Představitelé Izraelské armády přiznali, že nemají žádný důkaz o tom, že Hamas pravidelně krade humanitární pomoc OSN, což podkopává tvrzení, které Izrael použil k omezení dodávek potravin do Gazy.



Izrael lhal, lže a lhát bude.



Izrael dlouhodobě omezuje nebo zcela blokuje pomoc do Gazy s argumentem, že Hamás ji krade a používá jako zbraň k ovládání obyvatelstva.





Nyní, kdy hlad na tomto území dosáhl krizové úrovně, se Izrael dostává pod zvýšený mezinárodní tlak kvůli svému vedení války v Gaze a humanitárnímu utrpení, které způsobila. Lékaři v tomto území uvádějí, že stále více jejich pacientů trpí hladem a umírá na podvýživu.



Více než 100 humanitárních organizací a skupin na ochranu lidských práv varovalo minulý týden před „masovým hladomorem“ a vyzvalo Izrael, aby zrušil omezení humanitární pomoci. Evropská unie a nejméně 28 vlád, včetně izraelských spojenců jako Velká Británie, Francie a Kanada, vydaly společné prohlášení, v němž odsoudily „kapkové dodávky pomoci“ Izraele dvěma milionům palestinských obyvatel Gazy.



Izrael kritiku z velké části odmítl.



David Mencer, mluvčí vlády, tento týden uvedl, že „Izrael nezpůsobil hladomor“. Z nedostatku potravin vinil Hamás a špatnou koordinaci ze strany OSN.



Izrael se v květnu rozhodl nahradit systém pomoci pod vedením OSN, který dobře fungoval po většinu 21měsíční války v Gaze, a místo toho se rozhodl podpořit soukromou operaci řízenou Spojenými státy a střeženou ozbrojenými americkými žoldáky v oblastech kontrolovaných izraelskou armádou. Část pomoci do Gazy stále přichází prostřednictvím OSN a dalších organizací.



Nový systém se ukázal jako mnohem smrtelnější pro Palestince, kteří se snaží získat potravinovou pomoc. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v rámci nového systému při získávání potravinové pomoci zastřeleno téměř 1 100 lidí, v mnoha případech izraelskými vojáky, kteří zahájili palbu na hladové davy. Izraelští představitelé uvedli, že v některých případech stříleli do vzduchu, protože davy se přiblížily příliš blízko nebo ohrožovaly jejich jednotky.



Vojenské úřady, které hovořily s deníkem The New York Times, uvedly, že původní humanitární operace OSN byla relativně spolehlivá a méně náchylná k zásahům Hamásu než operace mnoha jiných skupin, které do Gazy dodávaly pomoc. To bylo do značné míry způsobeno tím, že OSN spravovala vlastní dodavatelský řetězec a distribuci zajišťovala přímo v Gaze.



Hamás podle vysokých izraelských představitelů a dalších osob zapojených do této záležitosti okrádal některé menší organizace, které darovaly pomoc, protože tyto skupiny nebyly vždy na místě, aby dohlížely na distribuci. Podle nich však neexistují důkazy, že by Hamás pravidelně okrádal OSN, která poskytovala největší část pomoci.



Zástupce Hamásu na žádosti o komentář okamžitě nereagoval.



K podobnému závěru dospěla i interní analýza americké vlády, o které v pátek informovala agentura Reuters. Podle zprávy nebyly nalezeny žádné důkazy o systematickém krádežích humanitární pomoci financované USA ze strany Hamásu.



„Po celé měsíce jsme my a další organizace byli vláčeni bahnem kvůli obviněním, že Hamás nás okrádá,“ řekl Georgios Petropoulos, bývalý úředník OSN v Gaze, který během téměř 13 měsíců války dohlížel na koordinaci pomoci s Izraelem.



Vysocí vojenští představitelé a další osoby, s nimiž New York Times hovořil, vystoupili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni veřejně vystupovat jménem armády nebo vlády. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua na žádosti o komentář okamžitě nereagoval.



V prohlášení armáda uvedla, že je „dobře zdokumentováno“, že Hamás pravidelně „využívá humanitární pomoc k financování teroristických aktivit“. Armáda však nezpochybnila hodnocení, že neexistují důkazy o tom, že Hamás pravidelně kradl pomoc od OSN.



Izraelská vláda a armáda se často střetávaly ohledně toho, jak vést válku v Gaze. Na začátku loňského roku vrchní velitelé naléhali na příměří s Hamásem, aby zajistili propuštění rukojmích. Netanjahuova vláda místo toho rozšířila pozemní vojenskou operaci v jižní Gaze.



Izrael použil argument, že Hamás krade pomoc, když mezi březnem a květnem přerušil dodávky potravin a dalších zásob do Gazy. V březnu, po zhroucení příměří mezi Hamásem a Izraelem, Netanjahu prohlásil: „Hamás v současné době kontroluje všechny dodávky a zboží vstupující do Gazy“ a oznámil, že Izrael zabrání vstupu čehokoli na toto území.



Tato blokáda a problémy s novým systémem pomoci, který byl spuštěn v květnu, přivedly hlad a hladomor v Gaze do současné krizové situace.



Podle údajů izraelské vojenské jednotky, která dohlíží na politiku v tomto území, byla po většinu války OSN největším jednotlivým zdrojem pomoci směřující do Gazy.



Nyní je nový systém pomoci spravován Gazskou humanitární nadací (GHF), soukromou americkou společností vedenou bývalým agentem CIA. Měl postupně nahradit mezinárodní humanitární organizace a roli OSN.



Ve srovnání se stovkami distribučních center v rámci bývalé operace OSN má však pouze několik distribučních center.



Po zavedení nového systému na konci května rychle následovaly téměř denní epizody smrtelného násilí v blízkosti distribučních míst. Zoufalí a hladoví Palestinci musí chodit do několika málo distribučních míst pomoci, která se nacházejí v oblastech kontrolovaných izraelskými silami. Provozní doba je omezená a zásoby docházejí, takže se tam shromažďují davy lidí, z nichž někteří sem chodí pěšky i několik kilometrů.



Poté, co dospěli k závěru, že Hamás neokrádal OSN pravidelně, se členové izraelské armády v polovině března setkali s vojenským poradcem Netanjahua, aby projednali nové plány vlády na zavedení nového systému pomoci, uvedli úředníci, s nimiž hovořil deník New York Times.



Na schůzce podle nich vojenské úřady vyjádřily obavy z toho, že G.H.F. má být jediným poskytovatelem pomoci pro celou Gazu, a předložily plán na rozšíření role OSN v částech Gazy, kde se neočekává činnost soukromé organizace.



Vojenské představitelé na schůzce také navrhli, že OSN by mohla distribuovat jiné druhy pomoci, které G.H.F. neposkytuje, například zdravotnické potřeby.



Podle tří osob obeznámených s touto záležitostí a záznamů, které New York Times prostudoval, však Nertajnahuova vláda plán armády zamítla.



Nakonec, když armáda v květnu varovala před hrozícím hladomorem v Gaze, vláda změnila svůj postoj a povolila OSN a dalším organizacím distribuovat pomoc společně s G.H.F.



Od 19. května, kdy Izrael po dvouměsíční blokádě povolil obnovení dodávek nouzových zásob do Gazy, byla polovina pomoci distribuována OSN a mezinárodními organizacemi a druhá polovina prostřednictvím G.H.F., uvádí izraelská armáda.



V průběhu války izraelská armáda zveřejnila záznamy a videa, které měly dokázat, jak Hamás zneužívá humanitární pomoc. Armáda také zveřejnila dokumenty, které označila za interní dokumenty Hamásu nalezené v jeho velitelství v Gaze, které se zabývají procentním podílem pomoci, který si rozdělily různé frakce Hamásu, a jsou datovány počátkem roku 2024. Tyto dokumenty se však konkrétně nezmiňují o krádeži pomoci OSN.



Izrael má dlouhodobě napjaté vztahy s Organizací spojených národů, které během války v Gaze přerostly v otevřené nepřátelství. Izrael obviňuje tuto organizaci z zaujatosti a tvrdí, že byla infiltrována Hamásem, včetně tvrzení, že se zaměstnanci OSN podíleli na teroristickém útoku ze 7. října 2023, který válku odstartoval.



Izrael obvinil OSN, že nezajistila odvoz nákladních vozidel s humanitární pomocí, která stojí nečinně poblíž hraničního přechodu do severní Gazy.



Organizace spojených národů naopak tvrdí, že izraelská armáda neposkytla dostatečně bezpečné trasy pro vjezd těchto nákladních vozidel. Obviňuje Izrael z ničení Gazy a blokování kritické pomoci.



Minulý týden Izrael odmítl prodloužit vízum Jonathanu Whittallovi, vysokému představiteli OSN pro humanitární záležitosti, který dohlíží na humanitární pomoc v Gaze a na izraelsky okupovaném Západním břehu. Ministr zahraničí Gideon Saar uvedl, že tento představitel „šířil lži o Izraeli“.



Petropoulos, bývalý představitel OSN v Gaze, uvítal, že někteří izraelští představitelé uznali účinnost systému pomoci vedeného OSN během války. Řekl však, že si přál, aby k tomuto uznání došlo mnohem dříve.



„Kdyby OSN byla brána váž

Zdroj v angličtině ZDE

ně už před měsíci, neztratili bychom tolik času a obyvatelé Gazy by nehladověli a nebyli stříleni při pokusech nakrmit své rodiny,“ řekl.