Více než 40 zemí OBSE žádá vyšetření mučení ukrajinských válečných zajatců v Rusku

28. 7. 2025

Více než 40 členských států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) vydalo formální výzvu k nezávislému vyšetřování špatného zacházení Ruska s ukrajinskými válečnými zajatci. Více než 40 členských států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) vydalo formální výzvu k nezávislému vyšetřování špatného zacházení Ruska s ukrajinskými válečnými zajatci.

Oznámil to ministr zahraničních věcí Nizozemska Kaspar Veldkamp. "Nizozemsko a dalších 40 zemí OBSE vyzývá k nezávislému vyšetřování mučení a špatného zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci ze strany Ruska," napsal na sociální síti X. Konkrétní seznam zemí, které iniciativu podpořily, ministr nezveřejnil.

V následném příspěvku zveřejněném o několik minut později a označeném jako pokračování prohlášení o situaci na Ukrajině Weldkamp zmínil použití "moskevského mechanismu" OBSE.

V roce 1992 byl přijat tzv. "Moskevský mechanismus", který organizace používá v rámci třetí dimenze OBSE – v oblasti lidských práv. Umožňuje rychlé vyslání misí odborníků nebo zvláštních zpravodajů, aby posoudili závažná porušení v zúčastněných zemích a reagovali na ně. Poprvé byl tento mechanismus použit ve vztahu k Rusku v roce 2022, kdy 45 z 57 účastnických států OBSE zahájilo vyšetřování v souvislosti s totální invazí ruské armády na Ukrajinu. Od té doby byl tento mechanismus opakovaně spuštěn za účelem analýzy a dokumentace ruských zločinů.

OSN ve zprávě z roku 2024 uvedla, že 95 % propuštěných ukrajinských válečných zajatců čelí v ruském zajetí pravidelnému mučení. Mezi metodami mučení vojáci jmenovali bití, elektrické šoky, škrcení, sexuální násilí, dlouhodobé držení v bolestivých pozicích, simulované popravy, topení, odpírání spánku a další mučení. Kromě toho Generální prokuratura Ukrajiny uvedla, že nejméně 245 ukrajinských vojáků bylo zabito ruskou armádou bezprostředně poté, co se vzdali.

Podle agentury Associated Press zemřelo do května letošního roku v ruských koloniích a detenčních centrech nejméně 206 ukrajinských vězňů, většinou v důsledku špatného zacházení. Agentuře to řekl ukrajinský forenzní expert, který prováděl pitvy, stejně jako zástupci ukrajinských úřadů, organizací pro lidská práva a OSN.

V dubnu společné vyšetřování britského deníku The Guardian a řady hlavních západních médií odhalilo existenci nejméně 29 speciálních věznic organizovaných Ruskem – 18 na jeho území a zbytek na okupovaných ukrajinských územích. V těchto institucích jsou ukrajinští váleční zajatci a unesení civilisté podrobeni systematickému mučení. Podle novinářů je násilí používáno mimo jiné k získání falešných přiznání. Z vyšetřování vyplývá, že celý systém byl vytvořen a funguje za účasti vysokých představitelů ruských úřadů.

