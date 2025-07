Vážený Keire Starmere, přestaňte podlézat Donaldu Trumpovi – nebo stáhne Británii s sebou ke dnu

26. 7. 2025

čas čtení 7 minut

Tento komentář opět tuplem platí pro české politiky a novináře, většina z nichž stál žije v minulosti, předstírajíce, že Spojené státy jsou stále ještě slušnou, demokratickou zemí. Není tomu tak. Je to nebezpečná země. Pro Británii i pro Česko (JČ)

Proč britský premiér se chystá ve Skotsku podlézat Trumpovi? Svůj čas by měl raději věnovat plánování budoucnosti světa bez „zvláštních vztahů“ s USA. Vítězství Donalda Trumpa v loňských listopadových prezidentských volbách v USA postavilo britského labouristického premiéra Keira Starmera před volbu – a příležitost. Buď se spojit s mužem, jehož odporná, krajně pravicová a ultranacionalistická politika je nepřátelská vůči bezpečnostním a zahraničněpolitickým zájmům Spojeného království, ekonomické prosperitě a demokratickým hodnotám, nebo riskovat rozryv s USA, dlouholetým, ale arogantním spojencem, a využít příležitosti k redefinici místa Británie ve světě, především prostřednictvím opětovného začlenění do Evropy.



Starmer se rozhodl špatně – a Británie za to od té doby platí vysokou cenu. Náklady na národní důstojnost a veřejné finance budou bolestivě patrné tento víkend, kdy Trump, pronásledovaný skandálem Epstein a rozzuřenými demonstranty, podnikne nákladně střeženou, údajně soukromou návštěvu svých golfových hřišť ve Skotsku. V pondělí se britský premiér vydá na sever, aby políbil Trumpův prsten. Hrozí další ponížení. V září se Trump na Starmerovo podlézavé přání vrátí na bezprecedentní druhou státní návštěvu. V tu chvíli bude celý svět svědkem plného a trapného rozsahu britského otroctví.

Řekněme si to na rovinu. Trump není přítelem Británie a v klíčových ohledech je nebezpečným nepřítelem. Snaha získat přízeň tohoto narcisty bude nakonec marná. Trump vždy porušuje sliby. Jeho nepříliš povzbudivá kariéra je poseta porušenými sliby a rozpadlými vztahy, osobními i politickými. Jediný, komu je loajální, je on sám. V současné době je tento rádoby diktátor zaneprázdněn tím, že Ameriku nedělá větší, ale slabší, chudší, méně vlivnou a více nenáviděnou. Nenechte ho stáhnout dolů i Británii. Ještě není pozdě se odtrhnout.

Vedení západních demokracií Spojenými státy bylo dříve považováno za samozřejmost. Nyní je to problém. Politici obou hlavních britských stran mají potíže tuto změnupřijmout. Jako tak často, veřejné mínění je před nimi. Nedávný průzkum Pew Research Center zjistil, že 62 % Britů nemá důvěru v to, že Trump „udělá správnou věc v mezinárodních záležitostech“. Většina respondentů v 24 zemích ho považuje za nebezpečného, arogantního a nečestného. Díky němu je mezinárodní postavení USA ve volném pádu.

Nejvýraznějším příkladem toho, jak Trumpova politika odporuje zájmům Velké Británie, je to, že dal Izraeli volnou ruku v Gaze. Starmerova vláda odsoudila úmyslné zabíjení a vyhladovění civilistů. Podle průzkumu YouGov z minulého měsíce 82 % z 55 % Britů, kteří jsou proti izraelským akcím, se domnívá, že se jedná o genocidu. Většina podporuje další sankce. Trumpova podpora nuceného přesídlení, odpor k řešení dvou států a úzká spolupráce s Benjaminem Netanjahuem, izraelským vůdcem obviněným z válečných zločinů, jsou v rozporu s deklarovanou politikou Velké Británie. Trump nese významnou osobní odpovědnost za to, co Starmer nazývá „nepopiratelnou a neobhajitelnou“ hrůzou v Gaze

Starmer minulý měsíc dramaticky varoval, že Spojené království je po rozsáhlé invazi Ruska na Ukrajinu vystaveno rostoucímu nebezpečí vojenského útoku. Británie a další státy NATO Kyjev pevně podporují. Trump nikoli. Od svého nástupu do úřadu se podbízí Vladimíru Putinovi, hanobí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pozastavil dodávky zbraní a zpochybňuje budoucnost NATO. Trump ignoruje obavy z šíření jaderných zbraní a zároveň podněcuje jaderné zbrojení. Nyní nešťastný Starmer v panice nakoupil americké stíhačky schopné nést jaderné hlavice a údajně tajně povolil návrat amerických jaderných zbraní do Velké Británie. To není Británie, kterou chtějí voliči Labouristické strany.

Trump nedávno změnil svůj postoj k Ukrajině, urovnal vztahy s NATO a kritizoval Putina. Ale zítra může změnit názor znovu. Nevědom si zjevného dvojího metru, gratuluje si mezitím k „zničení“ íránských jaderných zařízení – i když minulý měsíc bylo toto americké nelegální bombardování jen částečně úspěšné.

Británie správně upřednostňuje jednání s Teheránem. Nebyla však konzultována. Trumpovy celní války představují přímou hrozbu pro britskou ekonomiku, pracovní místa a životní úroveň. Navzdory Starmerově dohodě, která jejich dopad zmírňuje, zůstávají na většinu vývozu do USA 10% cla nebo vyšší.

Trumpovo šikanování Kanady, Mexika, Grónska, Panamy a dalších zemí v otázkách suverenity, migrace a obchodu přispívá k nejistotě. Jeho iracionální nepřátelství vůči EU může potěšit lidi jako Nigel Farage (a Putin). Ale nekonečné spory mezi důležitými spojenci neslouží zájmům Británie.

Postup krajně pravicových, nacionalisticko-populistických stran v Evropě a nejnověji v Japonsku naznačuje, že sociálně rozdělující, šovinistické programy prosazované Trumpovým hnutím Maga mají rostoucí mezinárodní přitažlivost. To nevěstí nic dobrého pro demokracii v Británii a ve světě obecně. Ze stejného důvodu jsou zlověstné Trumpovy útoky na ústavní práva USA, zejména práva menšin a žen, útoky na soudce, univerzity a veřejné instituce a pokusy potlačit nezávislou kontrolu médií. Takové toxické chování je nakažlivé. Trumpismus je nový covid. Británie potřebuje očkování.

Snižováním zahraniční pomoci, omezováním veřejnoprávních vysílacích stanic, jako je Voice of America, odebíráním finančních prostředků a ostrakizováním agentur OSN, pohrdáním mezinárodními soudy a předstíráním, že klimatická krize je iluzorní, Trump způsobuje obrovskou škodu reputaci USA, jejich globálnímu vlivu a soft power. Ničí pravidlový řád, který Británie považuje za zásadní. Je to dar Číně, Rusku a autoritářským režimům po celém světě. V době, kdy výdaje Pentagonu raketově stoupají na 1 bilion dolarů ročně, je jeho hrubá zpráva nezaměnitelná: síla dává právo. Vládne hrubá síla.

Trump je katastrofou pro Západ a pro všechny v Británii, kteří respektují progresivní demokratické hodnoty. Jeho druhé funkční období bude zjevně globálně nebezpečnější, destruktivnější a destabilizující než to první. Na podporu univerzálních principů, které byly stanoveny staletí předtím, než o něm kdokoli slyšel, by se Británie měla držet dál od této chodící a mluvící katastrofy. Místo aby se Trumpovi přibližoval, měl by se Starmer držet v bezpečné vzdálenosti, aby se nenakazil.

Nejezděte za ním do Skotska, pane premiére. Neztrácejte čas. Místo toho začněte plánovat éru po zvláštních vztazích s USA. Rozveďte se. Je na čase.

