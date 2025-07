USA: Takto s vámi bude jednat americká policie, když jste černoch

24. 7. 2025

Amnesty International: Toto video násilného zatčení Williama McNeila v USA se virálně šíří po sociálních sítích. Williama zastavila policie, že neměl zapnutá světla. Když se zdvořile zeptal, o co jde, a že chce mluvit s šéfem policejní jednotky, vytáhli ho z auta a zmlátili ho. Skončil s otřesem mozku, nalomeným zubem a potřeboval 9 stehů. Černoši v USA mají totéž právo nebýt obětí násilí a diskriminaci jako všichni ostatní lidé, ale jsou podrobováni systematickému profilování, nezákonnému zatýkání, nelidskému zacházení i policejnímu násilí, které může skončit smrtí. Jako ta smrtící síla, která zabila Breonnu Taylorovou. Policista byl nyní odsouzen na 33 měsíců v souvislosti s jejím zastřelením. Prezident Trump a ministerstvo spravedlnosti žádaly o jeho odsouzení na jeden den do vězení. Všichni policisté, kteří se zaměřují na černochy a používají proti nim přehnaného násilí, musejí být pohnáni k odpovědnosti.

🚨 William McNeil’s violent arrest in the U.S. has gone viral 🚨



All officers who use profiling and excessive force must be held accountable.



Nobody is above the law. Everyone has the right to justice. pic.twitter.com/75aRvFAAMv