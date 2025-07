Izrael se snaží odvést pozornost od své odpovědnosti za rozsáhlý hladomor v Gaze

25. 7. 2025

čas čtení 5 minut





Úředníci a ministři buď popírají, že Palestinci trpí hladem, nebo tvrdí, že za to Izrael nemůže Spojené státy zjistily, že Hamás žádnou humanitární pomoc nekrade

Izrael se snaží rozsáhlou PR kampaní zbavit se odpovědnosti za hladomor a zabíjení palestinských civilistů v Gaze, a to navzdory drtivým důkazům, že za to nese odpovědnost.



Zatímco desítky vlád, organizací OSN a dalších mezinárodních osobností podrobně popsaly vinu Izraele, izraelští úředníci a ministři se snaží naznačit, že v Gaze není hlad, že pokud hlad existuje, není to vina Izraele, nebo obviňují Hamás či OSN a humanitární organizace z problémů s distribucí pomoci.



Izraelské úsilí pokračuje i přesto, že jeden z ministrů jeho vlastní vlády, krajně pravicový ministr pro kulturní dědictví Amichai Eliyahu, tento týden pronesl komentáře, v nichž popsal bezostyšnou politiku hladovění, genocidy a etnických čistek, kterou Izrael popřel a označil za neoficiální.

Navzdory důkazům o rostoucím počtu úmrtí v důsledku hladovění v Gaze, včetně mnoha úmrtí dětí, a šokujícím záběrům a zprávám o podvýživě se Izrael snaží odvést vinu za to, co šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) označil za „uměle vyvolané masové hladovění“.



Izrael se snaží rozsáhlou PR kampaní zbavit se odpovědnosti za hladomor a zabíjení palestinských civilistů v Gaze, a to navzdory drtivým důkazům, že za to nese odpovědnost.Zatímco desítky vlád, organizací OSN a dalších mezinárodních osobností podrobně popsaly vinu Izraele, izraelští úředníci a ministři se snaží naznačit, že v Gaze není hlad, že pokud hlad existuje, není to vina Izraele, nebo obviňují Hamás či OSN a humanitární organizace z problémů s distribucí pomoci.



Tento názor podpořilo ve společném prohlášení tento týden 28 zemí, včetně Velké Británie, které výslovně obvinily Izrael. „Utrpení civilistů v Gaze dosáhlo nových hlubin,“ uvádí se v prohlášení. „Model dodávek pomoci izraelské vlády je nebezpečný, podněcuje nestabilitu a zbavuje obyvatele Gazy lidské důstojnosti.



Odsuzujeme omezené dodávky pomoci a nelidské zabíjení civilistů, včetně dětí, kteří se snaží uspokojit své nejzákladnější potřeby, jako je voda a jídlo.“



Někteří izraelští představitelé byli ve veřejných prohlášeních o něco opatrnější, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, který vágně slíbil, že v Gaze „nebude hladomor“.



Nedávná neoficiální informace pro novináře od vysokého izraelského bezpečnostního úředníka však zastává nekompromisnější postoj, když tvrdí, že „v Gaze není hlad“ a že obrázky hladovějících dětí na titulních stránkách novin po celém světě ukazují děti se „skrytými nemocemi“.



David Mencer, mluvčí izraelské vlády, tento týden pro Sky News řekl: „V Gaze není hladomor – je tam hladomor pravdy.“



V rozporu s tímto tvrzením organizace Lékaři bez hranic uvedla, že čtvrtina malých dětí a těhotných nebo kojících matek, které minulý týden vyšetřila ve svých klinikách, byla podvyživená, a to den poté, co OSN oznámila, že v Gaze trpí podvýživou každé páté dítě.



Izraelské pokusy o odvrácení viny však podkopává jeho jediná a zásadní odpovědnost: jako okupační mocnost v konfliktu je ze zákona povinen zajistit prostředky k životu pro osoby pod okupací.



Ačkoli se Izrael neustále snaží vinit Hamás ze zadržování potravinové pomoci, tuto tvrzení podkopává uniklá zpráva amerických bezpečnostních složek, kterou získala agentura Reuters a která nezjistila žádné důkazy o systematických krádežích humanitární pomoci financované USA palestinskou militantní skupinou Hamás.



Po prošetření 156 případů krádeží nebo ztrát dodávek financovaných USA, které byly nahlášeny partnerskými organizacemi USA v období od října 2023 do května 2025, dospěla k závěru, že „nebyly nalezeny žádné zprávy, které by naznačovaly, že Hamás“ měl prospěch z dodávek financovaných USA.



Izrael také v poslední době zintenzivnil snahy obvinit OSN z problémů s distribucí pomoci, přičemž se odvolává na „nedostatečnou spolupráci mezinárodního společenství a mezinárodních organizací“. Izraelská tvrzení jsou v rozporu s jasnými důkazy o jeho snahách narušit distribuci pomoci.



Navzdory mezinárodním varováním před humanitárními riziky, která představuje zákaz činnosti UNRWA, hlavní agentury OSN pro Palestince a organizace s největšími zkušenostmi v Gaze, byly její operace v Izraeli ukončeny, což zkomplikovalo snahy o poskytování pomoci.



Místo toho se Izrael s podporou USA spoléhá na soukromou, nezkušenou a kontroverzní organizaci Gaza Humanitarian Foundation, jejíž zařízení se stala dějištěm četných masových vražd zoufalých Palestinců izraelskými vojáky.



Izraelské pokusy o maření humanitární pomoci pokračují. Minulý týden oznámil, že neprodlouží pracovní vízum Jonathanu Whittallovi, nejvyššímu představiteli OSN pro humanitární pomoc v Gaze, a mluvčí OSN Stéphane Dujarric ve čtvrtek novinářům sdělil, že Izrael zamítl osm ze šestnácti žádostí OSN o přepravu humanitární pomoci do Gazy podaných předchozí den.



Dodal, že další dvě žádosti, které byly původně schváleny, vedly k tomu, že zaměstnancům Izrael na místě bránil v práci v práci, a popsal to jako „byrokratické, logistické, administrativní a jiné operační překážky kladené izraelskými úřady“.



To vše vneslo do katastrofy v Gaze nový pocit naléhavosti, protože agentury OSN varovaly, že jim docházejí speciální potraviny potřebné k záchraně životů těžce podvyživených dětí.



„Většina zásob pro léčbu podvýživy byla spotřebována a to, co zbývá v zařízeních, brzy dojde, pokud nebude doplněno,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí WHO.





Další úmrtí hladem se zdají být nevyhnutelná.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

2