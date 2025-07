Robert Reich: Umlčování v USA

25. 7. 2025

5 minut



Colbert, The Washington Post, Columbia University … a tak to pokračuje dál



Nejnovější obětí Trumpových snah umlčet kritiku médií je Eduardo Porter, jeden z nejrozumnějších a nejinteligentnějších kritiků tohoto ohavného režimu.



V úterý Porter napsal svůj poslední komentář pro The Washington Post. V něm kritizoval Trumpův pokus o rozbití globálního obchodního systému.



Porter tím ale neskončil. Vysvětlil také, proč odchází z Postu:



„Jeff Bezos a jeho nový šéf rubriky Názory vedou noviny cestou, kterou nemohu následovat, směrem k neúprosné propagaci volného trhu a osobních svobod… Netuším, do jaké míry je to způsobeno strachem pana Bezose z toho, co by Donald Trump mohl udělat s jeho různými obchodními zájmy, z nichž většina má pro něj větší hodnotu než The Post.“



Proč? Protože Bezos vlastní řadu megakorporací, včetně Amazonu, které jsou závislé na Trumpově dobré vůli a mohly by se dostat do velkých potíží, pokud by se Trump rozhodl Bezosovi pomstít.



Podobný příběh je i u Stephena Colberta, dlouholetého moderátora pořadu CBS „The Late Show“ a nejlépe hodnoceného moderátora pozdně večerní talk show ve Spojených státech.



14. července Colbert otevřeně kritizoval mateřskou společnost CBS, Paramount, za to, že se s Trumpem dohodla na vyrovnání ve výši 16 milionů dolarů v jeho frivolní žalobě kvůli rutinní úpravě rozhovoru v pořadu „60 Minutes“ s Kamalou Harrisovou, který podle Trumpa dal Kamale Harrisové neférovou výhodu v volbách v roce 2024.



Colbert ve svém úvodním monologu řekl:



„Jako někdo, kdo byl vždy hrdým zaměstnancem této stanice, se cítím uražen. A nevím, jestli něco kdy napraví mou důvěru v tuto firmu... Věřím, že tento druh komplikované finanční dohody s úřadujícím vládním úředníkem má v právních kruzích odborný název. Je to tučný úplatek. Protože to vše přichází v době, kdy se majitelé Paramountu snaží přimět Trumpovu administrativu, aby schválila prodej naší stanice novému majiteli, společnosti Skydance.“



O tři dny později, 17. července, Paramount Colbertovu show zrušil, což z Trumpa vyvolalo oslavné prohlášení: „Jsem naprosto nadšený, že Colberta vyhodili.“



(O několik dní později Colbert vytáhl těžký kalibr, řekl Trumpovi, aby „šel do prdele“, a žertoval, že vždycky snil o tom, že mu úřadující prezident oslaví konec kariéry.)



Včera, týden po zrušení Colbertovy show, schválila Trumpova Federální komise pro komunikace prodej Paramountu společnosti Skydance.



Aby dohodu stvrdil, slíbil generální ředitel Skydance David Ellison, že v Paramountu a CBS zruší všechny programy DEI se sídlem v USA a vytvoří nového ombudsmana, který bude řešit stížnosti na ideologickou zaujatost v zpravodajství.



Trump tvrdí, že CBS také souhlasila s vysíláním veřejných oznámení v hodnotě 20 milionů dolarů, která budou v souladu s jeho ideologickými přesvědčeními.



Řekněme si to na rovinu. Jeff Bezos umlčel veškerou kritiku Trumpa na redakčních stránkách The Washington Post, protože se bojí Trumpova hněvu.



CBS a její mateřská společnost Paramount umlčely kritiku Trumpa v Colbertově velmi populárním pořadu „Late Show“, protože její nejvyšší vedení se bojí Trumpova hněvu.



Nový majitel CBS souhlasil s určitým federálním zasahováním do obsahu svých pořadů, protože se bojí Trumpova hněvu.



Umělé umlčování se děje v amerických médiích, protože Trump nesnese kritiku, protože je strašně pomstychtivý a protože je ochoten a schopen využít všechna ministerstva a agentury federální vlády k potrestání všech mediálních korporací, které umožňují svým autorům nebo moderátorům kritizovat ho.



Totéž platí pro americké univerzity, jejichž profesoři často kritizovali Trumpovy nelegální a protiústavní kroky a jejichž výzkum často vedl k závěrům, které jsou v rozporu s Trumpovými lžemi (například že klimatická změna je „podvod“).



Kolumbijská univerzita, Dartmouth College a několik dalších se snažily „spolupracovat“ s Trumpovým režimem, aby se vyhnuly Trumpově hněvu.



Co tato „spolupráce“ obnáší? Umělé umlčování Trumpových potenciálních kritiků.



Kolumbijská univerzita právě souhlasila, že režimu umožní prověřit své přijímací a náborové postupy, aby mohla získat federální granty na výzkum, které jí režim zadržel.



Přátelé, takhle umírá demokracie.



Hanba všem médiím a univerzitám, které Trumpovi dovolí, aby je umlčel.



Trump je nebezpečný despota. Amerika potřebuje svého Eduarda Portera, Stephena Colberta a všechny ostatní v médiích a akademické sféře, kteří pomohli národu pochopit, jak nebezpečný Trump skutečně je.

