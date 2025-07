Ohromující video, ve kterém je Epstein dotázán, zda byl s Trumpem a ženami „mladšími 18 let“

24. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





Nově znovuobjevený videozáznam z výslechu Jeffreho Epsteina z roku 2010 vzbuzuje intenzivní zájem a virálně se šíří. Zachycuje, jak se zneuctěný finančník dovolával svých ústavních práv, když byl tázán na společenské aktivity s Donaldem Trumpem v přítomnosti žen mladších 18 let. Záznam, původně odvysílaný stanicí ABC News v roce 2010, ale nyní agresivně šířený online skupinou MeidasTouch 23. července 2025, zachycuje tuto výměnu mezi Epsteinem a právníkem: (1) MeidasTouch on X: "🚨🚨🚨 Watch Jeffrey Epstein plead his Fifth, Sixth, and 14th Amendment rights when asked if he and Donald Trump socialized with females under the age of 18 during a 2010 deposition: Q: Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? A. What do you mean by "personal https://t.co/JyM5LYJ0C4" / X PRÁVNÍK: "Měl jste někdy osobní vztah s Donaldem Trumpem?"