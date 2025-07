Britský expert: Přišel čas pro nové koncepce obrněných vozidel v Evropě

28. 7. 2025

Válka na Ukrajině odhalila slabá místa v tradičních obrněných formacích a nutí evropské armády přehodnotit, jak tanky a bojová vozidla pěchoty (BVP) přežijí na budoucích bojištích. Britský obranný analytik Nicholas Drummond se domnívá, že tyto výzvy vyžadují naléhavou pozornost a adaptaci, píše Dylan Malyasov. Válka na Ukrajině odhalila slabá místa v tradičních obrněných formacích a nutí evropské armády přehodnotit, jak tanky a bojová vozidla pěchoty (BVP) přežijí na budoucích bojištích. Britský obranný analytik Nicholas Drummond se domnívá, že tyto výzvy vyžadují naléhavou pozornost a adaptaci,

V exkluzivní odpovědi na otázky Defence Blogu Drummond nastínil, jak rozšířené používání bezpilotních letounů, přesné munice a vyvíjející se bojové doktríny narušují dlouho zažité předpoklady o obrněné válce.

"Otázkou za milion dolarů je, do jaké míry je válka na Ukrajině předpovědí budoucího konfliktu?" napsal Drummond. Poznamenal, že zatímco drony jsou ve vojenské službě od 80. let, zvýšená sofistikovanost a snížené náklady z nich udělaly rozhodující nástroje na moderním bojišti.

"Bezpilotní letouny používané pro sledovací úkoly zvedly válečnou mlhu. Bezpilotní letouny používané pro úderné úkoly způsobily značný počet obětí. Někteří lidé říkají, že bezpilotní letouny "demokratizovaly vzdušné síly", což znamená, že jednotky pozemních sil všech typů mají nyní bezprecedentní schopnost zaútočit na nepřátelské cíle ze vzduchu."

Tato schopnost, varoval, učinila obrněné manévry nebezpečnějšími než kdy jindy. "Koncentrace obrněných vozidel jsou rychle identifikovány, zaměřeny a zničeny, což ztěžuje efektivní manévrování. Všudypřítomnost bezpilotních letounů na Ukrajině přispěla k patové situaci, kdy obě strany nyní stojí proti sobě přes dlouhou linii zákopů, stejně jako v 1. světové válce. Problém je v tom, že nikdo dosud nevyvinul levný a účinný protiútok na malé vzdušné cíle. Armády potřebují investovat do systémů protivzdušné obrany v nepředstavitelném měřítku. Dokud nebudou široce zavedeny v celém NATO, budou jakékoli pokusy o provádění manévrů kombinovaných zbraní marné."

Navzdory zaměření na bezpilotní letouny Drummond zdůraznil pokračující význam dělostřelectva. "Někteří lidé navrhovali, že drony nahradí dělostřelectvo, ale to není pravda. Nutno podotknout, že 155 mm granáty létají z bodu A do bodu B bez ohledu na počasí, den nebo noc, zimu nebo léto. Standardní granáty 155 mm nelze zarušit a je obtížné je sestřelit." Zdůraznil, že baterie 155 mm děl by mohla rozhodně zastavit obrněný útok, což naznačuje, že tyto dva systémy – bezpilotní letouny a dělostřelectvo – se spíše doplňují, než aby se navzájem nahrazovaly.

Drummond poukázal na posun v prioritách designu vozidel za hranice tradičního "železného trojúhelníku" palebné síly, ochrany a mobility. "Vzhledem k tomu, že evropské obranné firmy reagují na potřeby svých zákazníků po nových obrněných vozidlech, zůstávají pro návrh systému relevantní tři tradiční komponenty. Důležitými se však staly tři nové prvky. Jsou to: (4) konektivita, jak jsou senzory vozidel a zbraně propojeny dohromady, aby vytvořily citlivé a efektivní řetězce zabíjení; (5) přizpůsobivost, jak mohou být vozidla překonfigurována tak, aby plnila různé role v různých typech misí; a (6) udržitelnost, logistická zátěž způsobená vozidlem a snadnost, s jakou jej lze podporovat, modernizovat a opravovat."

Tento šestistranný rámec tvoří to, co nazývá "Pancéřová plástev". Zdůrazňuje, jak kompromisy v designu nyní přesahují tradiční úvahy a zahrnují faktory posádky, složitost a náklady.

Při zvažování budoucích silových struktur Drummond identifikoval dva komplementární typy formací. "Expediční a manévrové jednotky se vzájemně doplňují. Expediční síly se rozmisťují rychle, ale mají menší bojovou sílu a odolnost. Manévrové síly mají větší bojovou sílu a odolnost, ale jsou rozmístěny pomaleji. Tím, že bude mít armáda kombinaci středních a těžkých sil, bude mít více taktických a strategických možností."

Drummond klasifikuje dnešní vozidla do šesti základních typů: hlavní bojový tank (MBT), BVP, 8x8, 6x6, chráněné 4x4 a ultralehké 4x4. Varuje, že MBT čelí rostoucím ekonomickým a provozním omezením. "Dosáhli jsme bodu, kdy hlavní bojové tanky nyní stojí téměř 20 milionů eur za kus, ale mohou být zničeny bezpilotním letounem za 3 000 eur."

Přesto tvrdí, že tanky nejsou zastaralé. "Říkat, že tank je mrtvý, znamená ignorovat užitečnost a schopnost přežití, kterou všechna obrněná vozidla stále poskytují."

Místo toho roste význam BVP. "BVP se v mnoha ohledech stala důležitější než MBT. Je to mateřská loď... ale také vysoce flexibilní bojový systém."

Moderní BVP s municí airburst převezmou také úkoly protivzdušné obrany. "Měli bychom očekávat, že kanóny BVP budou plnit roli organické protivzdušné obrany a poskytovat přímou palebnou podporu."

U středně těžkých vozidel poznamenává: "Jejich primárním úkolem je dopravit sesednutou pěchotu... Tento typ vozidla je extrémně flexibilní a poskytuje užitečnost v konfliktech nízké, střední a vysoké intenzity."

Lehká vozidla 4×4, jako je Oshkosh JLTV, již slouží posádkám UAS na Ukrajině. "Vozidla se rozmístí na místě, jsou maskována a poté použita k ovládání UAS zpod pancíře... Nabízejí 'hodně muziky za málo peněz'."

Modernizační plány britské armády odrážejí tuto dualitu, ale přicházejí s významnými výzvami. "Problémem pro Velkou Británii je, že plánuje modernizaci pouze 148 z předchozí flotily Challenger 2 čítající 227 tanků. Toto číslo bylo stanoveno před ruskou invazí na Ukrajinu. Celkem 148 tanků Challenger 3 umožňuje vytvořit dva pravidelné a jeden záložní tankový pluk. Mnoho důstojníků britské armády se domnívá, že jsou nyní zapotřebí čtyři pravidelné a dva záložní tankové pluky."

Drummond se také vyjádřil k přijetí vozidel Boxer britskou armádou a k problémovému programu Ajax. "Při přechodu na program mechanizovaných pěchotních vozidel byl Boxer preferovanou variantou 8×8 s 623 objednanými vozidly. Původně byl Boxer zamýšlen jako středně těžké vozidlo pro britskou armádu ve specializovaných úderných brigádách, podobně jako bojové týmy americké armády Stryker Brigade. Po zrušení modernizačního programu Warrior se s Boxerem znovu počítalo jako s náhradou BVP."

Drummond zakončil svou řeč střízlivým zamyšlením nad evropským strategickým kalkulem. "Směřujeme k odvážnému novému světu radikálních vojenských technologií, ale stále se nacházíme v přechodném období, kdy jsou zapotřebí starší schopnosti, aby se snížilo riziko pro inovativní nové technologie, jakmile dozrají."

"Zatímco válka na Ukrajině jistě poskytuje vodítka o tom, jak se budou vést budoucí konflikty, válka mezi NATO a Ruskem nebo NATO a Čínou by měla velmi odlišný charakter," poznamenal. "Vzhledem k tomu, že Evropa, na rozdíl od Ukrajiny, vlastní jaderné zbraně, existuje mnohem větší riziko eskalace vedoucí k jaderné výměně."

Podle něj by jakákoli nevyprovokovaná agrese vedla k okamžité konvenční reakci navržené tak, aby zmařila útok a získala čas na vyjednávání před tím, než se jaderná reakce stane nezbytnou.

Abychom posílili naši vyjednávací pozici, budeme se snažit poskytnout důraznou konvenční odpověď, která by se vyhnula potřebě použít jaderné zbraně. Důležité je zde poznamenat, že bez dostatečné konvenční masy se jaderné zbraně stávají první a jedinou možností. Z tohoto důvodu se Evropa pokouší vytvořit "dikobrazí obranu", jejímž prostřednictvím je vytvořena dostatečná konvenční masa, aby se nevyprovokovaná agrese stala velmi nákladnou."

Německo a Polsko vedou úsilí o obnovu svých pozemních sil, poznamenal Drummond. "Německo a Polsko budují největší armády v Evropě, aby poskytly významný odstrašující účinek. Přitom obnovují tradiční těžké obrněné síly, které existovaly během studené války. Jejich armády budou svou velikostí, strukturou a schopnostmi podobné těm, které Rusko mělo na začátku své invaze na Ukrajinu."

Drummond popsal současné období jako delikátní přechod. "Směřujeme k odvážnému novému světu radikálních vojenských technologií, ale stále se nacházíme v přechodném období, kdy jsou zapotřebí starší schopnosti, aby se snížilo riziko pro inovativní nové technologie, jakmile dozrají. Jinými slovy, obnova schopností těžké techniky je pojistkou proti investicím do nových technologií, které nepřinášejí očekávanou návratnost."

Tato strategie, vysvětlil, vytváří "novou dualitu" v silových strukturách. "Starší těžkotonážní obrněné platformy jsou doplněny o nové lehké a střední. Hnací silou této změny je skutečnost, že vysoce sofistikované těžké pancéřové platformy je obtížné nahradit, jakmile jsou ztraceny. Místo toho se jednodušší a levná obrněná vozidla, která lze rychle vyrobit, stala životaschopnější možností."

Drummond uvedl modulární konstrukce jako M1126 Stryker a ARTEC Boxer jako referenční schopnosti. "Vozidla jako M1126 Stryker a ARTEC Boxer jsou standardními schopnostmi, protože poskytují optimální rovnováhu šesti prvků pancéřového šestiúhelníku. To, co je skutečně odlišuje, je jejich modularita."

"Společná základní platforma, která poskytuje nezbytnou úroveň ochrany a mobility, umožňuje vytvořit rozsáhlou rodinu vozidel. Modularita zjednodušuje pořizování, provozní použití, školení a podporu. Umožňuje snadnou implementaci postupných upgradů a zároveň snižuje dlouhodobé náklady na vlastnictví."

Vyzdvihl také inovace hnacího ústrojí. "Elektromotory budou pravděpodobně využívány v širším měřítku... Různí výrobci vyvinuli hybridní elektrické pohonné jednotky... To přináší delší dojezd a umožňuje efektivnější balík hnacího ústrojí."

Drummond především volá po pragmatismu. "Obnovují Německo, Polsko a další evropské národy, včetně Velké Británie, při obnově konvenční masy armády, které by byly rychle zničeny, pokud by Rusko rozšířilo své strategické cíle a zaútočilo na NATO? Odpověď zní, že nevíme. Ale pokud nebudeme mít konvenční masu, pak se jaderná válka stane nevyhnutelnou."

