Francie uzná Palestinu jako stát, prohlásil Macron, což vyvolalo kritiku ze strany Netanjahua

25. 7. 2025

Francouzský prezident prohlásil, že „není jiná alternativa“ vzhledem k „naléhavé potřebě ukončit válku v Gaze“; izraelský premiér tvrdí, že toto prohlášení „odměňuje terorismus“.



Francie uzná palestinský stát na valném shromáždění OSN, prohlásil Macron





Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek oznámil, že Francie uzná Palestinu jako stát.



V příspěvku na Twitteru Macron uvedl, že „slavnostní“ rozhodnutí formalizuje na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN s tím, že „není jiná alternativa“.



Gaza čelí katastrofálním humanitárním podmínkám. Podle OSN bylo v posledních týdnech při pokusech o získání jídla zabito více než 1 000 zoufalých a hladových lidí v Gaze, přičemž jen v neděli bylo zabito nejméně 85 Palestinců.



Světová zdravotnická organizace ve středu popsala situaci jako „masové hladovění způsobené člověkem“ v důsledku omezení dodávek pomoci.





Netanjahu „důrazně“ odsoudil uznání palestinského státu Francií



V prohlášení, které se shodovalo s názory jeho vysokých ministrů, izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Macronovo rozhodnutí „odměňuje teror a riskuje vytvoření dalšího proíránského státu, stejně jako se to stalo v Gaze“.



„Palestinský stát v těchto podmínkách by byl odrazovým můstkem k zničení Izraele – ne k mírovému soužití s ním. Řekněme si to na rovinu: Palestinci nechtějí stát vedle Izraele, chtějí stát místo Izraele,“ dodal Netanjahu.



Ultranacionalistický izraelský ministr financí Bezalel Smotrich napsal ve francouzštině na Twitteru, že Macron dal Izraeli „další“ a „přesvědčivější“ důvod „konečně uplatnit izraelskou svrchovanost nad historickými regiony Judeje a Samaří a jednou provždy skoncovat s nebezpečnou iluzí jediného státu“.



Macron má podporu některých spojenců, včetně Simona Harrise, místopředsedy irské vlády, který rozhodnutí označil za „důležitý příspěvek k realizaci řešení dvou států“.



Izraelský ministr obrany obviňuje Francii z „kapitulace před terorismem“



Izraelský ministr obrany Israel Katz označil záměr Francie uznat Palestinu jako stát za „kapitulaci před terorismem“.



„Místo aby v této těžké době stál Izrael po boku, francouzský prezident jedná tak, aby ho oslabil,“ napsal Katz na Twitteru. „Nedovolíme vznik palestinské entity, která by ohrozila naši bezpečnost, naši existenci a podkopala naše historické právo na zemi Izrael. Jsme všichni jednotní v tom, že tomuto vážnému nebezpečí zabráníme.“





Izraelští politici odsoudili Macronovo prohlášení



Izraelský ministr spravedlnosti Yariv Levin uvedl, že rozhodnutí Francie přispívá k terorismu, a vyzval k anexi Západního břehu.



Podle deníku Haaretz označil bývalý izraelský premiér Naftali Bennett rozhodnutí Francie uznat palestinský stát za známku „morálního kolapsu“, nikoli diplomacie.



„Odměňuje to masové vraždění a říká islamistickým teroristům: zabíjejte židy a svět vám dá stát,“ uvedl podle deníku. „Toto hanebné rozhodnutí bude odhozeno do popelnice dějin.“



Amir Ohana, předseda Knesetu, obvinil Macrona z „kolaborace“ a řekl, že toto rozhodnutí vysílá signál, že „terorismus se vyplácí“.



Macronovo oznámení, které naznačoval již několik měsíců, přichází v době, kdy se na Izrael zvyšuje mezinárodní tlak, aby ukončil téměř dvouletý konflikt a umožnil větší humanitární pomoc do zdevastovaného pásma, kde humanitární organizace varují před „masovým hladomorem“.



Rozhodnutí Francie je významné – je to největší a nejvlivnější země, která uznala Palestinu jako stát.



Více než 140 z téměř 200 členských států OSN uznává Stát Palestina, včetně několika evropských zemí, ale USA a většina jejich blízkých spojenců tak neučinily. Keir Starmer je pod tlakem ministrů vlády, aby Spojené království okamžitě uznalo Palestinu jako stát.



Macron se otevřeně vyslovil proti rostoucímu antisemitismu ve Francii a Evropě a po útocích Hamásu ze 7. října vyjádřil solidaritu s Izraelem. Francouzský prezident je však stále více frustrován izraelskou válkou, zejména v posledních měsících, kdy se po celém světě ozývají hlasy odsuzující zabíjení hladovějících civilistů v Gaze.



Britský premiér Keir Starmer uvedl, že „utrpení a hladovění v Gaze jsou nepopsatelné a neomluvitelné“. Starmerova vyjádření přicházejí v době, kdy izraelská omezení pomoci v Gaze vedla k všeobecnému odsouzení, protože Palestinci uvěznění v pásmu čelí v důsledku izraelské války těžkému hladomoru a nemocem.



Americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff uvedl, že administrativa Donalda Trumpa se rozhodla stáhnout svůj konzultační tým z jednání o příměří v Gaze v Dauhá.



Írán je připraven zahájit jednání o svém jaderném programu se Spojenými státy, ale pouze pokud Washington podnikne smysluplné kroky k obnovení důvěry, uvedl ve čtvrtek náměstek ministra zahraničí Kazem Gharibabadi. Írán se v pátek v Istanbulu setká s Británií, Francií a Německem, známými jako země E3, a náměstkem komisaře Evropské unie pro zahraniční politiku. Půjde o první rozhovory od 12denní války Íránu s Izraelem v červnu, během níž americké bombardéry B-52 zaútočily na jaderná zařízení v Íránu.



Organizace spojených národů ve čtvrtek uvedla, že neví, kolik nákladních vozů s humanitární pomocí čeká na distribuci uvnitř hranic Gazy, protože Izrael jim neumožnil přístup. Mezinárodní kritika rostoucího utrpení více než dvou milionů Palestinců v Gaze, kde více než 100 humanitárních a lidskoprávních organizací varuje před šířením „masového hladomoru“, sílí.





Generální komisař Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky z Blízkého východu (UNRWA) uvedl, že jeho pracovníci omdlévají v práci hlady. Philippe Lazzarini napsal na Twtteru: „Lidé v Gaze nejsou ani mrtví, ani živí, jsou to chodící mrtvoly,“ řekl mi dnes ráno kolega z #Gaza. „Tato prohlubující se krize postihuje všechny, včetně těch, kteří se snaží zachraňovat životy v této válkou zmítané enklávě. Zdravotníci z první linie UNRWA přežívají na jedné malé dávce jídla denně, často jen na čočce, pokud vůbec něco dostanou.



