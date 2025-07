Čína vyzývá k globální spolupráci v oblasti umělé inteligence navzdory Trumpovi

26. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

Čína učinila toto prohlášení několik dní poté, co administrativa prezidenta Trumpa představila strategii nízké regulace



Čínský premiér na globální konferenci varuje, že vývoj umělé inteligence musí být zvážen s ohledem na bezpečnostní rizika, a vyzývá k „dalšímu konsensu celé společnosti“



Čínský premiér Li Qiang navrhl zřízení organizace na podporu globální spolupráce v oblasti umělé inteligence a vyzval země, aby koordinovaly vývoj a bezpečnost této rychle se vyvíjející technologie, několik dní poté, co USA představily plány na deregulaci tohoto odvětví.



Na výroční Světové konferenci o umělé inteligenci (WAIC) v Šanghaji Li označil AI za nový motor růstu, dodal, že správa je roztříštěná, a zdůraznil potřebu větší koordinace mezi zeměmi s cílem vytvořit globálně uznávaný rámec pro AI.





Li v sobotu varoval, že rozvoj umělé inteligence musí být zvážen s ohledem na bezpečnostní rizika, a uvedl, že je naléhavě zapotřebí globální konsensus.



Jeho výroky přišly jen několik dní poté, co americký prezident Donald Trump představil agresivní strategii nízké regulace zaměřenou na upevnění dominance USA v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví. Jedna z výkonných vyhlášek se zaměřila na to, co Bílý dům označil jako „probuzené“ modely umělé inteligence.



Při zahájení Světové konference o umělé inteligenci Li zdůraznil potřebu správy a vývoje otevřeného zdroje.



„Rizika a výzvy, které s sebou přináší umělá inteligence, vzbudily širokou pozornost... Naléhavě je třeba dosáhnout dalšího konsensu celé společnosti o tom, jak najít rovnováhu mezi rozvojem a bezpečností,“ uvedl premiér.



Li uvedl, že Čína bude „aktivně podporovat“ rozvoj otevřeného zdrojového kódu umělé inteligence a dodal, že Peking je ochoten sdílet pokroky s ostatními zeměmi, zejména s rozvojovými zeměmi na globálním jihu.



Třídenní akce sdružuje přední představitele průmyslu a tvůrce politik v době eskalující technologické konkurence mezi Čínou a Spojenými státy – dvěma největšími ekonomikami světa – kde se umělá inteligence stává klíčovým bojištěm.



Washington uvalil na Čínu vývozní omezení na pokročilé technologie, včetně nejmodernějších čipů pro umělou inteligenci vyráběných společnostmi jako Nvidia a zařízení na výrobu čipů, s odůvodněním, že tato technologie by mohla posílit vojenské schopnosti Číny.



Li ve svém projevu Spojené státy nejmenoval, ale varoval, že AI by se mohla stát „exkluzivní hrou“ pro několik zemí a společností, a uvedl, že mezi výzvy patří nedostatečná nabídka čipů pro AI a omezení výměny talentů.



V době, kdy se AI integruje prakticky do všech odvětví, vyvolává její využití závažné etické otázky, od šíření dezinformací po dopad na zaměstnanost nebo potenciální ztrátu technologické kontroly.



Na začátku tohoto týdne byly zpravodajské společnosti varovány před „devastujícím dopadem“ na online publikum, protože výsledky vyhledávání budou nahrazeny shrnutími AI, poté co nová studie tvrdila, že to způsobilo až 80% pokles počtu prokliků.



Světová konference o AI je každoroční akce pořádaná vládou v Šanghaji, která obvykle přitahuje významné představitele průmyslu, vládní úředníky, výzkumníky a investory.



Mezi sobotními řečníky byli Anne Bouverot, zvláštní vyslankyně francouzského prezidenta pro AI, počítačový vědec Geoffrey Hinton, známý jako „kmotr AI“, a bývalý generální ředitel Google Eric Schmidt.



Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk, který se v minulých letech pravidelně účastnil zahajovacího ceremoniálu osobně i prostřednictvím videa, letos nevystoupil.



Na výstavě se představují převážně čínské společnosti, včetně technologických firem Huawei a Alibaba a startupů, jako je výrobce humanoidních robotů Unitree. Mezi západními účastníky jsou Tesla, Alphabet a Amazon.

