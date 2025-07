Tlak na Zelenského kvůli změnám v protikorupčních agenturách roste, protesty pokračují

24. 7. 2025

Evropští lídři vyzývají Ukrajinu, aby dodržovala standardy EU poté, co prezident podpořil legislativu oslabující protikorupční orgány



Volodymyr Zelenskyj ve středu slíbil nový zákon na posílení právního státu na Ukrajině, zjevně ve snaze uklidnit rozhořčení veřejnosti nad svým rozhodnutím oslabit pravomoci dvou nezávislých protikorupčních agentur. Tisíce demonstrantů vyšly druhý den do ulic Kyjeva, zatímco evropští lídři vyjádřili znepokojení nad kontroverzním rozhodnutím ukrajinského prezidenta. Demonstranti se shromáždili před prezidentskou kanceláří a skandovali protivládní slogany.



Chtějí, aby zrušil kontroverzní zákon, který fakticky podřizuje tyto agentury vládní kontrole. Zelenskyj se ve videoprohlášení pokusil odrazit kritiku slibem nového prezidentského zákona.



Ten by měl zaručit nezávislost protikorupčních institucí a zároveň zajistit, že „nedojde k ruskému vlivu“, uvedl. „Samozřejmě, že všichni slyší, co lidé v těchto dnech říkají – na sociálních sítích, mezi sebou, v ulicích.“



Zjevný ústupek však protestující neohromil. Řekli, že Zelenskyj nesouhlasil se zrušením kontroverzních aspektů úterního návrhu zákona a poukázali na to, že ukrajinský parlament Verchovna Rada, který změny schválil, odešel na letní prázdniny.



Olha Ivanova, která pracuje v oblasti boje proti korupci, řekla, že vláda počítá s tím, že protesty vyprchají. Předpověděla, že budou pokračovat. „Občanská společnost je na Ukrajině obrovská. Čas od času musíme lidem u moci připomenout, že jsme je zvolili,“ řekla.



Ivanova držela transparent v angličtině a ukrajinštině s nápisem: „Zbláznili jste se?“ Řekla, že doufá, že Zelenskyj své rozhodnutí zvrátí, a dodala: „Není to diktátor. To by nikdo neřekl. Je prezidentem v velmi obtížné politické situaci během války.“



Evropští podporovatelé Ukrajiny, včetně Německa, Francie a Švédska, se připojili k obavám ohledně nového zákona, který ukrajinský prezident schválil v úterý večer. Varovali, že by mohl bránit snahám Kyjeva o vstup do EU a brzdit boj proti korupci.



Návrh zákona dává rozsáhlé pravomoci generální prokuratuře. Ta nyní může rozhodovat, které případy mohou vyšetřovat dvě nezávislé agentury – národní protikorupční úřad a specializovaná protikorupční prokuratura.



Tyto dvě instituce hrály klíčovou roli v boji proti korupci na vysoké úrovni a v ochraně miliard mezinárodní pomoci a investic. Kritici tvrdí, že byly zbaveny své autonomie, čímž se staly nerozeznatelné od běžných orgánů činných v trestním řízení.



Zelenskyj tvrdí, že tato reorganizace byla nutná, aby se ukrajinská „protikorupční infrastruktura“ očistila od údajných vazeb na Rusko. Ve středu svolal do své prezidentské kanceláře v Kyjevě schůzku s vedoucími představiteli orgánů činných v trestním řízení a protikorupčních orgánů.



Olena Kurnytska, 21letá studentka York University, se ve středu zúčastnila protestu poprvé. Mávala transparentem s nápisem „Chci vidět budoucnost, ne vzpomínky“. Řekla: „Cítíme, že je naší občanskou povinností být tady. Je to situace, kterou lze snadno zneužít. Válečná vláda může demokracii snadněji zkreslit.“



Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, byla jednou z několika významných evropských osobností, které vyjádřily nespokojenost s legislativními změnami. Požádala Zelenského o vysvětlení a vyjádřila mu své silné obavy, uvedla její mluvčí.



Dodali: „Dodržování zásad právního státu a boj proti korupci jsou základními prvky Evropské unie. Jako kandidátská země se od Ukrajiny očekává, že bude tyto standardy plně dodržovat. Není možné přijmout kompromis.“



V ostrém vzkazu Kyjevu uvedl evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius, že důvěru v době války „lze snadno ztratit jedinou významnou chybou vedení... Jediným způsobem, jak ji obnovit, je transparentnost a otevřený evropský dialog.“





Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad uvedl, že Ukrajina ještě má čas své rozhodnutí zvrátit. „Ještě není pozdě se vrátit,“ řekl francouzskému rozhlasu France Inter. „Budeme v této věci velmi ostražití.“



Odezva veřejnosti proti návrhu zákona se mění v největší domácí politickou krizi Zelenského premiérství. Ve středu se shromáždilo více lidí než v noci předtím. Pouliční protesty, které se konaly v několika městech, byly první od úplné invaze Vladimira Putina v roce 2022.



Představitelé občanské společnosti obvinili prezidentskou administrativu z porušení neformální dohody se společností. Tvrdí, že dohoda s vládou, podle níž bylo kvůli válce s Ruskem nevhodné kritizovat oficiální zneužití moci, je definitivně ukončena.





Ve středu večer se přímo před komplexem Zelenského administrativy shromáždilo asi 3 000 demonstrantů, kteří pod jeho okny skandovali slogany. Mezi nimi zaznívaly „hanba“, „my jsme moc“ a „vetujte zákon“.



Zelenskyj dříve na Telegramu napsal, že Ukrajinci čelí „společnému nepříteli“ v podobě „ruských okupantů“. K veřejné kritice řekl: „Všichni slyšíme, co říká společnost. Vidíme, co lidé očekávají od státních institucí, aby zajistily spravedlnost a efektivitu každé instituce.“



Jurij Sak, bývalý poradce ukrajinského ministerstva obrany, uvedl, že Ukrajinci mají silnou historickou tradici protestů proti všemu, co připomíná autoritářství nebo diktaturu, a to jak v sovětských dobách, tak dnes.



„Máme to v genech. Máme velmi dobrý cit pro to, kde je červená čára a kdy ji lidé překračují. Pokud se někdo pokusí posílit svou moc, lidé vyjdou do ulic,“ řekl s odkazem na povstání v letech 2004 a 2014 proti vnímané špatné vládě.



Sak přirovnal kolektivní náladu k poplachům při leteckém útoku, které zaznívají téměř každý večer, když Kyjev a další města čelí ruským raketovým útokům. „Kdykoli vidíme, že se autoritářství šíří, v hlavách Ukrajinců se spustí tichá siréna,“ naznačil.





