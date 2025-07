Donald Trump: „Lidé ho prokoukli a není vítán“: Skotsko se připravuje na Trumpovu návštěvu

26. 7. 2025

Plánují se protesty, ale ti, kteří se léta stavěli proti prezidentovým golfovým hřištím, se obávají, že tím jen pohladí jeho ego



Rohan Beyts poprvé navštívila pobřeží s dunami a s výhledem na šedé moře v Menie v Aberdeenshire, když byla teenagerka. Později sem přivedla své vlastní děti, aby si hrály v nádherné krajině dun a slatin, kde plné motýlů a květin.



Beyts se zúčastnila prvního setkání svolaného v roce 2006, jehož cílem bylo zmobilizovat místní odpor proti plánům tehdejšího obchodního magnáta Donalda Trumpa zliokvidovat tuto ekologicky vzácnou a zákonem chráněnou lokalitu, aby zde mohl vybudovat svůj první skotský golfový resort.



Po hořkém a zdlouhavém sporu s místními obyvateli a environmentalisty, kteří bojovali za záchranu dun a obydlí v jejich okolí, Trump nakonec získal stavební povolení k výstavbě „největšího golfového hřiště na světě“. V té době slíbil pobřežní resort za 1 miliardu liber, včetně rozlehlých hřišť, luxusních domů a výškových bytů v timeshare – sliby, které nebyly splněny.



„Kde je ten obrovský rozvoj, který měl nahradit pracovní místa v ropném průmyslu? Nechápu, jak se politici mohli nechat tak oklamat,“ dodává Beytsová.



Beytsová, která později dosáhla morálního vítězství u soudu proti zaměstnancům firmy Trump International, kteří ji vyfotografovali, když se zastavila, aby si odskočila na procházce po dunách, nebude proti nejnovější návštěvě prezidenta protestovat.



„Plně podporuji lidi, kteří chtějí demonstrovat, a kdybych si myslela, že to nějak pomůže lidem v Gaze nebo na Ukrajině, udělala bych to také, ale obávám se, že to jen pohladí jeho ego.“



David Milne byl jedním z místních obyvatel, kteří se odmítli vzdát svého domu poté, co se Trump dvakrát pokusil jej koupit. Jedná se o bývalou stanici pobřežní stráže, kterou Trump popsal jako „vizuální slum“, a poté se pokusil zajistit její vyvlastnění. „Celý jeho přístup byl arogantní – ‚Udělám, co se mi zlíbí.‘ Lidé tady mají špatný zvyk říkat: ‚Tak to tedy ne‘,“ říká Milne.



Při jedné z předchozích Trumpových návštěv v Menie vyvěsil Milne na svém stožáru mexickou vlajku na znamení solidarity s těmi, proti nimž se republikánský prezident během svého prvního funkčního období zaměřil. Tentokrát vyvěsí skotskou vlajku.



„Lidé jsou rozhořčeni, že se to popisuje jako soukromá návštěva, přitom bezpečnostní opatření stojí zemi obrovské peníze. Situace je dost napjatá – proč za to platíme? Vtahuje britskou policii do záměrné publicity pro svůj nový golfový areál,“ říká Milne.



Beyts a Milne jsou ochotni reflektovat své roky odporu a úzká přátelství, která se mezi nimi vytvořila, ale uznávají, že ostatní jsou vyčerpaní neustálými nepokoji a zájmem médií, které doprovázejí blízkost resortu. Policie již zaklepala na Milneovy dveře, aby ho varovala, že přístup k jeho domu bude omezen.



Tommy Campbell, místní odborář, který bude moderovat „festival odporu“ plánovaný na sobotu v centru Aberdeenu, však říká, že mírumilovní demonstranti se v úterý ráno, kdy Trump podle očekávání otevře své nové golfové hřiště, přiblíží k resortu co nejblíže, aby mohli při odlivu napsat protestní vzkazy do písku na pláži Balmedie.



„Svět se změnil od doby, kdy se poprvé objevil v Aberdeenu jako podnikatel a někteří lidé byli ochotni mu dát šanci,“ říká Campbell. „Lidé ho prokoukli a není tu vítán.“



Stejně jako Beyts a Milne i Campbell vyjadřuje zklamání nad tím, že se Keir Starmer a skotský premiér John Swinney setkají s Trumpem během jeho návštěvy. „Nezastupují skutečné pocity skotského lidu,“ říká.



Na západním pobřeží Skotska čelí obyvatelé Turnberry objížďkám, bezpečnostním kontrolám a zvýšené policejní přítomnosti, přičemž po venkovských silnicích se pohybují přepravní vozy. Kolem Trumpova luxusního resortu jsou kovové ploty a řady policistů v reflexních vestách blokují pláž, kde ho pravidelně vítala zesnulá Janey Godley se svým nechvalně známým ručně psaným protestním transparentem: „Trump je kunda.“



V březnu Trump označil členy pro-palestinské skupiny obviněné z vandalismu na hřišti v Turnberry, kteří na trávu napsali „Gaza není na prodej“, za „teroristy“.



V pátek byli někteří místní obyvatelé rozhořčeni „částečnou blokádou“, ve které se ocitli. Jeden důchodce se ptal, proč britská vláda přispívá na drahou policejní ochranu soukromé návštěvy, zatímco omezuje zimní přídavky na topení pro jeho generaci. Jiní však zmínili pracovní místa, která Trump do oblasti přinesl.



Nové golfové hřiště je věnováno zesnulé matce prezidenta, Mary Anne Trumpové, která vyrůstala na ostrově Lewis dále na západním pobřeží, než emigrovala do USA.



V hlavním městě ostrova Lewis, Stornoway, Sarah Venus znovu vyvěsila protestní transparent, který jí v květnu nařídila odstranit místní rada. Na transparentu je napsáno: „Hanba ti, Donalde Johne“, což mu jednou řekla jeho matka. Vyvěšení transparentu bylo vyvolané Trumovým zacházením s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na tiskové konferenci v Bílém domě v únoru.



Transparent nyní bude putovat po ostrově kolem soukromých domů, protože Trumpova návštěva pokračuje i příští týden. „Tentokrát budou protesty trochu jiné kvůli širšímu kontextu,“ říká Venus.





„Lidé začínají spojovat souvislosti a uvědomují si, že se jedná o nadnárodní boj proti fašismu. Neděje se to jen tam v USA a možná je tu příležitost být ostražití a zabránit tomu i tady.“





Zdroj v angličtině ZDE

