Izrael brutálně zadržuje ředitele nemocnice v Gaze jako „vyjednávací prostředek“, sděluje právnička

25. 7. 2025

Foto: Ředitel nemocnice Dr. Hussam Abu Safiya před jejím zničením izraelskou armádou a před zatčením

Dr. Hussam Abu Safiya je již sedm měsíců zadržován bez obvinění, byl bit, podrobován hladu, izolován a je odříznut od své rodiny. Jeho propuštění není v dohledu.



Odříznutý od světa a zadržovaný v izraelské vazbě bez obvinění, palestinský pediatr Dr. Hussam Abu Safiya od svého zatčení v Gaze snáší opakované bití, dlouhodobou samovazbu a zanedbávání lékařské péče, sdělila jeho právnička serveru +972.



Abu Safiya, který byl ředitelem nemocnice Kamal Adwan v Beit Lahiya, dokud ji izraelská armáda násilně neuzavřela, je zadržován ve věznici Ofer poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu, kde ho začátkem tohoto měsíce navštívila advokátka Gheed Kassem. Byl zatčen 27. prosince během izraelského zátahu na zdravotnické zařízení, který byl vyvrcholením dvouměsíčního obléhání. Vojáci shromáždili zdravotnický personál venku, donutili jej svléknout se a poté budovu zapálili.



Kamal Adwan nebyl pro Abu Safiyu jen pracovištěm, ale životně důležitou záchrannou sítí pro celé obyvatelstvo v obležení. Jeho uzavření znamenalo definitivní ránu pro zdravotnický systém v severních oblastech Gazy.



Krátce po razii se objevilo video, na kterém je vidět, jak Abu Safiya na rozkaz izraelských vojáků odvádějí do vojenského vozidla. Izraelské úřady týden poté popíraly, že byl vůbec zatčen, než nakonec potvrdily, že je v izraelské vazbě. Důvodem jeho zatčení bylo podle armády to, že se údajně podílel na teroristické činnosti; sedm měsíců poté Izrael stále nepředložil žádné důkazy, které by to dokazovaly.



Abu Safiya byl nejprve držen ve Sde Teiman, vojenské základně v jižním Izraeli, která se stala nechvalně známou kvůli krutému zacházení s palestinskými vězni. Tam zůstal v drsných podmínkách, než byl 9. ledna převezen do věznice Ofer.



„Snažím se ho navštěvovat co nejčastěji a nejdůsledněji,“ řekla Kassemová o víkendu +972. „V době svého zatčení vážil kolem 97 kilo. Jen za první dva měsíce zhubl asi 20 kilogramů. Při mé poslední návštěvě bylo jasné, že zhubl o téměř 40 kilogramů.“



Podle Kassemové strávil Abu Safiya téměř měsíc v samovazbě ve věznici Ofer, než byl převezen do oddělení s dalšími vězni z Gazy. Tyto cely jsou pod zemí, bez větrání a přirozeného světla. „Vlhkost je tak intenzivní, že vězni cítí chlad i při venkovní teplotě přesahující 30 stupňů Celsia,“ vysvětlila.



Hygiena a sanitární podmínky jsou rovněž otřesné. „V koupelně často není mýdlo, k dispozici je pouze voda,“ uvedla Kassemová. „Oblečení se pere jednou za měsíc a půl až dva měsíce. Přikrývky a deky se perou možná jednou za šest měsíců.“ V důsledku toho se mezi vězni rozšířily kožní choroby, jako je svrab.



Jídlo, které věznice poskytuje, je podle Kassemové „absolutní minimum: vězně záměrně podrobují hladu“. Vězni jsou také zcela odříznuti od vnějšího světa; podle Kassemové Abu Safiya ani nevěděl, že Izrael a Írán vedly 12 dní válku.



Jsou také bezdůvodně brutálně biti. Abu Safiya řekl Kassemové, že k poslednímu napadení vězeňskými strážci došlo 24. nebo 25. června. „Byl brutálně a surově napaden,“ řekla. „Bití trvalo asi 30 minut. Měl modřiny na hlavě, krku a hrudníku. Poté, co skončili, požádal o lékaře – necítil se dobře a měl bolesti na srdci. Jeho žádost zamítli.





„Bylo to asi popáté nebo pošesté, co ho napadli, a také mu rozbili brýle,“ pokračovala Kassemová. „Snažila jsem se mu sehnat nové [poté, co ho zatkli bez nich], a v květnu se mi to konečně podařilo. Ale když ho znovu zbili, rozbili mu skla.“





Přesto podle ní Abu Safiya neztratil svou odvahu. „Navzdory všem ztrátám a drsným a těžkým podmínkám zadržení zůstává optimistickým člověkem, vždy v dobré náladě a přesvědčeným, že genocida skončí.“





„Věřím, že armáda k němu chová zášť kvůli jeho oddanosti práci,“ pokračovala. „Udělal vše, co mohl, aby podpořil kolabující zdravotnický systém v Gaze a zachránil zraněné navzdory nedostatku zdrojů. Chceme, aby se vrátil, abychom mohli být spolu a pokračovat v našich životech.\"



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Kasemová poznamenala, že právní rámec týkající se zadržení Abu Safiyi je zcela neprůhledný. V současné době je zadržován na základě zákona o věznění nezákonných bojovníků (2002), který Izraeli umožňuje umístit osoby do administrativní vazby – bez obvinění nebo soudu – pokud existují „důvodné podezření“, že se podílely na „nepřátelských činnostech“.Podle izraelské lidskoprávní organizace HaMoked je v současné době na základě tohoto zákona zadržováno přibližně 2 500 Palestinců z Gazy. Zadrženým je po dobu prvních 90 dnů odepřen přístup k právníkovi a délka zadržení není nijak omezena.„Rozkaz platí po dobu šesti měsíců a může být prodloužen na dobu neurčitou, aniž by právník nebo zadržený věděli proč,“ vysvětlila Kassemová. „Izrael vždy tvrdí, že existují tajné spisy nebo utajované materiály, do kterých ani my jako právníci nemáme přístup. Pouhé podezření stačí k tomu, aby byl někdo uvězněn na několik let.„Soudy jsou falešné soudy,“ pokračovala. „Zadržené osoby se ani neobjeví u soudu [během slyšení]: zůstávají ve své cele a jsou volány, aby promluvily přes telefon s tlumočníkem, kde jim je jednoduše sděleno, že jejich zadržení bylo prodlouženo.“Podle Kassemové je případ Abu Safiyi neobvyklý v tom, že jeho klasifikace jako „nezákonného bojovníka“ přišla až velmi pozdě. „Mnozí se domnívají, že izraelské úřady tento krok odložily, protože doufaly, že proti němu vznesou formální obvinění, ale nepodařilo se jim z něj vymámit přiznání. Po asi měsíci a půl zadržení jim nezbylo nic jiného, než se uchýlit k této klasifikaci.“Kassemová se proto domnívá, že je tento lékař zadržován „jako vyjednávací prostředek“. Dodala, že je proto nepravděpodobné, že bude propuštěn před koncem války.Rodina Abu Safiyi je však téměř zcela v nevědomosti. „Většinu informací o jeho zdravotním stavu máme z neoficiálních zdrojů a někdy i od právníků,“ řekl jeho 28letý syn Elias z Gazy pro +972. „Je vystaven nelidskému zacházení, nedostává pořádné jídlo, je držen na místě bez světla a neustále je vyslýchán.“Elias, který je také lékař, vyjádřil údiv nad tím, že jeho otec je považován za hrozbu pro bezpečnost Izraele, když jediné, co dělal, bylo poskytování lékařských a administrativních služeb v nemocnici Kamal Adwan. „Nemá žádné politické vazby,“ prohlásil, „a věřím, že jeho zatčení je výsledkem jeho veřejných výzev k zastavení útoků na nemocnice a zdravotnický systém v Gaze.“Zatčení a zadržení Abu Safiyi je skutečně součástí mnohem širšího izraelského útoku na zdravotnický systém v Gaze v posledních 21 měsících. Zpráva OSN zveřejněná v dubnu dokumentuje více než 1450 útoků na zdravotníky, pacienty, nemocnice a zdravotnickou infrastrukturu od 7. října. Zdůrazňuje také zadržení stovek zdravotnických pracovníků izraelskými silami.Jeho manželka Albina řekla +972, že od propuštěných lékařů slyšela, že byli biti a mučeni. „Moje děti se mě snaží chránit před podrobnostmi o [Hussamově] zdravotním stavu, protože se bojí, že mě přemůže smutek. Ale cítím, že trpí.