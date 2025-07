Trump uklidňuje podezření všech tím, že říká, že to není nic vážného, že Ghislaine Maxwellová prodávala lidi pro sex

24. 7. 2025

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)

Prezident Trump ukázal, že má srdce ze zlata, když během rozhovoru pro HBO popřál odsouzené obchodnici s lidmi pro sex Ghislaine Maxwellové vše nejlepší.



Zvláštní je, že Trumpův interviewer namítl, že jí nemůže popřát vše nejlepší, protože to je „obchodnice s lidmi“, ale Trump nám připomněl, že to není nic vážného. Pro muže, který nebyl jedním z klientů, to Maxwellové, to byla naprosto přirozená věc.



Trump řekl reportérovi, že by popřál hodně štěstí mnoha lidem, kteří jsou ve vězení, například masovým vrahům. To vysvětluje jeho blízké přátelství s Benjaminem Netanjahuem. Trump je opravdu nejlepší z nás, protože nikoho nesoudí, kromě lidí, kteří odmítají pedofilii nebo genocidi. Ti můžou jít do prdele.



Trump litoval, že přítel jeho přítelkyně Ghislaine (který shodou okolností byl také obchodník s lidmi pro sex) zemřel během poruchy kamery. Trump je zjevně muž, který stále truchlí a měl by se mu projevit soucit a porozumění.



Trump navíc Epsteina sotva znal. Vlastně ho znal tak málo, že se s ním vyfotil jen čtyřikrát více než ten druhý chlap, který ho také sotva znal: princ Andrew. 210 fotografií a 30 videí Trumpa a Epsteina dokazuje, že to byli jen náhodní známí.



Objevily se fotografie Epsteina na Trumpově druhé svatbě, kdy si vzal někoho jménem Maria. To je milé, protože Epstein později představil Trumpovi mladou Melanii, ale rozhodně ne za účelem obchodování s lidmi pro sex.



Když Trumpa Marie omrzela, mladá a ovlivnitelná Melania se rozhodla, že ho chce pro jeho šarm, vtip a inteligenci. Skutečnost, že ji do USA přivedl agent eskortní služby, není podstatná. Buďte upřímné, dámy, kdybyste byly krásné mladé modelky, také byste nedokázaly odolat muži, který vypadá a chová se jako Trump.



Je pochopitelné, že Trump byl Epsteinovi vděčný za to, že mu představil jeho čtvrtou pravou lásku (první tři byly Ivana, Maria a on sám). Proto Trump stál při Epsteinovi, když mu jeho přátelé říkali: „Jdi do prdele, pedofile, nechci tě znát.“



Trump nikdy nedovolil, aby Epsteinovy nedostatky narušily jejich neformální známost. Oba se sblížili při nevinných zábavách, jako byly soukromé soutěže v plavkách pro nezletilé dívky, kde byli jedinými přítomnými muži. Pro čtyřicátníky to byla zcela normální věc.



Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důvod podezřívat Trumpa, že byl jedním z Epsteinových klientů, je velkým šokem, že Epsteinův právník právě zemřel. Mimochodem, Trump nedávno propustil vyhodil muže, který Maxwellovou stíhal.



Je vzrušující, že Trump nařídil Pam Bondi, aby uzavřela dohodu s Maxwellovou, aby zajistila, že Trumpa osvobodí. To vzbuzuje naději, že Maxwellová by mohla být brzy omilostněna. Jak to myslíte, že to zní jako maření spravedlnosti? Trump prostě žádá svou starou přítelkyni o laskavost!



Trumpovi fanoušci to chápou a nevadí jim, že prezidentem je pedofil, pokud udělá Ameriku znovu velkou. Trump se chlubil, že by mohl stát uprostřed Páté avenue a omilostnit známou obchodnici s lidmi pro sex a přesto neztratit žádné příznivce. Chystá se dokázat, že má nejlepší příznivce na světě.



Omilostnění Maxwellové poté, co prohlásí svou nevinu, by bylo to nejméně podezřelé, co by Trump mohl udělat. Všichni nejlepší lidé to chápou.

