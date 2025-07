Znáte "The Room next Door" Michaela Spicera?

26. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

Britský satirik Michael Spicer se už dlouhou dobu specializuje mj. na své scénky The Room next Door, kde jako radí známým politikům z vedlejší místnosti prostřednictvím mikrofonu a sluchátka, které má ten politik. V této scéně radí Trumpovi, který ze sebe jako obvykle udělal blbce, v přítomnosti šéfa amerického Fedu:

the room next door - When Donald Trump was Called Out pic.twitter.com/axKRd8wxCD