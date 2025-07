BBC: Další skutečně otřesná svědectví britských lékařů z Gazy

24. 7. 2025

Moderátor, pořad rozhlasu BBC The World at One, čtvrtek 24. července, 13 hodin: Dobrý den a vítejte v pořadu The World at One, se mnou, Johnny Diamondem. Obrazy hladovějících dětí z Gazy trápí svědomí celého světa.

Reportér: Mezinárodní zpravodajské agentury se spoléhají na místní reportéry v Gaze, protože Izrael zakázal vstup na území zahraničním médiím, včetně BBC. Ve svém prohlášení BBC a tři přední zpravodajské agentury uvedly, že tito novináři nyní čelí stejným zoufalým podmínkám jako lidé, o jejichž životech informují, a že je nezbytné, aby se k lidem dostaly dostatečné zásoby potravin. OSN a humanitární organizace varují, že Palestinci v Gaze čelí hromadnému hladomoru v důsledku politiky Izraele, což Izrael navzdory důkazům popírá.

Izrael i Hamás jsou pod tlakem, aby uzavřely dohodu o příměří, ale přetrvávají klíčové rozdíly, mimo jiné v otázce distribuce pomoci a podrobnostech izraelského stažení. Jednání o příměří by se měla uskutečnit později v Itálii mezi představiteli USA a Izraele.

Moderátor: Fotografie, které se objevují na milionech feedů a na titulních a vnitřních stránkách novin po celém světě, je těžké, někdy až nemožné sledovat. Zoufale vyhublé děti ve věku čtyř, pěti, šesti let. Hladovějící oběti izraelské války v Gaze a útoků ze 7. října před téměř dvěma lety, které ji vyvolaly. Dnes tři největší mezinárodní tiskové agentury, Reuters, Associated Press a Agence France Press, spolu s BBC vyjádřily své zoufalé znepokojení nad osudem svých novinářů v Gaze a znovu vyzvaly Izrael, aby novinářům umožnil vstup do pásma a výstup z něj. Dlouhé hledání příměří pokračuje. Za chvíli přineseme nejnovější informace. Nejprve ale uslyšíme dva zdravotníky, Dr. Nada Al Hadithi se právě vrátila z třítýdenního pobytu v Gaze. Působila v Násirově nemocnici Nasir v jižní Gaze. Sam Sears je záchranář působící ve zdravotnickém zařízení Al Zawada v centrální Gaze a v nemocnici Al Mawasi, která se nachází západně od města Khan Yunis. Nejprve jsem se zeptal na děti v Gaze.

Nada al Hadithi: „Vidíme mnoho pacientů, žen, dětí, těhotných žen, které přicházejí do našeho zařízení podvyživené, dehydratované, kromě běžných traumatických zranění, která vidíme.“„Jsem plastický chirurg a často přenášíme pacienty z vozíku na operační stůl, a děti ve věku osm, deset, dvanáct let by měly vážit přes 40 kilogramů. Cítím jen kosti, jejich paže jsou stejně široké jako zápěstí. Cítím jejich kosti přes kůži a v důsledku toho se jim rozpadají rány, selhávají štěpy a jsou zcela zamořeni infekcí a červy, protože nejsou schopni se vyrovnat s mírou zranění, která jim byla způsobena, a protože nemají stavební kameny pro hojení.“

Moderátor: Same, předpokládám, že když přichází tolik podvyživených lidí, je léčba v tak odlišném světě mnohem obtížnější?

Sam Sears: Ano, myslím, že máte pravdu. Zpočátku jsme samozřejmě přijímali lidi s traumatickými zraněními, střelnými ranami, zraněními způsobenými výbuchem a podobně. Ale teď, když je nedostatek jídla a vody, vidíme stále více podvyživených pacientů.

Moderátor: Nado, vy jste pracovala, v Násirově nemocnic, která byla, pokud se nepletu, relativně blízko míst, kde se distribuovalo jídlo, což bylo velmi kontroverzní, protože tam došlo k řadě vojenských incidentů. Ṕřijímali jste, abych to řekl velmi drsně, odpusťte mi, v nemocnici oběti z těchto incidentů?





Nada al Hadithi: „Ano. Osobně jsem ošetřila čtyři pacienty, kteří byli oběťmi té americké organizace Gaza Humanitarian Foundation, a jejich jídlo se často rozdávalo ve tři hodiny ráno. Nevím, jaká humanitární organizace vyžaduje, aby lidé uprostřed noci procházeli evakuačními zónami, které jsou aktivně bombardovány, aby si vyzvedli jídlo. Pak jsou nahnáni do malých prostor a je na ně stříleno. Často jsme viděli lidi, kteří přišli se střelnými ranami ve varlatech. Jednoho dne byli všichni postřeleni do levé horní části břicha a bylo zcela zřejmé, že se jedná o nějakou vojenskou hru. Jednou z mých pacientek byla desetiletá dívka, která byla postřelena do nohy a následně jí byla amputována. To je devastující zranění, které změní celý život a z kterého se nikdy nevzpamatujete. Nejsou k dispozici žádné protézy a předtím to byla šťastná, zdravá holčička, která milovala tanec a hraní si se sourozenci, a teď přišla o matku. Přišla o sourozence, přišla o nohu.





Moderátor: “Když mluvíte o některých lidech, které jste potkala při své práci, jako o těch obětech Gazské humanitární nadace, organizace, která je nyní pověřena distribucí téměř veškerých potravin v Gaze, naznačujete, že tato organizace je zodpovědná, že způsob, jakým organizuje výdej potravin, je spolu s akcemi IDF, které IDF popírá, zodpovědná za zranění, která jste viděla na vlastní oči a o kterých jste slyšela přímo od lidí, kteří se nacházeli v těchto místech nebo v jejich okolí.





Nada al Hadithi: „Ano, IDF nenese žádnou odpovědnost a my jsme svědky toho, co se děje na místě, protože novináři tam nemají přístup. Viděli jsme tanky u Násirovy nemocnice. Budovy se fyzicky třásly. OSN nedostala příkaz k evakuaci, a přesto ostřelovači stříleli do areálu nemocnice. Jeden muž byl zabit, další ochrnul na dolní polovinu těla, a přesto žádná reakce a žádná odpovědnost. IDF také nedávno, 22. července, bombardovala celý sklad zdravotnického materiálu Světové zdravotnické organizace. Byli vyzváni, aby evakuovali v pět ráno, ale tanky přijely v 11:00, což znamenalo, že nemohli nic z těch zásob zachránit, izraelští vojáci prorazili vnější zdi areálu a začali střílet na zaměstnance, z nichž tři jsem potkala na své cestě ven. Byli to francouzští záchranáři z WHO a byli stále v šoku a měli velké štěstí, že přežili."





Moderátor: Same, můžete nám pomoci, aby naši posluchači pochopili, jak vypadá váš běžný den, a popsat nám, jak vypadá celý den nebo část dne, když máte službu?





Sam Sears: Ano, jsem tu s organizací UK Med a máme dvě polní nemocnice, jedna je primární zdravotní středisko a druhá je polní nemocnice typu 2, což znamená, že má chirurgické vybavení, lůžková oddělení a pohotovost. Pracuji hlavně na pohotovosti, kde přijímáme pacienty z hromadných incidentů, kteří k nám dorazí v autech, na oslech, v sanitkách, a pak je ošetřujeme. Někteří z nich bohužel dorazí již mrtví. Ošetřujeme pacientyna našem chirurgickém oddělení a pak samozřejmě na lůžkovém oddělení a sledujeme, jak se jim daří.





Moderátor: Pracoval jste i v jiných velmi nepřátelských prostředích v Sierra Leone a na Ukrajině. Jak se to dá srovnat?





Sam Sears: Ano. Na tohle mě nic nepřipravilo. Myslím, že je to asi nejhorší humanitární mise, jakou jsem kdy absolvoval. Je to prostě extrémní. A teď k tomu ještě nedostatek jídla a všeho ostatního, což vede k podvýživě a dehydrataci, což situaci ještě zhoršuje.





Moderátor: Požádali jsme izraelské obranné síly o reakci. Napsaly nám, že "IDF kategoricky odmítá tvrzení o úmyslném ubližování civilistům. Závazné rozkazy armády zakazují silám operujícím v této oblasti úmyslně střílet na nezletilé osoby. Zdůrazňují, že IDF udržuje nepřetržitý a konzistentní kontakt s mezinárodními organizacemi a během celé války IDF v koordinaci s vojáky a v souladu s operačními požadavky usnadňovala bezpečnou evakuaci jejich personálu z evakuovaných oblastí." Jakékoli zmírnění bojů by umožnilo určitou úlevu zdravotnickému personálu, pacientům a samozřejmě i obyvatelstvu v Gaze. Izrael a Hamás stále vyjednávají prostřednictvím zprostředkovatelů v Kataru.





Agentura Reuters informuje, že Izrael zkoumá nejnovější reakci Hamásu na návrh příměří a propuštění rukojmích. Oliver McTernan je ředitelem charitativní organizace Forward Thinking zabývající se řešením konfliktů a je v pravidelném kontaktu s představiteli Hamásu i Izraele. Dobré odpoledne, Olivere.





Oliver McTernan: Dobré odpoledne.





Moderátor: Obě strany se navzájem obviňují z tvrdohlavosti, ne-li z neochoty ke kompromisu. Zdá se, že ani jedna ze stran nemá příliš velký manévrovací prostor, pokud jde o základní body.





Oliver McTernan: Myslím, že to je pravda, protože Hamás musí být v tuto chvíli pod enormním tlakem, aby ulevil utrpení, které vidíme v Gaze. Je to prostě nekonečná noční můra pro více než 2 miliony lidí, a my jsme slyšeli to svědectví od lékařů. Myslím si tedy, že musí být pod tlakem, aby souhlasili s nějakým druhem příměří. Na druhé straně je tu ale Netanjahu. Poté, co přišel o podporu strany Šas ve své vládě a hrozí mu hlasování o vyslovení nedůvěry, musí udržet Kneset v chodu do neděle, kdy začínají letní parlamentní prázdniny, které trvají téměř tři měsíce, vlastně přes tři měsíce, takže pokud se mu to podaří, nemyslím si, že do neděle dojde k nějaké dohodě, protože pokud bude Kneset na prázdninách, je méně pravděpodobné, že lidé jako Smotrich a Ben Gvir budou prosazovat hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud Netanjahu souhlasí s nějakým dočasným příměřím.





Moderátor: Zjevně se domníváte, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je politicky v pasti. Hovoří se samozřejmě o 60denním příměří. Část problému spočívá v tom, že existují velmi odlišné představy o tom, co by se mohlo stát poté, což jak se zdá, brání dokonce i dosažení této první pozice.





Oliver McTernan: No, myslím, že jsou také potíže s tím, jak by 60denní příměří fungovalo. Pokud tomu rozumím a jak říká Izrael, po 60denním příměří dojde k postupnému propuštění rukojmích. A až to skončí, budeme mluvit o tom, co bude dál. Možná budeme mluvit, ale nedáme žádné záruky, že budeme jednat o tom, jak to převést do trvalého příměří. Hamás říká, že pokud Izrael okamžitě nestáhne své jednotky, ale Izrael podle mého názoru trvá na tom, že ponechá 20 % svých jednotek v Gaze, Hamás říká, že to nebude fungovat. Stejně tak říkají, že musíme změnit způsob, jakým se pomoc dostává na území a jak je distribuována. Chtějí, aby za distribuci pomoci opět převzala odpovědnost OSN, s čímž Izraelci podle mého chápání nesouhlasí. A nakonec samozřejmě chtějí nějakou záruku, že dočasné 60denní příměří bude prodlouženo, nebo že alespoň budou pokračovat rozhovory o jeho prodloužení na trvalé příměří, a Netanjahu se zdá být naprosto neochotný s tím souhlasit. Z toho, co slyšíme, to vypadá, že existují nepřekonatelné pozice, které je třeba vyřešit, ale myslím si, že možná mezinárodní tlak na Izrael ohledně humanitární situace v Gaze bude hrát roli v tom, že nakonec souhlasí s dočasným příměřím.