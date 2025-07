Zatímco Gaza hladoví, Netanjahu vtipkuje o McDonald's s podcastéry „manosféry“ Nelk Boys

25. 7. 2025

čas čtení 9 minut



Benjamin Netanyahu on the fullsendpodcast LIVE at 12PM/EST pic.twitter.com/eJLLxYvhMd — Full Send Podcast (@fullsendpodcast) July 21, 2025

Izraelský premiér se zúčastnil podcastu Full Send Podcast, aby „oslovil mladé lidi“. Po jeho vystoupení ztratil YouTube kanál podcastu více než 10 000 odběratelů za méně než jeden den.



Gaza hladoví. Téměř 100 000 žen a dětí trpí těžkou akutní podvýživou a třetina obyvatel Gazy je podle odborníka ze Světového potravinového programu OSN několik dní bez jídla. Tuny potravin hnijí ve skladech nedaleko Gazy, ale izraelská vláda nedovolí jejich volné dodání. Místo toho musí hladovějící Palestinci bojovat o jídlo v reálné verzi Hunger Games. Od konce května bylo izraelskými silami zastřeleno více než 1 000 zoufalých Palestinců, kteří se pokoušeli dostat k distribučním místům potravin provozovaným USA a izraelskou „humanitární“ nadací v Gaze, píše Arwa Mahdawi.



V pondělí Netanjahu, jeden z hlavních architektů kampaně za uměle vyvolaný masový hladomor v Gaze, poskytl hodinový rozhovor členům Nelk Boys Kyleovi Forgeardovi a Aaronovi Steinbergovi v jejich podcastu Full Send.



Pokud nepatříte do jejich cílové demografické skupiny (mladí muži s pravicovými sklony), možná o skupině mediálních osobností známé jako Nelk Boys moc nevíte, ale mají velký vliv. Na YouTube mají více než 8,5 milionu odběratelů a několikrát interviewovali Donalda Trumpa. Zpočátku si vybudovali reputaci vtipálků, ale nyní se přidali k lidem, jako je samozvaný misogyn Andrew Tate, a vrhli se do Trumpovy kampaně pro rok 2024. Někteří politologové se domnívají, že jsou částečně zodpovědní za Trumpovo druhé funkční období. Nelk Boys spolu s dalšími podcastery blízkými „manosféře“, jako jsou Adin Ross, Theo Von a Joe Rogan, dokonce dostali pochvalu od generální ředitelky UFC Dany Whitea na Trumpově volební oslavě.



Jak zprostředkovali rozhovor s Netanjahuem, není jasné, ačkoli podnikatel jménem Elkana Bar Eitan, který dříve zorganizoval cestu Nelk Boys do Izraele, tvrdí, že to navrhl, aby pomohl „předat proizraelské poselství mladšímu publiku“.



Pokud chcete obětovat pár mozkových buněk a nechat se bombardovat otravnými reklamami na sportovní sázky a kryptoměny, můžete si těch 70 minut nesmyslů prohlédnout sami. Ale shrnutí rozhovoru, které zní „příliš dlouhé, neposlouchal jsem“, je, že Netanjahu se dotkl všech svých oblíbených témat a neustále lhal, aniž by se mu někdo postavil. Začal tím, že se podbízel Trumpovi – v čemž je velmi zručný – chválil smysl pro humor amerického prezidenta a sdílel fakt, že jeho žena Sara mu řekla, že Trump „je dobrý člověk s dobrým srdcem“. Tvrdil, že většina civilních obětí v Gaze je vina Hamásu, a v rámci malého pinkwashingu řekl, že je nesmyslné, aby ženy a homosexuálové podporovali Gazu: „Je to jako kdyby byla kuřata pro KFC, že?“ Také řekl, že všichni v Gaze chtějí být přesídleni do jiné země, a falešně tvrdil, že Hamás jim to nedovolí. Také řekl, že Hamás je zodpovědný za to, že Gaza hladoví. Poté přešel k tématu Zohrana Mamdaniho (kterého nemá rád) a poté strávil spoustu času mluvením o Íránu.



Ale nebojte se, tento mistrovský kousek tvrdého žurnalismu byl proložen i lehčími momenty, jako když Nelk Boys zeptali Netanjahua, co si nejraději objednává v McDonald's, a Netanjahu odpověděl, že dává přednost Burger Kingu. „To je asi vaše nejhorší hláška,“ odpověděl Steinberg žertovně.



Vtipné, že? Je prostě k popukání, že v Gaze umírají děti hlady díky muži, který je velkým fanouškem Whopperů.



Pokud chce Steinberg vidět další „špatné hlášky“ Netanjahua, důrazně mu doporučuji, aby si vyhledal pár věcí, které premiér řekl o Palestincích. V roce 2001 například Netanjahu řekl, že jeho přístup k Palestincům je takový, že je třeba je „mlátit, ne jednou, ale opakovaně, mlátit je tak, aby to bolelo, až to bude nesnesitelné“. To by samozřejmě vyžadovalo, aby Nelk Boys provedli nějaký výzkum, než Netanjahua pozvali do pořadu. „Vidím tolik věcí o tom, co se děje v Izraeli, Íránu a Palestině, a upřímně řečeno, opravdu nevím, co se tam děje,“ řekl Forgeard. Myslím, že to jsme všichni viděli.



Skutečným problémem nejsou nějací frajeři z podcastu, kteří se ptají muže, který by měl být v Haagu, na jeho oblíbený hamburger.



Netanjahu dal jasně najevo, proč se podcastu zúčastnil, když uvedl, že se s Nelk Boys sešel, „aby oslovil mladé lidi“. Po téměř dvou letech krveprolití, které si vyžádalo více než 17 000 dětských životů, klesá podpora Izraele, zejména mezi mladými Američany.



Zda Netanjahu dosáhl toho, co chtěl od užitečných idiotů, kteří s ním dělali rozhovor, není jasné. A zatímco Nelk Boys získali za rozhovor velkou publicitu, nejsem si jistá, zda jsou spokojeni s negativními reakcemi, které se jim dostává. Za méně než jeden den přišli o více než 10 000 odběratelů a komentáře pod videem nejsou zrovna lichotivé. (Jeden z nejoblíbenějších komentářů na YouTube zní: „Do prdele, to je šílené. Válečný zločinec. Za tenhle rozhovor si vás budou pamatovat po staletí.“)



Nelk Boys se mezitím snaží bránit, jak nejlépe umí. Po rozhovoru s Netanjahuem se připojili ke streamu levicového podcastera Hasana Pikera, aby vysvětlili, že vědí, že izraelský premiér se snažil propagovat své činy, a že to je v pořádku, protože to dělá každý v podcastech. „Benjamin Netanjahu nepropaguje knihu, propaguje genocidu,“ odpověděl Piker. Také přiznali, že „nejsme asi nejlepší v kladení otázek“.



Nelk Boys by se možná neměli cítit tak špatně. Velká část mainstreamových médií se zdá mít malý zájem o palestinský pohled na věc nebo o odpor proti izraelské propagandě. Jedna analýza mediálního pokrytí zjistila, že americké kabelové televizní pořady vykazovaly konzistentní protipalestinskou zaujatost a celé měsíce nemluvily s jediným Palestincem. Když Ta-Nehisi Coates vystoupil v médiích, aby diskutoval o své nové knize The Message, v níž kritizuje zacházení Izraele s Palestinci na Západním břehu, Tony Dokoupil z CBS Mornings ho označil za extremistu. Přestože ten film získal Oscara, žádný významný americký distributor se nechtěl dotknout palestinsko-izraelského dokumentu No Other Land, který se zabývá tím, jak izraelská vláda snaží vyhnat Palestince z jejich domovů na jihu Západního břehu.



Zatímco za pokojné mávání palestinskou vlajkou nebo za vystupování na obranu Palestinců vám ve Velké Británii hrozí zatčení a v USA deportace, s obviněnými válečnými zločinci se zachází v rukavičkách. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na Netanjahua za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Ve spravedlivém světě by to z něj udělalo vyvrhele. Místo toho byl zatykač ICC, který je stále platný, zameten pod koberec. Ve zprávách, které zmiňují izraelského premiéra, se o něm málokdy píše, a ani americkým politikům ten zatykač nezabrání, aby se s ním vesele stýkali. Dokonce i lidé jako Cory Booker, který se tváří jako nějaký aktivista za občanská práva, se začátkem tohoto měsíce nechali vyfotit s Netanjahuem.



Na to vše poukazuji, protože normalizace Netanjahua, neustálé zamlžování údajných válečných zločinů Izraele „respektovanými“ osobnostmi, je důvodem, proč muž, který má na rukou krev, muž, který je podle mnoha odborníků zodpovědný za „nejhorší humanitární situaci, jakou kdy viděli“, může být pozván do velmi vlivného podcastu Nelk Boys, kde vtipkuje o tom, zda má raději McDonald's nebo Burger King.



Ačkoli v posledních měsících sílí odsuzování izraelských činů, média stále často prezentují dění jako reakci na události z 7. října 2023, místo aby se zabývala širším historickým kontextem. Izrael blokoval potraviny dlouho před 7. říjnem. V roce 2008 například izraelské úřady vypočítaly minimální příjem kalorií nezbytný pro Palestince, aby se vyhnuli podvýživě, a mohly tak omezit množství potravin do Gazy, aniž by způsobily hladomor. Izrael po desetiletí kontroloval téměř všechny aspekty života Palestinců a zbavil je veškeré lidské důstojnosti; dnes lidé v Gaze nesmějí ani namočit nohy do moře.





Ačkoli je rozhovor s Nelk Boys nepříjemný, skutečným problémem nejsou nějací frajeři z podcastu, kteří se muže, který by měl být v Haagu, ptají na jeho oblíbený hamburger. Skutečným problémem jsou desítky let systematického odlidšťování Palestinců mainstreamovými médii. Zatímco apokalyptická Gaza hladoví, mnoho politiků a novinářů v USA by se mělo ptát sami sebe, jak pomohli připravit půdu pro genocidu.





Zdroj v angličtině ZDE

