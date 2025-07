Rozčílený Piers Morgan

26. 7. 2025

čas čtení 5 minut

4 minutes of brilliance from @piersmorgan, dismantling yet more nonsense about Gaza. Whatever your view of him, you’re missing out if you don’t watch it. Everyone should watch it and draw their own conclusions about this shameful period in world history. pic.twitter.com/GZs4LXMu0W — Brendan May (@bmay) July 24, 2025 Níže uvedený monolog v nějž se proměnil rozhovor známého britského pravicového televizního novináře Pierse Morgana s izraelským obhájcem izraelské armády, ukazuje, jak rychle se mění celosvětové vnímání Izraele:

Český překlad níže:





Izraelský komentátor: Jistě. Rozhodně nejsem hrdý na masové hladovění, protože žádné není. Jsem hrdý na to, že izraelské obranné síly...





Piers Morgan: No, počkejte, počkejte. Izraelské obranné síly doslova tři měsíce hladověly obyvatelstvo blokádou. Nebylo to žádné tajemství. Každý viděl, o co jde. Obávám se, že se mýlíte. Ta blokáda skončila teprve nedávno. Takže obyvatelstvo hladoví, což je mimochodem válečný zločin. Pokud to děláte.





Izraelský komentátor: Piersi, víte, kolik jídel Gaza Humanitarian Foundation poskytla?





Piers Morgan: Toho mě prosím ušetřete. Jsou to jen kecy. Je to jako když jsem udělal seznam. Upřímně, Shabbosi. Udělal jsem seznam. Udělal jsem seznam, Shabbosi. Udělal jsem seznam. Počkejte, počkejte, počkejte.





Izraelský komentátor: Kolik? 85 milionů jídel. Tak proč bychom jim dali 85 000 000 jídel za poslední měsíc a půl?





Piers Morgan: Já vím, já vím, jsou všichni přejedení. Já vím, já vím.







Izraelský komentátor: Do Gazy směřuje po 7. říjnu více pomoci než před 7. říjnem. Nemohu jmenovat v moderním válečnictví nic jiného -





Piers Morgan: A vy znáte ten problém, Shabbosi.





Izraelský komentátor: Obyvatelstvo ve skutečnosti dostává pomoc od nepřítele. Na to jsme hrdí.





Piers Morgan: To je úžasné. Podívejte, podívejte. Shabbosi. Věc se má takhle, bohužel. Mně připadáte jako lidé, kteří začali bránit neobhajitelné, pokud jde o to, co dělá izraelská vláda. A řeknu vám proč. Po všech těch útocích na Palestince, kteří stojí ve frontách na jídlo, IDF říká v podstatě totéž. Buď stříleli varovné výstřely, nebo se cítili ohroženi některými lidmi, nebo zahájili vyšetřování, ale výsledky jsme nikdy nedostali, a mezitím 1000 lidí, kteří zoufale hladoví a stojí ve frontách na jídlo, i když vy tvrdíte, že mají dost jídla, tisíce lidí se tlačí na malé množství jídla, které se jim podaří sehnat, i když vy tvrdíte, že nemají hlad, protože jsou od vás přejedení, že? Všichni tito lidé prostě umírají a nemá to nic společného s tím, že na ně IDF střílí, když všichni vědí, že to dělá, a to je problém, když bráníte neobhajitelné. Bylo by mnohem věrohodnější, kdyby IDF jen jednou, jen jednou řekla: „Víte, co jsme udělali? Stříleli jsme na ně a jak jste řekl, jste velmi hrdí na všechno, co dělají.“ A kdyby se k tomu hrdě přiznali a vysvětlili, proč musí střílet hladové lidi, kteří běží pro trochu jídla, možná bychom všichni brali mnohem vážněji jejich další tvrzení.





A další věc, kterou jsem zmínil, je, že když mi teď řeknete: „Říkáte nesmysly, všichni jsou přejedení a nikdo není zabitý a všechno je to vina Hamásu“, tak to prostě není pravda. Izraelská vláda dodnes odmítá vpustit do Gazy jakákoli mezinárodní média, a to ne proto, že by se obávala o bezpečnost novinářů, protože zabila přes 200 palestinských novinářů. Nezáleží jí na zdraví a bezpečnosti novinářů a ani není její věcí rozhodovat o bezpečnostních požadavcích novinářů. To je věc organizací, které je zaměstnávají. Ale dokud izraelská vláda nepustí zahraniční média do Gazy, aby ověřila její nekonečná a podle mého názoru naprosto neupřímná prohlášení, nikdo by neměl věřit ani slovu z toho, co teď říkají, protože proč bychom měli? Proč bychom měli? Proč bychom měli věřit čemukoli, co izraelská vláda o tomhle říká, když nedovolí, aby to světová média viděla? Co udělali jako první po 7. říjnu? Přivedli světová média do kibuců, aby viděla celou hrůzu toho, co udělal Hamás, aby ověřila pravdu.





Ale stejný přístup neuplatní při ověřování pravdy v Gaze, a jako novinář vím, proč to nechtějí udělat. Nechtějí, aby lidé viděli pravdu. Skrývají pravdu. To jim umožňuje beztrestně lhát a zbavovat se jakékoli odpovědnosti za to, co dělají. A pokud zním rozzlobeně, je to proto, že jsem sakra rozzlobený, protože je tak zřejmé, že nechtějí, aby lidé viděli pravdu. A tady to můžete vidět. A můžete si to opakovat do zblbnutí. Že se nic špatného neděje. Že tady není nic k vidění. Že za všechno může Hamás. Že nikdo nikoho nehladoví. Že nikdo nestřílí na lidi, kteří dostávají potravinovou pomoc. Že nikdo nedělá nic špatného. Že je to nejmorálnější armáda na světě. No dobře, tak pusťte tam novináře, ať se sami přesvědčíme, jak je to všechno pravda.









0