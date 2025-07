Trump v nejbrutálnější možné satiře

24. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Video k dispozici jen přímo na YouTube: https://youtu.be/Afetnw70S04?si=BhVV1mCNt_1lQjGu

Recenze:

„Nejzuřivější epizoda South Parku v historii“: šokující satanské zesměšnění Donalda Trumpa Zobrazili prezidentovy genitálie. Ukázali ho při činu s ďáblem. Tvůrci vulgárního amerického animovaného seriálu rozhodně hodili rukavici do ringu... Pro Paramount jsou toto obzvláště skvělé týdny. Díky rozhodnutí zaplatit Donaldu Trumpovi 16 milionů dolarů namísto soudního sporu, který podle mnoha předpovědí by vyhráli – k tomuto kroku došlo právě v době, kdy potřebovali federální schválení fúze v hodnotě 8 miliard dolarů – se rozpoutalo peklo.



Stephen Colbert (jehož Late Show vysílá stanice CBS, která patří Paramountu) označil dohodu za „velký tučný úplatek“ a tím urychlil zrušení své show. V reakci na to Jon Stewart (jehož Daily Show vysílá stanice Comedy Central, která patří Paramountu) odvysílal segment, ve kterém spolu s gospelovým sborem vedl studio publikum v opakovaném skandování „fuck you“ namířeném proti svým zaměstnavatelům. A teď, v době, která je pro Paramount i Trumpa asi tou nejhorší možnou, se vrací South Park.









Vzhledem k tomu, že South Park byl vždy známý svou nekompromisní satirou a mimořádně pohotovým produkčním procesem, který mu umožňuje komentovat události téměř až do okamžiku vysílání, měla první epizoda 27. sezóny vždy potenciál bodnout. A protože první epizoda s názvem Sermon on the 'Mount (Kázání na hoře) je palčivou kritikou zbabělosti Paramountu i Trumpovy ochoty šlapat po vlastních voličích, pálí to. Trump sám je postava, stejně jako jeho mluvící mikropenis. I pro seriál jako South Park, který byl často definován svým hněvem, to může být jedna z nejzuřivějších epizod vůbec.



Děj epizody je v podstatě takový, že Cartman je zdrcen Trumpovým zrušením financování veřejnoprávní rozhlasové stanice NPR, kterou poslouchá jen proto, že mu její politická korektnost připadá k smíchu. „Vláda nemůže zrušit pořad,“ rozčiluje se na začátku. „Jaký pořad zruší příště?“



Na tuto otázku si seriál velmi rychle odpoví a my se setkáváme s Donaldem Trumpem v podání South Parku. Co se týče hlasu, chování a stylu animace, je identický se Saddámem Husajnem z filmu South Park. Trump v seriálu drze opakuje frázi „Uklidni se, chlape“ každému, kdo s ním nesouhlasí, a pravidelně se objevuje v posteli se Satanem. Také neustále Trump žaluje všechny kolem a sundává si kalhoty, aby se pochlubili svým malým penisem. Celkem vidíme Trumpův penis v průběhu epizody pětkrát. Jednou je fotorealistický, ale k tomu se ještě dostaneme.



Trump je tam, aby se pokusil uklidnit obyvatele South Parku, kteří jsou naštvaní, že osoba, kterou volili, se stala sobeckým diktátorem, který se pravděpodobně objevil v Epsteinových spisech. V asi nejlepším vtipu epizody jsou protesty města natáčeny pořadem 60 Minutes (pořadem, kvůli kterému Trump žaloval Paramount), jehož moderátoři se bojí, že cokoli řeknou, vyvolá to další prezidentské žaloby. „Ach bože, do prdele, sakra,“ mumlá se nad obrazem tikající časované bomby.



Pak k obyvatelům promluví Ježíš (naposledy v seriálu viděný v roce 2019, jak se Santou kouří kokain). Ježíš se vrátil, aby splnil přání prezidenta a vrátil křesťanství do škol, a vyzývá všechny, aby Trumpa dále nerozčilovali. „Viděli jste, co se stalo CBS,“ zašeptal. „Opravdu chcete skončit jako Colbert? Radši mlčte, nebo nás zruší. Pokud má někdo prezidentskou moc a navíc má moc žalovat a brát úplatky, může udělat komukoli cokoli.“





Vystrašení kázáním se obyvatelé South Parku rozhodnou, že jediným způsobem, jak přežít, je chrlit proud pro-trumpovských zpráv. Závěrečné okamžiky pořadu tak patří krátkému filmu, v němž se realisticky vypadající deepfake Trumpa potácí pouští a svléká se. Nahý se zhroutí na písek a podívá se na svůj penis, který (protože má oči a ústa) řekne: „Jsem Donald J. Trump a schvaluji tuto zprávu.“ Hlas mimo obraz říká: „Jeho penis je malinký, ale jeho láska k nám je velká.“ Konec epizody.



Jinými slovy, Sermon on the 'Mount je velká výzva. Pokud Trump dokázal získat 16 milionů dolarů tím, že žaloval Paramount za redakčně přijatelnou úpravu zpravodajského pořadu, je logické, že se pokusí jít po karikatuře, která ho zobrazuje, jak se snaží vložit svůj mikroskopický penis do Satana. A pokud ho skutečně zažaluje, bude Paramount riskovat zničení své již poškozené reputace tím, že opět kapituluje?





Tato bitva má mnoho nuancí, zejména skutečnost, že tvůrci pořadu, Trey Parker a Matt Stone, právě podepsali smlouvu s Paramount+ v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, která zajišťuje, že South Park bude v příštích pěti letech vysílán exkluzivně na této platformě, ale bojové linie jsou vytyčeny. Paramount se ocitl v další slepé uličce. Pokud dojde na nejhorší, na čí stranu se postaví: na stranu prezidenta, který by mohl z pomsty zablokovat jeho fúzi v hodnotě 8 miliard dolarů, nebo na stranu svého nejagresivnějšího a nejprovokativnějšího pořadu? Vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjejí, by to mohla být pekelná sezóna.





Zdroj v angličtině ZDE

1