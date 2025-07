BBC The World This Weekend: Izraelské sliby o dodávkách pomoci jsou zatím jen sliby

28. 7. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátor, pořad the World the Weekend, rozhlas BBC, neděle 27. července, 13 hodin: Vítejte v pořadu World this Weekend. Toto jsou zvuky pomoci na cestě k hranicím Gazy, známky pohybu v humanitární krizi v této oblasti.



OSN oznámila, že se pokusí dostat pomoc k co největšímu počtu hladovějících lidí v Gaze poté, co Izrael prohlásil, že vytvořil bezpečné trasy pro dodávky potravin a léků. Z Egypta začaly do území vjíždět nákladní vozy, ale podle zpráv z centra Gazy izraelské jednotky zahájily palbu na Palestince shromážděné podél trasy humanitární pomoci a zabily nejméně devět lidí. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo dalších šest úmrtí v důsledku podvýživy, čímž se celkový počet obětí zvýšil na 133, z nichž většinu tvoří děti.

V humanitární krizi v Gaze se objevují známky posunu. Izraelská armáda IDF oznámila, že pozastavuje boje ve třech oblastech, a zveřejnila video. Podle něj došlo k prvnímu shozu humanitární pomoci do Gazy. Nákladní vozy s pomocí vjíždějí do Gazy z Egypta a konvoje se blíží k hranicím z Jordánska. Podle našich informací plánuje premiér Keir Starmer při setkání s prezidentem Trumpem ve Skotsku naléhat na možné příměří. Z Jeruzaléma se k nám připojuje mezinárodní redaktor BBC Jeremy Bowen.





Jeremy, situace se zjevně rychle vyvíjí. Nevím, kolik dalších podrobností nám můžete sdělit, zejména pokud jde o to, co se vlastně děje s humanitární pomocí, která se dostává do Gazy, jak je distribuována a kým.





Jeremy Bowen: V tuto chvíli není jasné, co se přesně děje, pokud jde o objem, jak říkáte, a kam pomoc směřuje, protože samozřejmě existuje zdiskreditovaná takzvaná Gaza Humanitarian Foundation, která má čtyři základny v oblastech kontrolovaných Izraelci na jihu, které se staly smrtícími místy, kde podle OSN bylo zabito více než 1000 Palestinců, kteří se snažili získat pomoc. Nyní se uvažuje o tom, že tato pomoc by mohla směřovat na jiná místa, ale jak víte, potřeby jsou obrovské, takže několik konvojů a několik v podstatě symbolických leteckých shozů nestačí. Nejprve bude nutné, jak mi řekli lidé z OSN, aby izraelské záruky ohledně humanitárních koridorů a podobně byly smysluplné, jak sami říkají, aby se něco změnilo, a jak dobře víte, musí to být dlouhodobá operace, protože zásoby jsou opravdu nízké a potřeby velké, to se dá říct.





Moderátor: Minimálně to odráží současnou situaci, odráží určitý posun v politice Izraele a ochotu reagovat, předpokládám, na mezinárodní tlak.





Jeremy Bowen: Myslím si, že v důsledku toho selhání to spočívá spíše v tom, že oni musí reagovat, než v tom, že by chtěli reagovat. Izrael nadále trvá na tom, že nenese žádnou odpovědnost za humanitární krizi v Gaze, a nadále trvá na tom, že v poslední době neomezuje vstup humanitární pomoci, včetně potravin a léků, do Gazy. Je důležité, že evropští spojenci, mezi nimi Britové, Francouzi a Němci, a OSN nepřijímají toto ujišťování. Takzvaná E3, Britové, Francouzi a Němci, na konci minulého týdne vydali velmi ostré a silné prohlášení, v němž Izraeli sdělili, že musí plnit své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a řešit krizi hladomoru. Izrael tedy stále tvrdí, že neudělal nic špatného, ale zároveň nabízí tyto ústupky, a to zcela jasně je výsledek tlaku. Reagují na tlak.





Moderátor: Všiml jsem si, že ministr národní bezpečnosti z krajní pravice si stěžoval, že byl záměrně vyloučen z jednání o této změně přístupu. To by mohlo naznačovat, že s odchodem izraelského parlamentu, Knessetu na prázdniny, se vnitřní politika stala o něco snazší. Je to tak?





Jeremy Bowen: No, kritici Netanjahua tvrdí, že se fakticky stal rukojmím extrémní ultranacionalistické pravice ve své vládě. Zejména ministra Ben Gvira, kterého jste zmínil, a také ministra financí Betzalela Smotriche. A ano, vyhrožovali, že pokud dojde k příměří, pokud válka skončí, mohli by svrhnout jeho vládu. A samozřejmě, když je izraelský parlament na letních prázdninách, které trvají od konce tohoto měsíce až do konce října, nemůže se samozřejmě konat hlasování o vyslovení nedůvěry, protože poslanci nejsou přítomni. To mu tedy dává větší flexibilitu. Uvidíme, co se tam stane. Existuje myšlenka, že by to mohlo usnadnit příměří, ale myslím si, že hodně záleží na prezidentu Trumpovi a jeho golfové dovolené ve Skotsku, zda se rozhodne, že nastal čas říct Netanjahuovi, že to musí udělat teď. Pokud jde o jednání, v podstatě se stále nacházejí v bodě, ve kterém jsou už dlouhou dobu, tedy Hamás říká, že můžete dostat zpět všechny rukojmí, živé i mrtvé. Pokud se Izrael zcela stáhne z Gazy a poskytne záruky, že se nebude snažit se tam znovu vtrhnout. Izrael na druhé straně říká, že by přijal dohodu zahrnující částečné vrácení rukojmích, ale nestáhne se z Gazy tak, jak to chce Hamás, a v tomto bodě se vlastně nacházejí už dlouhou dobu a neměli bychom zapomínat, že i přes malou pomoc, která do Gazy přichází, zůstává Gaza pustinou.





Izrael tam úmyslně vytvořil pustinu. Není to jen výsledek, jak se tak strašně říká, „vedlejších škod“ války. Poslali tam civilní demoliční firmy a vlastní ženisty, kteří pomocí výbušnin zničili celá města. A nedávno operovali v Deir al Ballah, což je centrální část pásma Gazy, kde je asi jediné místo, kde ještě stojí nějaké budovy.