou opatření, aby tuto politiku zastavili. Vzhledem k vlivu, který mají na premiéra, doufám, že se to nezmění, ale počkejme si.





Moderátor: Ale to nestačí, že? Jde jen o tři oblasti Gazy a i dnes byly v Gaze zabity desítky lidí. Je to jen PR akce, že?









Moderátor: Podstata věci je ale víc než to, pane Olmerte. Je to válečný zločin. Využívání hladomoru jako válečného prostředku je jasný válečný zločin, a přesně z toho je obviněn Netanjahu a tím pádem i izraelská vláda. A tak to je, ne?





"Už jsem to viděl a nezměnil jsem názor, že to jsou věci, které jsou netolerovatelné a neodpustitelné, za které neseme odpovědnost, za to, co se děje v Gaze, ať už jsou všechny potíže s poskytováním humanitární pomoci výsledkem nedbalosti a úmyslu. Nebo je to výsledek neefektivnosti logistických opatření, která byla přijata při zásahu Hamásu? Nevím.

Moderátor: Ale když říkáte, že je to neodpustitelné, musíte vědět nebo mít názor, že tím ve skutečnosti myslíte válečný zločin. Je to tak?





"Myslím, že to lze snadno interpretovat jako válečný zločin. A je povinností Izraele jednat jinak."





Moderátor: Pojďme mluvit obecněji. Nyní máme samozřejmě otázku uznání Palestiny, pan Macron a Francie to již udělali. Měla by Velká Británie následovat?





"Pokud někdo chce vážně uvažovat o politickém řešení, které jednou provždy ukončí nepřátelství, násilí a krveprolití na Blízkém východě, neexistuje jiná alternativa než dva státy. Francie však šla ještě o krok dál a řekla, že nebudeme čekat, až dojde k dohodě mezi Izraelem a Palestinci. Uznáme stát již nyní."









"Na rozdíl od Gazy je to území, které je zcela kontrolováno státem Izrael. A pokud izraelská mládež lynčuje a zabíjí Palestince, kteří tam žijí, pálí jejich domy, jsou do toho všichni zapleteni."









"Nemohu mlčet. Opakuji, že by to nemohli dělat, kdyby jim nepomáhala izraelská policie a izraelská armáda, nemohli by to dělat, kdyby izraelský ministr obrany nerozhodl o zrušení zadržení, administrativního zadržení, které mohlo mnoho z nich zastavit a zatknout, protože je nechtějí zatknout. Jedná se o válečný zločin nejhoršího druhu a musí to přestat.

0

269

Izrael tvrdí, že osm koridorů je zřizováno, aby vyvrátilo falešné tvrzení o úmyslném vyhladovění. V posledních týdnech byly při pokusech dostat se k jídlu v distribučních místech zabity stovky Palestinců. Mezinárodní kritika sílí. Keir Starmer potvrdil, že Velká Británie spolupracuje s Jordánskem na dodání pomoci do Gazy. Jeho vláda poukazuje na to, že nejnovější oznámení Izraele není dostatečné."Podívejte, my kontrolujeme Gazu. Je naší povinností zajistit humanitární pomoc pro tamní obyvatele. Musíme udělat vše, co je v našich silách, a musíme to udělat efektivně, komplexně a tak, aby nikdo nebyl zabit při pokusu o získání jídla. Pokud se to podaří, bude to zásluha Izraele. Pokud se to nepodaří, bude to diskreditace Izraele, a to je podstata věci.Pojďme mluvit o válce na jiné frontě, na Západním břehu, kde každý den, každý týden, vesnice po vesnici, palestinské vesnice jsou násilím vyklízeny osadníky, s tichým souhlasem izraelského státu, s tichým souhlasem izraelské armády a s tichým souhlasem izraelské policie. Co se to děje?A před pár týdny i americký občan.