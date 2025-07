V Česku rovnost učitelky a papaláše před zákonem neexistuje?

25. 7. 2025 / Radomír Silber

Proč má svobodu názoru na válku, a dokonce právo na podporu okupace a pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti občan Petr Fiala?

Nejvyšší státní zastupitelství a nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová se stížnostmi na nečinnost a podjatost Městského státního zastupitelství v Brně a Krajského státního zastupitelství v Brně a na nadržování justice občanu Fialovi opakovaně odmítají zabývat.

Stíhali učitelku Martinu Bednářovou za politicky nepohodlné názory a informace. Měla svůj vlastní pohled, nemusí se nám všem líbit, na válku Ruska proti Ukrajině. Zdálo se jí v jisté době, že na Ukrajině ano, ale v Kyjevě, kam proudí delegace potentátů z celé Evropy a Spojených států, válka vlastně není. A pochybovala, že za lidské oběti v Buče a jinde nese odpovědnost Rusko nebo jenom Rusko.

A poukazovala na ukrajinské útoky na Rusy na Donbasu jako na jednu z příčin války. Státní zastupitelství a nejvyšší státní zástupce učitelku Bednářovou za její názory a za svobodně vyslovená tvrzení stíhali a chtěli odsoudit. Soud zprvu nechtěl, a tak nakonec pomohla změna soudce. A nejvyšší státní zástupce naléhal, až ji odsoudili. Zkrátka když si český občan dovolí mít jiný názor, možná mylný a možná ne, než čeští papaláši, ohrožuje vrchnost. Nestačí svobodná diskuse a kritika, ale musí být potrestán.

Koho vlastně státní zastupitelství a justiční systém skutečně hájí? Řadovou učitelku a její právo na názor či omyl rozhodně nikoli. Zato dobře informovaného papaláše Petra Fialu, který podporuje okupační mocnost Izrael a který drze popírá válečné zločiny a aktivně podporuje válku a okupaci palestinských teritorií, ano. A to i tehdy, když Fiala podpořil v České televizi loupeživou okupační mocnost stát Izrael úmyslnou lží. Vysoce postavený podporovatel okupanta Netanjahua a okupace a jeho genocidně vedené války proti Palestincům v Gaze Petr Fiala si je vědom skutečné situace. Má, jak to potvrzuje i úřad vlády ČR, spolehlivé informace. Přesto Fiala českým občanům sebevědomě lže. Zapřel válečné zločiny Izraele a zločiny proti lidskosti včetně blokády vody a potravin v Gaze a lživě se zneužitím vždy ochotné České televize ohlásil: „Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo."

Desetitisíce palestinských žen a dětí zemřely pod izraelskou blokádou hladem, nedostatkem lékařské pomoci, ale především izraelskými bombami a mířenými střelami. Papaláš Petr Fiala jménem české vlády a pod jeho vlivem i další jeho lidé a úředníci ale opakovaně jednali proti návrhům na půdě OSN a EU na zastavení války, na humanitární příměří a propuštění rukojmí.

Učitelka Bednářová podle české justice právo na vlastní názor, správný či nesprávný, neomylný či mylný, na válku na Ukrajině nemá. A když si jej dovolila vyslovit, byla vyhozena z práce a systém státních zastupitelství to dohnal až k jejímu odsouzení, k umlčení hrozbou vězení. Zato vysoký papaláš Petr Fiala, dobře informovaný a znalý historie, má právo nejen se mýlit, ale i otevřeně podporovat válku, okupaci a lhát. Městské státní zastupitelství v Brně, které chce Petra Fialu ochránit před jakýmkoli šetřením a stíháním, ústy státní zástupkyně JUDr. Jitky Horákové, Ph.D., nepravdivě tvrdí: „Petr Fiala vyjadřuje přesvědčení, že Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo. Nelze tudíž dovodit jeho kladný postoj k jednání Izraele v současné eskalaci palestinsko-izraelského konfliktu, které má nebo by mělo za následek civilní oběti a které by případně bylo možné označit za válečný zločin“.





Státní zástupkyně Jitka Horáková skutečně nic neví o izraelské okupaci, o blokádě humanitární pomoci a o masakrech žen a dětí v Gaze? Proč úředně účelově vydává Fialovu prokazatelnou lež a jeho vědomé popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za údajné pouhé Fialovo "přesvědčení"? Možná proto, že má paní státní zástupkyně strach jednat podle práva? A možná proto, že při tom spoléhá na podporu shora? Petra Fialu, který podporuje okupační mocnost stát Izrael, okupaci palestinských území a válku Izraele proti Gaze i stíhané pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamina Netanjahua a další, hájí totiž i Krajské státní zastupitelství v Brně. A Nejvyšší státní zastupitelství, které tak horlivě šlo po krku učitelce Martině Bednářové?





