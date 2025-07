Izraelská armáda oznamuje „taktickou pauzu“ v některých částech Gazy, zatímco tlak na Izrael kvůli hladomoru roste

27. 7. 2025

Izraelci nyní přiznali, že nemají důkazy, že Hamás kradl humanitární pomoc. Vtipné, že místní úderka popíračů genocidy od vládních představitelů po Milana Mikeleckého se mohla v papouškování tohoto argumentu přetrhnout. — Prokop Singer (@prokki) July 27, 2025



Nejméně 13 Palestinců, včetně dvou dětí, bylo dnes ráno zabito poté, co izraelské síly zahájily palbu na lidi čekající na humanitární pomoc v Gaze, sdělily palestinské agentuře Wafa lékařské zdroje.



Wafa informuje, že šest civilistů bylo zabito poblíž centra pro distribuci pomoci jihozápadně od Khan Younis, dalších šest Palestinců bylo zabito poblíž centra pro distribuci pomoci na předměstí Rafahu a jedna další osoba byla zabita při podobném útoku v centru Gazy.



Izrael zadržel loď s aktivisty, kteří se pokoušeli doručit pomoc do Gazy

Huwaida Arrafová na palubě lodi Handala dává izraelským ozbrojeným silám lekci z mezinárodního práva, když jim brání v přiblížení se k Gaze. Upozorňuje., že izraelská armáda porušuje zákon, když je zatýká v mezinárodních vodách, že izraelská blokáda Gazy je nezákonná a že loď Handala nijak neohrožuje Izrael, dováží jen potravu pro nemluvňata do Gazy, kterou Izrael blokuje. Přesto byla loď nezákonně zadržena: Huwaida Arraf, onboard the Handala, gives the IOF a lesson on International law as they threaten them from getting closer to Gaza. pic.twitter.com/bqDZIdfs8o — WearThePeace (@WearThePeaceCo) July 26, 2025

Loď s aktivisty a novináři byla v sobotu zadržena izraelskými vojáky při pokusu o přepravu pomoci do Gazy. Propalestinská skupina poukazuje na to, že posádka byla nezákonně zadržena.



Loď Handala, vedená aktivistickou skupinou Freedom Flotilla Coalition, byla v době zadržení podle online sledovacího nástroje, který sledoval její kurz, asi 50 km od egyptského pobřeží a 100 km západně od Gazy.



V příspěvku na Twitteru izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jeho námořnictvo loď zastavilo, aby „nelegálně nevplula do námořní zóny pobřeží Gazy“.



„Loď se bezpečně blíží k pobřeží Izraele. Všichni pasažéři jsou v bezpečí,“ uvádí se v příspěvku. „Neoprávněné pokusy o prolomení blokády jsou nebezpečné, nezákonné a podkopávají probíhající humanitární úsilí.“



Mezi 21 aktivisty na palubě lodi byli podle prohlášení skupiny dva Australané, včetně novinářky Tanie „Tan" Safi a aktivisty za lidská práva Roberta Martina, dva reportéři Al Jazeera a francouzské političky Emma Fourreau a Gabrielle Cathala.





Egyptský Červený půlměsíc oznámil, že v neděli vyslal přes izraelský kontrolovaný přechod Kerem Shalom více než 100 nákladních vozidel s více než 1 200 tunami potravinové pomoci do jižní Gazy.



„Stojí za zmínku, že Egyptský červený půlměsíc je na hranicích přítomen od začátku krize, protože přechod Rafah nebyl na egyptské straně zcela uzavřen. S pomocí 35 000 dobrovolníků z asociace pokračuje ve své připravenosti a úsilí usnadnit vstup humanitární pomoci,“ napsal egyptský Červený půlměsíc v příspěvku na Facebooku.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že dalších šest lidí zemřelo na hladomor, celkový počet obětí tak stoupl na 133



V aktualizaci zveřejněné dnes ráno na Telegramu ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemocnice v pásmu zaznamenaly za posledních 24 hodin šest nových úmrtí v důsledku hladomoru a podvýživy, včetně dvou dětí „vyčerpaných hladem“.



Celkový počet úmrtí v důsledku podvýživy tak od začátku izraelské války v Gaze, která je stále častěji popisována jako genocida civilního obyvatelstva tohoto území, vzrostl na 133, z toho 87 dětí.





Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher napsal v příspěvku na Twitteru:



Vítáme oznámení o humanitární přestávce v Gaze, která umožní průchod naší pomoci.





Jsme v kontaktu s našimi týmy na místě, které udělají vše pro to, aby v tomto časovém okně dostaly pomoc co nejvíce hladovějícím lidem.



Izraelská armáda oznámila, že do odvolání zastaví všechny operace v Muwasi, Deir al-Balah a Gaze každý den od 10:00 do 20:00 místního času.



Izraelská armáda oznamuje „taktickou pauzu“ ve třech oblastech Gazy



Izraelská armáda oznámila, že v rámci opatření na zlepšení zhoršující se humanitární situace zahájí „taktickou pauzu“ v bojích ve třech oblastech Gazy.



Armáda uvedla, že od neděle do odvolání zastaví všechny operace v Muwasi, Deir al-Balah a Gaze každý den od 10:00 do 20:00 místního času.



Armáda uvedla, že v těchto oblastech neprovádí operace, ale v posledních týdnech zde docházelo k bojům a útokům. V prohlášení armáda uvedla, že také vymezí bezpečné trasy, aby pomohla humanitárním organizacím doručit potraviny a další zásoby lidem v celé Gaze.



Oznámení, že armáda pozastaví některé boje, přichází po měsících varování odborníků před hladomorem v důsledku izraelských omezení pomoci.



Mezinárodní kritika, včetně kritiky ze strany blízkých spojenců, sílí, protože v posledních týdnech bylo při pokusech dostat se k místům distribuce potravin zabito několik set Palestinců.



Jordánská bezpečnostní agentura zveřejnila na Twitteru video, které zřejmě ukazuje několik nákladních vozidel s humanitární pomocí jedoucích po silnici směrem k Gaze.





„Právě teď se směrem k Gaze pohybují obrovské jordánské konvoje s humanitární pomocí,“ napsalo na Twitteru jordánské ředitelství veřejné bezpečnosti.





Egyptská státní média v neděli ráno informovala, že kamiony s humanitární pomocí začaly vjíždět do pásma Gazy, poté co Izrael oznámil „taktické zastavení“ bojů v některých částech zdevastovaného území, aby umožnil dodávky pomoci.





Izrael je široce obviňován z toho, že používá potraviny jako politickou zbraň a že blokádou pomoci kolektivně trestá civilní obyvatelstvo, čímž hrubě porušuje mezinárodní právo.









Zdroj v angličtině ZDE





556

Zastavení bojů, které může trvat několik hodin nebo dní, přichází uprostřed rostoucího mezinárodního tlaku kvůli hladomoru a rozšířené podvýživě v Gaze způsobené omezením pomoci do tohoto území ze strany Izraele.Rostlo také odsouzení počtu zoufalých Palestinců zabitých v blízkosti distribučních míst pomoci, kteří čekali na malé množství potravin, které bylo do Gazy vpuštěno.OSN v úterý uvedla, že izraelské síly zabily více než 1 000 Palestinců, kteří se pokoušeli získat potravinovou pomoc od té doby, co koncem května zahájila činnost Gazská humanitární nadace podporovaná USA a Izraelem, která fakticky nahradila stávající systém vedený OSN.Podle odborníků na potravinovou bezpečnost prožívá více než 2 miliony Palestinců v Gaze katastrofální humanitární krizi a celé obyvatelstvo je ohroženo hladomorem.Izrael uvalil od března na 11 týdnů úplnou blokádu pomoci (údajně s cílem vyvinout tlak na Hamás, aby propustil rukojmí), a jen nepatrné množství potravin, paliva a zdravotnického materiálu, které bylo od května vpuštěno, nedokázalo zmírnit extrémní hlad.Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že své rozhodnutí koordinovala s OSN a mezinárodními organizacemi s cílem „zvýšit rozsah humanitární pomoci směřující do pásma Gazy“.OSN ani nevládní humanitární organizace působící v Gaze zatím oficiálně nereagovaly.Humanitární pracovníci jsou hluboce skeptičtí, že letecké dodávky mohou bezpečně doručit dostatek potravin k řešení prohlubující se hladomoru, kterému čelí více než dva miliony obyvatel Gazy.Britský premiér Keir Starmer však tento nápad podpořil a slíbil, že bude spolupracovat s Jordánskem na obnovení leteckých dodávek. Spojené arabské emiráty oznámily, že letecké dodávky „okamžitě“ obnoví.Řada západních a arabských vlád provedla letecké shozy v Gaze v roce 2024, kdy dodávky pomoci po zemi také čelily izraelským omezením, ale mnoho humanitárních pracovníků je považuje za neúčinné.„Letecké shozy nezvrátí prohlubující se hladomor,“ řekl Philippe Lazzarini, šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. „Jsou drahé, neúčinné a mohou dokonce zabít hladovějící civilisty.“Izraelská armáda trvá na tom, že neomezuje počet nákladních vozidel vjíždějících do Gazy, a tvrdí, že agentury OSN a humanitární organizace pomoc po jejím doručení na území neshromažďují.Humanitární organizace však armádu obviňují z nadměrných omezení a přísné kontroly přístupu na silnice v Gaze.Australský premiér Anthony Albanese obvinil Izrael z porušení mezinárodního práva tím, že blokuje pomoc do Gazy, a uvedl, že „nelze vinit nevinné lidi“ za činy Hamásu, a varoval, že vláda Benjamina Netanjahua „ztrácí podporu“ na mezinárodní scéně.„Zcela jasně se jedná o porušení mezinárodního práva, když se brání dodávkám potravin, což je rozhodnutí, které Izrael učinil v březnu,“ řekl Albanese v nedělním pořadu Insiders televize ABC.Albanese však tvrdí, že Austrálie nemá v nejbližší době v úmyslu uznat palestinský stát, a varuje, že navzdory rostoucímu tlaku uvnitř jeho Labouristické strany, aby vláda dodržela svůj dlouhodobý závazek, je třeba učinit další kroky k dosažení dvoustátního řešení.Izraelská armáda v neděli rovněž uvedla, že provedla shoz humanitární pomoci v Gaze, který zahrnoval balíčky s moukou, cukrem a konzervami.Odborníci na výživu již měsíce varují před rizikem hladomoru v Gaze, kde Izrael omezil pomoc, protože podle něj Hamas odklání zboží na posílení své vlády.Obrázky vyhladovělých dětí, které se v posledních dnech objevily z Gazy, vyvolaly celosvětovou kritiku Izraele, včetně jeho blízkých spojenců, kteří požadují ukončení války a humanitární katastrofy, kterou vyvolala.Na Telegramu izraelská armáda oznámila, že „provedla shoz humanitární pomoci v rámci pokračujících snah o umožnění a usnadnění vstupu pomoci do pásma Gazy“.Armáda uvedla, že tyto humanitární kroky jsou povoleny souběžně s ofenzívou proti Hamásu a dalším militantním skupinám v Gaze.Izrael čelí rostoucí mezinárodní kritice kvůli prohlubující se hladomoru v Gaze poté, co 2. března uvalil na Gazu úplnou blokádu. Na konci května začal povolovat obnovení dodávek humanitární pomoci v omezeném množství.Rozhodnutí uvolnit dodávky humanitární pomoci přišlo poté, co palestinská civilní obrana oznámila, že při izraelských útocích a střelbě bylo zabito více než 50 Palestinců, někteří z nich čekali v blízkosti center pro distribuci humanitární pomoci.