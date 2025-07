Thajsko: Armáda zahájila operaci "Bitva o půdu"

28. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Thajsko v reakci na eskalující konflikt s Kambodžou zahájilo speciální vojenskou operaci nazvanou Yuttha Bodin ("Válka o půdu"). Thajsko v reakci na eskalující konflikt s Kambodžou zahájilo speciální vojenskou operaci nazvanou Yuttha Bodin ("Válka o půdu").

Operaci vede generál Pana Kleoplottuk. Podle thajských úřadů je cílem kampaně "rozdrtit všechny, kteří vnikají na thajskou půdu". Podle nich byla operace reakcí na akce Kambodže, které byly vnímány jako přímé porušení suverenity země.

Do bojů jsou zapojeny tanky a stíhačky F-16. Podle thajského velení obě strany drží pozice podél hranice. Po neúspěšném pokusu o ofenzívu kambodžská armáda manévrovala a zahájila protiútok, ale ztratila nejméně dva tanky. Thajsko na oplátku provedlo odvetu leteckými údery, včetně leteckých úderů na kambodžské základny.

Obě strany se vzájemně obviňují z eskalace konfliktu. Napětí na hranicích roste už měsíce, důvodem byl dlouholetý spor o území.

23. července bylo na kambodžské mině zraněno pět thajských vojáků. O den později došlo ke střetu v oblasti chrámu Ta Moan Thom (sporné území v provincii Surin v jižním Thajsku): Kambodža zahájila dělostřelecké údery pomocí několika raketometů a Thajsko nasadilo šest stíhaček F-16.

Kambodžský premiér Hun Manet řekl, že thajské letectvo zaútočilo na pozice kambodžské armády na severovýchodě země. "Nemáme jinou možnost, než reagovat na ozbrojenou agresi," řekl a vyzval k naléhavému zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby zastavila thajské akce.

Thajské ministerstvo zahraničí reagovalo obviněním Kambodže z používání protipěchotních min a ostřelování vojenských a civilních cílů na svém území, včetně nemocnic, těžkým dělostřelectvem. Podle úřadů království bylo v důsledku těchto útoků zabito nejméně 12 lidí, včetně jednoho vojáka.

Na pozadí konfliktu Thajsko zcela uzavřelo hraniční přechody na své straně. Kambodža na oplátku oznámila zhoršení diplomatických vztahů, vyhostila thajské diplomaty a odvolala zástupce z velvyslanectví v Bangkoku.

Hranice mezi Thajskem a Kambodžou jsou předmětem sporů již mnoho let. Problém pramení ze smlouvy z roku 1904 mezi Siamem (jak se Thajsko jmenovalo do roku 1939) a Francií, která v té době kontrolovala Kambodžu. Poté co Kambodža v roce 1953 získala nezávislost, nebylo vytyčení hranic dokončeno, což vedlo ke konfliktům.

Zvláštní význam má chrám Preah Vihear, starobylý chrámový komplex uznaný jako světové dědictví UNESCO. V roce 1962 Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že chrám patří Kambodži, ale Thajsko toto rozhodnutí neuznalo a sporné území si stále nárokuje.

Zdroj v thajštině: ZDE

