Maďarsko: Google a Meta přijaly temné peníze za reklamy zaměřené proti Ukrajině a proti maďarské opozici

26. 7. 2025

Nově založená maďarská firma vydávástovky tisíc eur za reklamy útočící na maďarského opozičního lídra Pétera Magyara a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského – částka daleko přesahuje její vykázané příjmy a zdroj financování není znám. Meta nakonec odstranila vlnu podobných reklam zaměřených na oponenty Viktora Orbána, protože to porušuje její předpisy – ale až poté, co na jejich zobrazení těchto reklam milionům uživatelů vydělala.



Nejnovější plakátová a videokampaň očerňující Pétera Magyara a Volodymyra Zelenského připomíná karikaturistickou strategii útoku, která se objevila těsně před maďarskými volbami v roce 2022, kdy byl podobným způsobem napaden tehdejší opoziční lídr Péter Márky-Zay. Ačkoli reklamy jasně slouží zájmům vládní strany Viktora Orbána Fidesz, nejsou oficiálně publikovány stranou ani vládou. Namísto toho jsou připisovány soukromým firmám.



Jednou z těchto společností je Resistance Movement Non-Profit Ltd. (Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft.), založená teprve loni s počátečním kapitálem pouhých 7 500 eur. Navzdory skromným začátkům tato firma v poslední době utratila stovky tisíc eur za politickou reklamu, aniž by prozradila, odkud peníze pocházejí. Je však známo, kam směřují: do pokladen amerických technologických gigantů Meta a Google, jejichž reklamní platformy maďarské pomlouvačné kampaně hostí. Přestože reklamy pravděpodobně porušují pravidla těchto platforem, jejich odstraňování je odloženo nebo zcela chybí.



Aktuální placená reklamní kampaň na Facebooku, Instagramu a YouTube zobrazuje Magyara a Zelenského jako odpad, který je třeba vyhodit. Stejné obrázky nyní pokrývají veřejné prostory po celém Maďarsku – stovky plakátů s oběma politiky držícími ukrajinské vlajky, což je jasný pokus diskreditovat Magyara tím, že ho spojuje s podporou Ukrajiny, kterou Orbánovi spojenci vykreslují jako hanebnou.



Ačkoli přesné náklady na pouliční kampaň nejsou známy, i nejkonzervativnější odhady naznačují, že přesahují stovky tisíc eur. Při minimálních tržních cenách by celostátní kampaň s využitím 500 billboardů a 1 000 takzvaných citylight plakátů stála přibližně 107,5 milionu HUF (270 000 EUR).



Oslovili jsme proorbánovského komentátora Bence Apátiho, jediného akcionáře společnosti Resistance Movement Ltd., s dotazem, odkud pocházejí finanční prostředky. Tato otázka je obzvláště relevantní, protože maďarská vláda tvrdí, že prosazuje finanční transparentnost skupin ovlivňujících veřejný život, jak dokazuje její nedávno navržený „zákon o transparentnosti“. Apáti však neodpověděl. Nezveřejnil, zda společnost dostává veřejné prostředky nebo peníze ze zahraničí.



VSquare se rovněž obrátilo na společnosti Meta a Google, ale ani jedna z nich na naši žádost o komentář nereagovala.



Nejde o první neprůhlednou pomlouvačnou kampaň v maďarské politice. V březnu 2025 začala facebooková stránka Aktuális zveřejňovat reklamní kampaně útočící na Ukrajinu i Pétera Magyara. Stránka i značka byly aktivní již během voleb v roce 2022. Tehdy společnost Aktuális Media Non-Profit Ltd., založená jiným provládním mediálním expertem, spustila podobnou vlnu reklam financovaných z neznámých zdrojů – a těsně před volbami společnost rozpustila.



Po několik let trvající pauze se Aktuális vrátil s titulky jako:



„Péter Magyar a jeho spojenci válce nejen tleskají, ale také by poslali zbraně.“



„TISZA by přijal Ukrajinu do EU! Souhlasíte s tím?“



Jen v březnu 2025 utratila společnost Aktuális 14,8 milionu HUF (37 100 EUR) na reklamy na Meta. V dubnu a květnu se tato částka více než zdvojnásobila na 31,8 milionu HUF (77 700 EUR), následovala menší červnová kampaň v hodnotě 3,3 milionu HUF (8 270 EUR).



Kdo tyto reklamy financuje, zůstává záhadou. V knihovně reklam Meta je jako sponzor uveden pouze „Aktuális“ – a to navzdory skutečnosti, že registrovaná společnost již neexistuje. Téměř všechny reklamy společnosti Aktuális z roku 2022 byly nakonec společností Meta odstraněny kvůli porušení zásad politické reklamy. S největší pravděpodobností porušily pravidla týkající se nepravdivého zobrazování osob nebo neuvedly zdroje financování. Než však byly reklamy odstraněny, stihly oslovit miliony uživatelů – a společnost Meta si inzerční příjmy uložila do kapsy.



Záměrně neprůhledné finance



Podle údajů z obchodního rejstříku, které získal Átlátszó, byla druhá společnost provozující podobné reklamy, Resistance Movement Non-Profit Ltd., založena v roce 2024 a jejím výlučným vlastníkem je Bence Apáti, provládní mediální osobnost. Její sídlo je v budově budapešťské advokátní kanceláře, která kdysi patřila současnému ministrovi spravedlnosti Bence Tuzsonovi. Podle dokumentů může Apáti kancelář advokátní kanceláře využívat bezplatně.



Ve své poslední finanční zprávě společnost vykázala celkovou bilanční sumu ve výši 22,45 milionu HUF (56 300 EUR) a čistý zisk ve výši 19,4 milionu HUF (48 640 EUR). Zdroj těchto příjmů není identifikován – a nyní společnost nějakým způsobem získala přístup k podstatně větším finančním prostředkům.



Podle knihovny reklam Meta vydala společnost Resistance Movement Ltd. jen v červenci 32,2 milionu HUF (80 236 EUR) na reklamy na Facebooku a Instagramu. Centrum transparentnosti reklam Google ukazuje, že společnost utratila přibližně 70 milionů HUF (175 516 EUR) za pouhých šest reklam na YouTube. Nejdražší reklama – „Like two eggs“ (Jako dvě vejce), zobrazující Magyara a Zelenského jako odpadky – stála 24 milionů HUF (60 180 EUR) a stala se nejdražší politickou reklamou Google v Maďarsku za 30 dní před 12. červencem.



Google se nejprve pokusil výdaje skrýt tím, že reklamy zařadil do kategorie „obchodní reklamy“, na které se nevztahují pravidla Google pro transparentnost politických reklam. Klasifikace byla později opravena a skutečné částky byly zveřejněny. Opožděné prosazení pravidel však znamená, že mají jen malý praktický účinek: v době, kdy jsou přijata opatření, je škoda již napáchána.





Ani opakovaná porušení nemají žádné skutečné důsledky. Přestože byly stovky reklam odstraněny kvůli porušení zásad, stránka Aktuális pokračuje v podobných kampaních bez překážek.





Zdroj v angličtině ZDE

