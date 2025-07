Channel 4 News: Chodící mrtvoly. Brutální umělý hladomor v Gaze zabíjí děti, rozhovory o příměří se rozložily

25. 7. 2025

čas čtení 14 minut

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 24. července, 19 hodin: Organizace spojených národů upozorňuje, že Palestince nyní ohrožuje hladomor, a po celém světě kolují obrázky vyhublých dětí. Dnes večer se však jednání o ukončení války zdají být na pokraji krachu.

Dobrý večer. Vyhublé děti, jejichž kosti trčí z kůže tenké jako papír. Podle slov jedné agentury OSN nejsou lidé v Gaze ani mrtví, ani živí. Jsou to chodící mrtvoly. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná o masový hladomor. A je to způsobeno člověkem. Izraelská vláda sice trvá na tom, že do Gazy proudí pomoc a že zásoby jsou kradeny Hamásem. Na obě strany je vyvíjen rostoucí tlak, aby se dohodly na příměří, ale dnes večer Izrael i Amerika stáhly své týmy z jednání v Dauhá, přičemž Američané uvedli, že Hamás neprojevuje vůli dosáhnout příměří.

Celosvětové pobouření tedy roste, ale naděje na brzké příměří nejsou velké, přestože svět šokovaly obrazy hladovějících Palestinců. Izrael a Hamás jsou pod obrovským tlakem doma i v zahraničí, aby dosáhly příměří a propuštění rukojmích. Jednání o dohodě se však zdají být v slepé uličce. Izrael a USA odvolaly své delegace a vyslanec prezidenta Trumpa viní Hamás. Mezitím se mnoha lidem v Gaze krátí čas, vysvětluje Jonathan Rugman. Upozorňujeme, že jeho reportáž může být pro některé diváky velmi znepokojující.







Reportér: Toto dítě, které jeho strýc nese do nemocnice v Gaze, je jen jedním z mnoha důkazů hladomoru v této oblasti. Dítě je sirotek, protože jeho rodiče zahynuli ve válce, a příbuzní, kteří se o něj starali, mají sotva co jíst sami, natož aby nakrmili i jeho.

„Trpí těžkou podvýživou. Nepřijímá mléko ani výživu, ani doplňky stravy. A to vše kvůli jeho velmi špatnému zdravotnímu stavu.“ Toto dítě, které jeho strýc nese do nemocnice v Gaze, je jen jedním z mnoha důkazů hladomoru v této oblasti. Dítě je sirotek, protože jeho rodiče zahynuli ve válce, a příbuzní, kteří se o něj starali, mají sotva co jíst sami, natož aby nakrmili i jeho. Organizace spojených národů upozorňuje, že Palestince nyní ohrožuje hladomor, a po celém světě kolují obrázky vyhublých dětí. Dnes večer se však jednání o ukončení války zdají být na pokraji krachu.

Saeed trpí mozkovou obrnou a už tři dny pije jen vodu. Hlad nejprve postihuje lidi s již existujícími zdravotními problémy nebo děti jako sedmiměsíční Mohammed, který váží pouhé 4 kilogramy. Jeho matka je příliš podvyživená, aby ho nakrmila, a jeho babička má závratě z nedostatku jídla.





„Není nic. Kde mám sehnat jídlo? V celé Gaze není žádné jídlo.“





Hlavní humanitární organizace OSN zde říká, že Palestinci nejsou ani mrtví, ani živí, ale jsou to chodící mrtvoly, které v letním horku omdlévají hlady. Izrael tvrdí, že dodává dostatek jídla, ale více než 100 humanitárních organizací to popírá. Šéf Světové zdravotnické organizace to nazval uměle vyvolaným masovým hladomorem.





„Není hanba, že hladovíme? ptá se Tyson. "Chci sehnat snídani pro své děti. Musím se postarat o 22 lidí, včetně zraněných. A pak jsou tu ještě sirotci. To už je příliš. Ani pracovníci humanitárních organizací nejí, aby mohli nakrmit své děti.“





„Naši zaměstnanci se snaží postarat o zraněné, aniž by sami jedli. Je to opravdu naléhavá situace, která musí skončit. Myslím, že lidé jsou na konci svých sil. Je těžké pokračovat den za dnem. Nevím, jak to dokázali až sem, a oni sami také ne. Ale nějak to zvládají, ale v určitém okamžiku to musí skončit. Je to krutost, která se jim páchá.“





Na začátku tohoto týdne byla budova zaměstnanců Světové zdravotnické organizace v Deir Al Balah napadena izraelskými silami. Muži byli spoutáni, svlečeni a poté vyslýcháni. Ženy a děti byly nuceny evakuovat pěšky v rámci akce, kterou izraelská armáda popsala jako zadržení několika podezřelých "teroristů". Hlavní sklad plný zdravotnického materiálu byl také zničen a poté vypleněn zoufalými Palestinci. To vše přispívá k zhoršení podvýživy v Gaze. Mnozí lidé neustále hledají jídlo a vodu, ale lékaře nejvíce znepokojují ti, kteří jsou příliš vyčerpaní na to, aby mohli chodit. Světový potravinový program uvádí, že třetina Palestinců, tedy asi 700 000 lidí, nejí několik dní v kuse.





Moderátorka: Jonathan má nyní nejnovější informace. Jonathane.





Reportér: Jackie, dnes večer máme znepokojivé zprávy o šedesátidenním příměří, ve které Palestinci v Gaze doufali a modlili se za něj, protože Steve Witkoff, mírový vyjednavač prezidenta Trumpa, oznámil, že odvolává své diplomaty z jednání v Kataru kvůli konzultacím. A vinu za to jednoznačně klade na Hamás. Obviňuje Hamás z neochoty dosáhnout příměří, ze sobectví a nekoordinovanosti. A varuje, tedy Witkoff, že Amerika nyní zváží alternativní možnosti, jak dostat rukojmí domů, což zní jako pokračování války. Víme, v čem spočívá hlavní rozpor mezi oběma stranami. Izraelci chtějí dočasné příměří, které by vedlo k propuštění rukojmích a následně k právu vrátit se k boji proti Hamásu. Hamás naopak chce úplné příměří, které by vedlo k ukončení války a odchodu izraelských vojsk z Gazy. Dnes večer to vypadá, že tento velký rozdíl se nepodařilo překlenout. Nejlepší způsob, jak se na to dívat, je možná ten, že se jedná o vyjednávací taktiku pana Witkoffa, který se snaží přivést Hamás k jednacímu stolu. To však není žádnou útěchou pro Palestince, které jsme viděli hladovět v mé reportáži, ani pro diplomatické kroky ve Velké Británii, protože se zdá, že premiér Keir Starmer ztratil trpělivost. Dnes večer prohlásil, že situace v Gaze je nepopsatelná a neomluvitelná. Jsme svědky humanitární katastrofy, řekl. Zítra bude mít nouzový telefonát s lídry Francie, Německa a Itálie a všichni se podle něj shodují na naléhavé potřebě, aby Izrael změnil kurz.





Moderátorka: Jonathane, moc děkuji. Nyní se ke mně z Westminsteru připojuje doktor Husam Zomlot, vedoucí palestinské mise ve Velké Británii. Narodil se v Gaze. Moc děkuji, že jste se k nám připojil. Zdevastování Gazy podvýživou je zřejmé a snad jedinou nadějí bylo, že to vyvine tlak na obě strany, aby dosáhly příměří. Jaký je podle vás současný stav těchto jednání?





Dr. Husam Zomlot: No, jak říkáte ve své reportáži, nevypadá to dobře. Izrael naprosto a nekompromisně chce, aby tento genocida pokračovala. Trvají na tom, že to bude pokračovat. A víte, dělají to velmi veřejně. Jeden z jejich ministrů to dnes ráno řekl. Gaza je, díky Bohu, vyhlazována naší vládou. Chlubí se tím. Jsou na to velmi hrdí a chtějí v tom pokračovat, takže pokud se nám nepodaří změnit postoj Izraele, nevypadá to dobře a nezdá se, že by hlavní zprostředkovatel, USA...





Moderátorka: Ale Američané, kteří opustili Dauhá, se vyjádřili zcela jasně. Rozhodli se stáhnout své týmy domů s tím, že to je Hamás, kdo nejedná v dobré víře.





Dr. Husam Zomlot: No, to, co vidíme, co sledujeme, co víme, je, že skutečnou překážkou je postoj Izraele, a to nejen teď, ale už posledních 22 měsíců. Bylo to příměří navržené USA, které bylo třikrát přijato všemi stranami. A pak Benjamin Netanjahu porušil každé z nich. Takže ne, situace je zcela jasná. Izraelská vláda trvá na pokračování své kampaně vymazání, vyhlazení a zničení palestinského lidu.





Moderátorka: Problém je ale v tom, že Američané v posledních týdnech a měsících změnili svůj jazyk. Jsou mnohem kritičtější vůči Izraeli, ale nyní tvrdí, že problém leží na straně Hamásu. Ve svém prohlášení uvádějí, že zváží alternativní možnosti, jak přivést rukojmí domů. Jak to interpretujete?





Dr. Husam Zomlot: Interpretuji to jako pokrytectví, protože USA jsou na jedné straně velmi kritické. Odsuzují izraelské zločiny, ale zároveň jim poskytují všechny zbraně, finanční podporu, právní krytí a diplomatickou podporu. O tom se bude psát v historických knihách. Bude se psát, že Gaza není jen největším hřbitovem dětí. V Gaze žije 2,3 milionu lidí, kteří nyní hladoví. Pamatujte, že 1 milion z nich jsou děti a vaše zpráva, nová zpráva, právě označila celé obyvatelstvo Gazy za chodící mrtvoly.





Moderátorka: Přesně k tomu bodu o hladovějících lidech v Gaze. Hamás musí určitě jednat. Musí se posunout, jinak lidé budou dál hladovět.





Dr. Husam Zomlot: Kam se posunout? Je to Izrael. Návrh na příměří je na stole už více než 15 měsíců.





Moderátorka: Musí nějak posunout svou pozici směrem k příměří.





Moderátorka: Promiňte, že vás přerušuji, ale opravdu se chci dostat k tomuto. Slyšeli jsme Jonathana říkat, že sir Keir Starmer zřejmě ztrácí trpělivost. Bude mít nouzový telefonát s dalšími evropskými lídry. Co od nich teď potřebujete?





Dr. Husam Zomlot: Premiér a britská vláda také musí přestat jen mluvit. Silná slova nestačí. Nejsou dostačující. Jedná se o nejnaléhavější situaci v nedávné historii. Potřebujeme činy a ty jsou velmi dobře známé. První věcí je přestat Izraeli poskytovat nástroje, které používá k genocidě celého národa, k vyhladovění dětí a lidí. A za druhé, oni vědí, co je třeba udělat. Zbrojní embargo, úplné zbrojní embargo, žádné polovičaté závazky. To je právní závazek britské vlády. Druhou věcí je odpovědnost. Musíme zajistit, aby náš mezinárodní řád založený na pravidlech nyní fungoval a skutečně přivedl válečné zločince k odpovědnosti. Já jsem se kdysi dávno rozhodl pro diplomacii, protože věřím v mezinárodní řád. Dnes vám však říkám, že je vše v troskách. Rozpadá se to před našima očima a pokud nezachráníme Gazu, nezachráníme ani mezinárodní řád a lidstvo bude pohřbeno v Gaze.





Moderátorka: Děkuji vám. Nyní budeme hovořit s izraelským vyjednavačem pro propuštění rukojmích, Gershonem Baskinem. Jak hodnotíte současný stav jednání? Nejprve nám bylo řečeno, že Izraelci odvolali svůj tým domů na konzultace a že jednání nebyla přerušena. Nyní se dozvídáme, že Američané odjeli. Vypadá to podle vás spíše jako krize?

Gershon Baskin: Jedná se rozhodně o krizi. Je to krize hlavně proto, že je třeba vyjednat ukončení války, nikoli částečné příměří na 60 dní, které přinese polovinu rukojmích a propuštění některých palestinských vězňů. Potřebujeme dohodu, která ukončí válku. Vojenští experti mi řekli, že Izrael by se mohl zcela stáhnout z Gazy během dvou týdnů. Ale jak řekl palestinský velvyslanec, Izrael chce ve válce pokračovat. Izraelská vláda má zájem na pokračování války kvůli svému politickému přežití, a proto nevidíme žádná jednání o ukončení války. Chci však zdůraznit, že i Palestinci nesou velkou odpovědnost, protože jednou z Netanjahuových výmluv pro neukončení války je, že pokud Izrael opustí Gazu, Hamás zůstane na místě. Palestinská samospráva se nedokázala rozhodnout, jak bude po válce v Gaze vypadat vláda. Gaza zůstane palestinská a je odpovědností palestinské politiky rozhodnout, kdo a jak ji bude spravovat, až Izrael přestane Gazu okupovat. Toto je zde chybějící článek a je zásadní, aby se Palestinci k této otázce vyjádřili.





Gershon Baskin: To je jisté. V Gaze jsou páchány válečné zločiny. Termín genocida, který se používá, je správný podle Úmluvy o genocidě, kterou po holokaustu sepsalo mezinárodní společenství. Je však důležité poznamenat, že nejde o holocaust. Není to to, co nacisté udělali židům během druhé světové války. Ale v poměru k Gaze, zničení civilizace, vytvoření dvou milionů bezdomovců v Gaze a hladomoru, který tam panuje, jde o holocaust, a mezinárodní společenství se k tomu musí vyjádřit. Dopis podepsaný 28 zeměmi nestačí. Je to jen kus papíru. Je třeba okamžitě podniknout kroky proti válce. Je třeba ji zastavit a mezinárodní společenství musí vyvinout tlak, aby se tak stalo.





0

295

A všichni známe obrysy příměří. Bude muset dojít k okamžitému příměří s posílením pravomocí. Bude muset dojít k výměně rukojmí, a já vám chci připomenout, Jackie, že my máme také rukojmí v izraelských vězeňských táborech a mučících táborech, a vy máte záznamy o tom, kolik tisíc našich lidí bylo bez soudu a bez obvinění zatčeno, včetně 360...A je to naprosto zásadní v tuto chvíli, kdy vidíme, co se děje v Gaze, pokud jde o podvýživu a hladomor.A je jasné, že jedním z nejdůležitějších hráčů v mezinárodním společenství jsou USA. Co si myslíte o prohlášení USA, které zdá se jednoznačně svaluje vinu na Hamás?To je pravda. Slyšel jsem to i od amerických úředníků. Dnes obviňují Hamás, ale já chci vinu vrátit Američanům, protože víme, že kdyby Donald Trump řekl Benjaminu Netanjahuovi, aby válku ukončil, válka by skončila. Trump to ale Netanjahuovi ještě neřekl a my jsme to očekávali, když Netanjahu před pár týdny navštívil Washington. Netanjahu ale zřejmě Trumpa přesvědčil, aby mu dovolil ve válce pokračovat. To je nepřijatelné. Američané mají možnost válku ukončit tím, že Netanjahuovi řeknou, že to musí udělat, a to je to, co se musí stát.