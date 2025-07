Rudý výlet s jednosměrnou jízdenkou

28. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



Čtyři neohrožení členové KSČM se rozhodli, že místo klasické letní dovolené na Slapech nebo v Řecku zvolí něco trochu... historického. Trochu rudého. Trochu putinovského. Prostě takový ten výlet za mládím, než nám to všechno zkazil kapitalismus, Západ a Spotify. Cíl cesty? Rusko! Země svobody, klidu, míru a „speciálních operací". Destinace ideální pro každého, kdo si chce zavzpomínat na časy, kdy fronta na banány byla součástí národního folklóru a kdo nečetl Rudé právo, ten byl podezřelý.



Jak se ukázalo, čtveřice soudruhů zamířila do Ruska na soukromou cestu po památných místech hrdinství Rudé armády. Člověk by skoro čekal, že si tam jedou ověřit, jestli Lenin pořád leží, nebo jestli už vstává do služby. Jenže! Při návratu přes pozemní hranici Lotyšska se karta obrátila. Lotyšsko, které má z ruských „návštěv“ asi podobné trauma jako český fotbalový fanoušek z penalty Pavla Nedvěda, si řeklo: „Dost bylo solidarity!“



A tak čtyři komunisté zůstali viset zpět v Rusku. Což je vlastně taková real-life verze přísloví pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Oni chtěli do Ruska. No, tak tam teď jsou. Možná na doživotí. Možná do příští pětiletky.



Reakce české politické scény? Skoro jako když vám spadne štrúdl a sousedi tleskají. Poslankyně Potůčková z STAN tleská a říká: „Tak to má být!“ Europoslanec Zdechovský z KDU-ČSL připomněl, že jezdit na výlety do země, co unáší děti, není úplně láskyplná poznámka do cestovního deníčku. Senátorka Němcová pak dodala perličku hodnou Instagramu: „Proč se chtějí vrátit? Vždyť jsou v ráji!“ A starosta Tetína? Ten to rovnou navrhl Rusům jako trvalý přídavek: „Jen ať si je tam nechají.“



Jeden z výletníků, soudruh Milata z Nymburka, se mezitím na Facebooku svěřoval s tím, jak si užívá Petrohrad, Ladožské jezero a „ruský cirkus“. Vzhledem k tomu, že cirkus zažil i v KSČM, člověk by čekal, že si dá od akrobacie trochu pauzu. Ale ne – on si jede pro novou pracovní nabídku vedle plakátu ruské armády. Možná hledá nové uplatnění. Přece jen v Česku už je těch komunistických cirkusů málo.



A nejlepší perla? Milata píše, že si do Ruska přijel „nadýchat svobody“. Což je podobné, jako kdybyste jeli do Černobylu chytat bronz.

